Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить фаршированные помидоры с тофу. Помидоры выбирайте небольшого или среднего размера, плотные и мясистые, с толстой кожицей. Тофу лучше использовать классический, мягкий или средней плотности. Также можно взять сразу тофу с укропом или зеленью. По вкусу тофу будет напоминать творожный сыр с зеленью и чесноком, который отлично сочетается со сладкими ароматными помидорами.
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Тофу Блюдо: Закуски / Фаршированные
Состав / Ингредиенты:
- Помидоры 6 Штук
- Чеснок 2 Зубчика
- Тофу 200 Грамм
- Майонез 2 Ст. ложки
- Укроп 10 Грамм
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Пищевые (сырные) дрожжи 2 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
46 ккал
Калорийность
1 г
Белки
3 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Фаршированные помидоры с тофу»
Подготовьте все ингредиенты.
Помидоры помойте, обсушите и отрежьте верхушки.
Аккуратно удалите всю мякоть с семечками.
Тофу натрите на терке. Если тофу слишком мокрый, то предварительно обсушите его с помощью бумажных полотенец.
Добавьте мелко порезанный укроп, майонез, соль, черный молотый перец и пищевые дрожжи. Все хорошенько перемешайте.
Заполните помидоры подготовленной начинкой из тофу.
Выложите помидоры с тофу в форму для запекания, шляпки тоже можно запечь. Отправьте на 20-25 минут в предварительно разогретую до 200 градусов духовку.
Фаршированные помидоры с тофу готовы, приятного вам аппетита!