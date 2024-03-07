ГлавнаяРецептыСалат, который никогда не надоедает: элементарный рецепт из пекинской капусты Салат, который никогда не надоедает: элементарный рецепт из пекинской капусты На чтение: 1 минута Салатов из пекинской капусты есть огромное количество. Попробуйте воспользоваться этим простым и быстрым рецептом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ На все вам нужно всего 10 минут. Поэтому этот салат можно готовить, когда гости уже на пороге. Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром» Салат из пекинской капусты и тунца Время: 10 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 1 небольшая пекинская капуста; – 3 вареных яйца; – зелень по вкусу: – 3 столовые ложки консервированной кукурузы; – 1 банка консервированного тунца; – соль, перец, майонез по вкусу. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким, як ТМ «Водний Світ» – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів. Приготовление: Пекинскую капусту измельчите. Добавьте кукурузу, тунец и измельченные вареные яйца и зелень Заправьте салат майонезом, солью, перцем и хорошо перемешайте. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный весенний салат из огурцов «Наслаждение». Поделитесь с друзьями