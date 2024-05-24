Описание приготовления:
При желании в процессе приготовления вы можете экспериментировать со своими любимыми специями. Берите на заметку рецепт!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Индейка / Филе индейки Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Чеснок 2 Зубчика
- Соевый соус 1 Ст. ложка
- Индейка филе 350 Грамм
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Растительное масло 2 Ст. ложки
- Хмели-сунели 1 Чайная ложка
Количество порций 2
Калорийность
258 ккал
Калорийность
11 г
Белки
22 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Филе индейки в аэрогриле»
Выложите все ингредиенты на стол. Почистите зубчики чеснока. Промойте филе индейки и обсушите бумажными полотенцами.
Я разрезала кусок филе на две продольные части толщиной примерно по 1 см.
Каждый кусок филе отбейте немного кулинарным молотком.
В отдельную миску залейте растительное масло, соевый соус, добавьте соль, хмели сунели, выдавите через чеснокодавилку чеснок. Перемешайте.
В форму для запекания в аэрогриле (у меня силиконовая) выложите отбитые куски мяса индейки, сверху обильно полейте их приготовленным маринадом, поместите эту форму на полку холодильника примерно на 1 час.
Затем форму с филе индейки поместите в чашу аэрогриля на нижнюю решетку, установите максимальный обдув и запекайте на температуре 200 градусов в течение 25 минут.
Подавайте филе индейки к столу в горячем виде.