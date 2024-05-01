Описание приготовления:

Простое и вкусное блюдо на каждый день. К такой курочке можно подать любой гарнир, я подавала с гречкой.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные бедрышки Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Чеснок 2 Зубчика

Карри порошок 1/4 Чайных ложки

Зелень петрушки 20 Грамм

Куриные бедра 700 Грамм (без костей и кожи)

Соль По вкусу

Масло растительное 2 Ст. ложки

Черный молотый перец По вкусу

Куркума 1 Щепотка

Копченая паприка 1/2 Чайных ложки

Молотый кориандр 1/4 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

241 ккал

Калорийность

15 г

Белки

19 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Филе куриного бедра на сковороде»

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Куриные бедра возьмите без кожи и костей. Специи можете взять на свой вкус.

К курице добавьте специи, соль и перец. Натрите ими курочку и оставьте на час промариноваться.

В сковороде нагрейте масло, выложите курицу и жарьте с одной стороны при среднем нагреве 6-7 минут.

Переверните курицу и жарьте со второй стороны еще 5 минут.

Чеснок пропустите через пресс, зелень промойте и обсушите. Нарежьте зелень мелко.

К курице добавьте зелень и чеснок. Готовьте 1 минуту.

Влейте 50-100 мл. воды и готовьте курицу еще 10 минут под крышкой при медленном нагреве.

Куриное филе бедра на сковороде готово! Подавайте с любым гарниром. Приятного аппетита!