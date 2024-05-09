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Фаршированные помидоры с тофу

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Фаршированные помидоры с тофу

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить фаршированные помидоры с тофу. Помидоры выбирайте небольшого или среднего размера, плотные и мясистые, с толстой кожицей. Тофу лучше использовать классический, мягкий или средней плотности. Также можно взять сразу тофу с укропом или зеленью. По вкусу тофу будет напоминать творожный сыр с зеленью и чесноком, который отлично сочетается со сладкими ароматными помидорами.
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Тофу Блюдо: Закуски / Фаршированные

Состав / Ингредиенты:

  • Помидоры 6 Штук
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Тофу 200 Грамм
  • Майонез 2 Ст. ложки
  • Укроп 10 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Пищевые (сырные) дрожжи 2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

46 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фаршированные помидоры с тофу»

Фаршированные помидоры с тофу

Подготовьте все ингредиенты.

Фаршированные помидоры с тофу

Помидоры помойте, обсушите и отрежьте верхушки.

Фаршированные помидоры с тофу

Аккуратно удалите всю мякоть с семечками.

Фаршированные помидоры с тофу

Тофу натрите на терке. Если тофу слишком мокрый, то предварительно обсушите его с помощью бумажных полотенец.

Фаршированные помидоры с тофу

Добавьте мелко порезанный укроп, майонез, соль, черный молотый перец и пищевые дрожжи. Все хорошенько перемешайте.

Фаршированные помидоры с тофу

Заполните помидоры подготовленной начинкой из тофу.

Фаршированные помидоры с тофу

Выложите помидоры с тофу в форму для запекания, шляпки тоже можно запечь. Отправьте на 20-25 минут в предварительно разогретую до 200 градусов духовку.

Фаршированные помидоры с тофу

Фаршированные помидоры с тофу готовы, приятного вам аппетита!

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