Описание приготовления:

Для приготовления заготовки из фейхоа обязательно обсушите плоды и банки. Ведь варенье не будет подвергаться тепловой обработке, и вода может быть причиной порчи и брожения. Грецкие орехи так же во избежании брожения следует обжарить, это придаст варенью дополнительный вкус и пользу. Грецкие орехи можно заменить любыми другими орехами.

Основной ингредиент: Ягоды / Фейхоа Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Фейхоа 400 Грамм

Мед 130 Грамм

Грецкие орехи 70 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

203 ккал

Калорийность

8 г

Белки

2 г

Жиры

26 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фейхоа с медом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления фейхоа с медом. Плоды тщательно переберите, сполосните и полностью обсушите.

У фейхоа отрежьте кончики и разрежьте на кусочки. Выложите плоды в чашу измельчителя.

Добавьте в чашу мед.

Пробейте фейхоа и мед до однородной массы.

Грецкие орехи измельчите на средние кусочки и обжарьте в сухой сковороде, остудите. Добавьте их в массу из фейхоа с медом.

Все хорошо перемешайте и разложите в сухие, стерилизованные банки. Закройте банки плотными крышками и уберите на хранение в холодильник.

Хороших заготовок!