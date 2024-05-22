Нежные и сочные голубцы. Из простых продуктов — необычный обед на сковороде

Голубцы — это блюдо, состоящее из капустных или виноградных листьев, в которые завернута начинка. Начинка может быть разнообразной и зависит от предпочтений повара.
Голубцы делятся на много разновидностей. Например, есть голубцы с грибами. Вместо мяса в начинку добавляют грибы, что придает блюду особый вкус и аромат. Голубцы вегетарианские — это вид голубцов, которые не содержат мяса, но могут включать различные овощи, такие как морковь, лук, перец и т. д.
Долма — это армянский вариант голубцов, где вместо капусты используются виноградные листья. Начинка также может отличаться и включать рис, мясо или овощи.
Помимо варки, голубцы жарят. Расскажем, как приготовить жареные голубцы из пекинской капусты.
Ингредиенты:
- пекинская капуста — 1 кочан;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- фарш — 500 г;
- соль – ½ ч. л.;
- чеснок – зубчик;
- яйца — 3 шт.;
- сметана – 2 ст.л.;
- мука – 3 ст.л.
Приготовление жареных голубцов:
Нарезаем маленьким кубиком лук, обжариваем в сковороде на растительном масле. Натираем морковь, кладем к луку, обжариваем 2-3 минуты.
Отделяем кочан от капустных листов, измельчаем его ножом. Выкладываем кочан к луку и моркови, обжариваем до мягкости.
Нарезаем маленьким кубиком помидор и добавляем к капусте, луку и моркови. Удаляем уплотнение с капустных листов, заливаем их кипятком.
Фарш солим и перчим, пропускаем в него через пресс зубчик чеснока. Добавляем в фарш обжаренные овощи, смешиваем.
По столовой ложке выкладываем на капустные листы начинку, запечатываем внутри.
Разбиваем в миску яйцо, кладем сметану, солим и смешиваем.
Высыпаем в яичную смесь муку, окунаем туда каждый голубец. Обжариваем голубцы на растительном масле в сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.
Получаются вкусные нежные и сочные голубцы. Они готовятся максимально просто, при этом заменят классический рецепт.