Рецепт: Айвовое варенье с орехами — вкусное, ароматное варенье

Ингредиенты:
айва — 3 кг;
сахар — 3 кг;
фильтрованная вода — 3 стакана;
орехи грецкие — 300 грамм
Способ приготовления: Варенье из айвы одно из любимых в нашей семье.
В плодах айвы содержатся пектиновые вещества. Поэтому, варенье получается густым.
Поехали…
Варим ароматное варенье.
Айву моем, убираем сердцевину. Режем на куски, можно большими, можно помельче.
Айву уже очищенную взвешиваем. На 1 кг айвы идет 1кг сахара.
Я варила три кило айвы. Ушло 3 кг сахара. Выходит 5 л варенья.
В кастрюлю с толстым дном или таз всыпаем сахар, вливаем воду, ставим на медленный огонь.
Нужно помешивать, чтобы сахар растворился и не пригорел.
Сироп должен закипеть.
Прибавить огонь.
Выложить айву в кипящий сироп. Как закипит, выключаем огонь.
Если вы любители мягкого, нежного варенья, варите в один прием.
Я же варила варенье в 3 приема по 5 минут(промежуток в 5-6часов)
Можно прокипятить утром и вечером.
Подготовить орехи, перед четвертым кипячением(заключительным), всыпать орехи в варенье.
Поставить на средний огонь.
Пока варенье будет кипеть(10-15мин), подготовить банки и крышки.
Разливаем по банкам и закатываем.
4 банки я закатала, одну банку, пятую, оставила к чаю, свои попросили)))
Попробуйте, не пожалеете, это очень вкусно!
Сейчас самое время, сезон айвы.
Всем приятного аппетита!
Хорошего вечера и мирного неба над головой!!!
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Варенье можно варить и без орехов.
Время приготовления: 45 мин.