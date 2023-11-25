Описание приготовления:
Для приготовления заготовки из фейхоа обязательно обсушите плоды и банки. Ведь варенье не будет подвергаться тепловой обработке, и вода может быть причиной порчи и брожения. Грецкие орехи так же во избежании брожения следует обжарить, это придаст варенью дополнительный вкус и пользу. Грецкие орехи можно заменить любыми другими орехами.
Основной ингредиент: Ягоды / Фейхоа Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Фейхоа 400 Грамм
- Мед 130 Грамм
- Грецкие орехи 70 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
203 ккал
Калорийность
8 г
Белки
2 г
Жиры
26 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Фейхоа с медом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления фейхоа с медом. Плоды тщательно переберите, сполосните и полностью обсушите.
У фейхоа отрежьте кончики и разрежьте на кусочки. Выложите плоды в чашу измельчителя.
Добавьте в чашу мед.
Пробейте фейхоа и мед до однородной массы.
Грецкие орехи измельчите на средние кусочки и обжарьте в сухой сковороде, остудите. Добавьте их в массу из фейхоа с медом.
Все хорошо перемешайте и разложите в сухие, стерилизованные банки. Закройте банки плотными крышками и уберите на хранение в холодильник.
Хороших заготовок!