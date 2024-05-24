ГлавнаяРецептыДомашние выстроятся в очередь: готовим хрустящий картофель фри в духовке Домашние выстроятся в очередь: готовим хрустящий картофель фри в духовке На чтение: 1 минута Картофель фри можно очень просто приготовить в духовке. Воспользуйтесь этим простым и быстрым рецептом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Картошка будет хрустящей снаружи и мягкой внутри. Она точно понравится вашим детям. Стоит попробовать Справитесь за считанные минуты: рецепт элементарной пиццы на сковороде с сочной начинкой Картофель фри в духовке Время: 35 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 500 граммов картофеля для запекания; – 4 стакана воды; – соль по вкусу; – 1 столовая ложка сахара; – 3 столовых ложки оливкового масла Extra Virgin. Приготовление: Разогрейте духовку до 220 градусов. Выстелите противень пергаментом. Почистьте картофель и нарежьте его на ломтики шириной 1 сантиметр. В большой миске смешайте воду с чайной ложкой соли и сахаром. Опустите ломтики картофеля в раствор и оставьте на 5 минут. Затем слейте воду, выложите картофель на бумажные полотенца и хорошо просушите. Переложите сухую картошку в миску, добавьте еще соли и оливковое масло. Встряхните, чтобы весь картофель равномерно покрылся маслом. Выложите картофель в один слой на противень. Запекайте 25 минут. Затем перемешайте картофель лопаткой. Поднимите температуру до 250 градусов и запекайте еще 10 минут. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить фантастический печеночный кекс с кукурузой. Поделитесь с друзьями