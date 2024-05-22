Нежные и сочные голубцы. Из простых продуктов — необычный обед на сковороде

Голубцы — это блюдо, состоящее из капустных или виноградных листьев, в которые завернута начинка. Начинка может быть разнообразной и зависит от предпочтений повара.

Голубцы делятся на много разновидностей. Например, есть голубцы с грибами. Вместо мяса в начинку добавляют грибы, что придает блюду особый вкус и аромат. Голубцы вегетарианские — это вид голубцов, которые не содержат мяса, но могут включать различные овощи, такие как морковь, лук, перец и т. д.

Долма — это армянский вариант голубцов, где вместо капусты используются виноградные листья. Начинка также может отличаться и включать рис, мясо или овощи.

Помимо варки, голубцы жарят. Расскажем, как приготовить жареные голубцы из пекинской капусты.

Ингредиенты:

пекинская капуста — 1 кочан;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

фарш — 500 г;

соль – ½ ч. л.;

чеснок – зубчик;

яйца — 3 шт.;

сметана – 2 ст.л.;

мука – 3 ст.л.

Приготовление жареных голубцов:

Нарезаем маленьким кубиком лук, обжариваем в сковороде на растительном масле. Натираем морковь, кладем к луку, обжариваем 2-3 минуты.

Отделяем кочан от капустных листов, измельчаем его ножом. Выкладываем кочан к луку и моркови, обжариваем до мягкости.

Нарезаем маленьким кубиком помидор и добавляем к капусте, луку и моркови. Удаляем уплотнение с капустных листов, заливаем их кипятком.

Фарш солим и перчим, пропускаем в него через пресс зубчик чеснока. Добавляем в фарш обжаренные овощи, смешиваем.

По столовой ложке выкладываем на капустные листы начинку, запечатываем внутри.

Разбиваем в миску яйцо, кладем сметану, солим и смешиваем.

Высыпаем в яичную смесь муку, окунаем туда каждый голубец. Обжариваем голубцы на растительном масле в сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.

Получаются вкусные нежные и сочные голубцы. Они готовятся максимально просто, при этом заменят классический рецепт.