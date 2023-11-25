Рецепт: Айвовое варенье с орехами — вкусное, ароматное варенье

Ингредиенты:

айва — 3 кг;

сахар — 3 кг;

фильтрованная вода — 3 стакана;

орехи грецкие — 300 грамм

Способ приготовления: Варенье из айвы одно из любимых в нашей семье.

В плодах айвы содержатся пектиновые вещества. Поэтому, варенье получается густым.

Поехали…

Варим ароматное варенье.

Айву моем, убираем сердцевину. Режем на куски, можно большими, можно помельче.

Айву уже очищенную взвешиваем. На 1 кг айвы идет 1кг сахара.

Я варила три кило айвы. Ушло 3 кг сахара. Выходит 5 л варенья.

В кастрюлю с толстым дном или таз всыпаем сахар, вливаем воду, ставим на медленный огонь.

Нужно помешивать, чтобы сахар растворился и не пригорел.

Сироп должен закипеть.

Прибавить огонь.

Выложить айву в кипящий сироп. Как закипит, выключаем огонь.

Если вы любители мягкого, нежного варенья, варите в один прием.

Я же варила варенье в 3 приема по 5 минут(промежуток в 5-6часов)

Можно прокипятить утром и вечером.

Подготовить орехи, перед четвертым кипячением(заключительным), всыпать орехи в варенье.

Поставить на средний огонь.

Пока варенье будет кипеть(10-15мин), подготовить банки и крышки.

Разливаем по банкам и закатываем.

4 банки я закатала, одну банку, пятую, оставила к чаю, свои попросили)))

Попробуйте, не пожалеете, это очень вкусно!

Сейчас самое время, сезон айвы.

Всем приятного аппетита!

Хорошего вечера и мирного неба над головой!!!

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Варенье можно варить и без орехов.

Время приготовления: 45 мин.