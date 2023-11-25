ГлавнаяРецепты10 минут – и готово: как приготовить лучший салат со свеклой и фетой 10 минут – и готово: как приготовить лучший салат со свеклой и фетой На чтение: 1 минута Вкусный салат можно приготовить даже из двух ингредиентов. Попытайтесь соединить свеклу и фету и вы не останетесь разочарованными. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Лимонно-оливковая заправка сделает этот салат просто неотразимым. Его можно подавать как к тяжелым насыщенным блюдам, чтобы немного разбавить спектр вкуса, так и самостоятельно. Обязательно попробуйте Как готовить говядину быстро и с удовольствием: пошаговые рецепты вкусных блюд Салат из свеклы и феты – пошаговый рецепт Время: 15 минут + 1,5 часа на запекание свеклы Порций: 2 Ингредиенты: – 2 средние свеклы; – 250 граммов феты; – 3 столовые ложки оливкового масла; – 1 столовая ложка сока лимона; – половина чайной ложки орегано. Свекла – полезный и вкусный овощ / Фото Unsplash Приготовление: Вымойте 2 свеклы, заверните их в фольгу и выпекайте полтора часа при температуре 180 градусов. Почистите свеклу. Нарежьте ее вместе с фетой кубиком. Выложите свеклу в миску, а сверху уложите фету. Полейте салат 3 столовыми ложками оливкового масла, 1 столовой ложкой лимонного сока и посыпьте орегано. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить оригинальный оливье – только один ингредиент способен превратить этот салат в кулинарный шедевр. Поделитесь с друзьями