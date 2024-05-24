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Домашние выстроятся в очередь: готовим хрустящий картофель фри в духовке

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Домашние выстроятся в очередь: готовим хрустящий картофель фри в духовке

Домашние выстроятся в очередь: готовим хрустящий картофель фри в духовке

Картофель фри можно очень просто приготовить в духовке. Воспользуйтесь этим простым и быстрым рецептом.

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Картошка будет хрустящей снаружи и мягкой внутри. Она точно понравится вашим детям.

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Картофель фри в духовке

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов картофеля для запекания;
– 4 стакана воды;
– соль по вкусу;
– 1 столовая ложка сахара;
– 3 столовых ложки оливкового масла Extra Virgin.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов. Выстелите противень пергаментом.
  2. Почистьте картофель и нарежьте его на ломтики шириной 1 сантиметр.
  3. В большой миске смешайте воду с чайной ложкой соли и сахаром. Опустите ломтики картофеля в раствор и оставьте на 5 минут. Затем слейте воду, выложите картофель на бумажные полотенца и хорошо просушите.
  4. Переложите сухую картошку в миску, добавьте еще соли и оливковое масло. Встряхните, чтобы весь картофель равномерно покрылся маслом.
  5. Выложите картофель в один слой на противень. Запекайте 25 минут. Затем перемешайте картофель лопаткой. Поднимите температуру до 250 градусов и запекайте еще 10 минут.

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