Творожные ватрушки с творогом. Готовлю на завтрак вместо сырников

Ватрушки — это традиционный вид выпечки, который имеет древнюю историю и происходит из русской кухни. Считается, что ватрушки появились ещё в Древней Руси и были популярны среди крестьянского населения.

Первые упоминания о ватрушках можно найти в древних рукописях и летописях. В те времена их готовили из простого теста с начинкой из творога или картофельного пюре. Ватрушки выпекали в печи и подавали к столу горячими. Они были любимым лакомством детей и взрослых.

Со временем ватрушки стали более разнообразными. Появились новые рецепты с различными начинками, такими как варенье, повидло, мак, изюм и другие. Приготовим не картофельные, а творожные ватрушки.

Ингредиенты:

творог — 220 г;

яйцо — 1 шт.;

белок — шт.;

мука — 130 г;

сахар — 1 ст.л.;

растительное масло — 1 ст.л.;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

соль — щепотка;

ванилин — щепотка.

Ингредиенты для начинки:

творог — 140 г;

желток — 1 шт.;

сахар — 1 ст.л.;

ягоды.

Приготовление ватрушек:

В миску с творогом разбиваем яйцо, добавляем белок, сахар, соль и ванилин, перемешиваем. Высыпаем в смесь ½ часть муки, замешиваем тесто.

Высыпаем в смесь остатки муки, вымешиваем мягкое и не липкое тесто. Оставляем тесто под полотенцем, пока для начинки смешиваем творог с желтком и сахаром.

Делим тесто на 6 равных частей, формуем шарики. Кладем шарики на противень, застеленный пергаментом и придавливаем стаканом. Должно получиться внутри каждой лепешки отверстие.

Выкладываем в выемки начинку, украшаем ватрушки ягодами.

Выпекаем ватрушки при 180 градусах 20-25 минут.

После приготовления ватрушки можно посыпать сахарной пудрой. Получаются сладкие мягкие ватрушки с ягодами.