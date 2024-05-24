Домашние выстроятся в очередь: готовим хрустящий картофель фри в духовке

Картофель фри можно очень просто приготовить в духовке. Воспользуйтесь этим простым и быстрым рецептом.

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Картофель фри в духовке

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля для запекания;

– 4 стакана воды;

– соль по вкусу;

– 1 столовая ложка сахара;

– 3 столовых ложки оливкового масла Extra Virgin.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 220 градусов. Выстелите противень пергаментом. Почистьте картофель и нарежьте его на ломтики шириной 1 сантиметр. В большой миске смешайте воду с чайной ложкой соли и сахаром. Опустите ломтики картофеля в раствор и оставьте на 5 минут. Затем слейте воду, выложите картофель на бумажные полотенца и хорошо просушите. Переложите сухую картошку в миску, добавьте еще соли и оливковое масло. Встряхните, чтобы весь картофель равномерно покрылся маслом. Выложите картофель в один слой на противень. Запекайте 25 минут. Затем перемешайте картофель лопаткой. Поднимите температуру до 250 градусов и запекайте еще 10 минут.

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