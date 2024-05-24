Описание приготовления:

При желании в процессе приготовления вы можете экспериментировать со своими любимыми специями. Берите на заметку рецепт!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Индейка / Филе индейки Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Чеснок 2 Зубчика

Соевый соус 1 Ст. ложка

Индейка филе 350 Грамм

Соль 1/2 Чайных ложки

Растительное масло 2 Ст. ложки

Хмели-сунели 1 Чайная ложка

Количество порций 2

Калорийность

258 ккал

Калорийность

11 г

Белки

22 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Филе индейки в аэрогриле»

Выложите все ингредиенты на стол. Почистите зубчики чеснока. Промойте филе индейки и обсушите бумажными полотенцами.

Я разрезала кусок филе на две продольные части толщиной примерно по 1 см.

Каждый кусок филе отбейте немного кулинарным молотком.

В отдельную миску залейте растительное масло, соевый соус, добавьте соль, хмели сунели, выдавите через чеснокодавилку чеснок. Перемешайте.

В форму для запекания в аэрогриле (у меня силиконовая) выложите отбитые куски мяса индейки, сверху обильно полейте их приготовленным маринадом, поместите эту форму на полку холодильника примерно на 1 час.

Затем форму с филе индейки поместите в чашу аэрогриля на нижнюю решетку, установите максимальный обдув и запекайте на температуре 200 градусов в течение 25 минут.

Подавайте филе индейки к столу в горячем виде.