ГлавнаяРецептыА что, если добавить вино: как мариновать шашлык из свинины А что, если добавить вино: как мариновать шашлык из свинины На чтение: 1 минута Шашлык из свинины –это настоящий хит весеннего сезона. И его главный секрет – удачный маринад. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Для того чтобы шашлык просто таял во рту, нужно совсем немного кулинарных чар. И с правильным рецептом творить эту магию способен каждый. Читайте также Это действительно возможно: два лайфхака, с которыми вы забудете о брызгах масла со сковородки Рецепт маринада для шашлыка Время: 20 минут + маринование Порций: 1 Ингредиенты (на 2 килограмма свинины): – 200 миллилитров красного сухого вина; – 2 столовые ложки винного уксуса; – 2 луковицы; – по 25 грамм сушеной кинзы и кориандра; – 50 граммов хмели-сунели; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Мясо нарезаем средними кусками. Нарезаем лук и перемешиваем с мясом. Приправляем остальными ингредиентами и хорошо перемешиваем. Ставим в холодильник на несколько часов. Приятного аппетита! Просто и быстро: десерт из клубники, который поражает даже гурманов. Поделитесь с друзьями