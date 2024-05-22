А что, если добавить вино: как мариновать шашлык из свинины

Шашлык из свинины –это настоящий хит весеннего сезона. И его главный секрет – удачный маринад.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Для того чтобы шашлык просто таял во рту, нужно совсем немного кулинарных чар. И с правильным рецептом творить эту магию способен каждый.

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Рецепт маринада для шашлыка

Время: 20 минут + маринование

Порций: 1

Ингредиенты (на 2 килограмма свинины):

– 200 миллилитров красного сухого вина;

– 2 столовые ложки винного уксуса;

– 2 луковицы;

– по 25 грамм сушеной кинзы и кориандра;

– 50 граммов хмели-сунели;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Мясо нарезаем средними кусками. Нарезаем лук и перемешиваем с мясом. Приправляем остальными ингредиентами и хорошо перемешиваем. Ставим в холодильник на несколько часов.

Приятного аппетита!

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