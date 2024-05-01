Портал про города-курорты | Perekop

Филе куриного бедра на сковороде

На чтение: 1 минута
Филе куриного бедра на сковороде

Описание приготовления:

Простое и вкусное блюдо на каждый день. К такой курочке можно подать любой гарнир, я подавала с гречкой.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные бедрышки Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Чеснок 2 Зубчика
  • Карри порошок 1/4 Чайных ложки
  • Зелень петрушки 20 Грамм
  • Куриные бедра 700 Грамм (без костей и кожи)
  • Соль По вкусу
  • Масло растительное 2 Ст. ложки
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Куркума 1 Щепотка
  • Копченая паприка 1/2 Чайных ложки
  • Молотый кориандр 1/4 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

241 ккал

Калорийность

15 г

Белки

19 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Филе куриного бедра на сковороде»

Филе куриного бедра на сковороде

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Куриные бедра возьмите без кожи и костей. Специи можете взять на свой вкус.

Филе куриного бедра на сковороде

К курице добавьте специи, соль и перец. Натрите ими курочку и оставьте на час промариноваться.

Филе куриного бедра на сковороде

В сковороде нагрейте масло, выложите курицу и жарьте с одной стороны при среднем нагреве 6-7 минут.

Филе куриного бедра на сковороде

Переверните курицу и жарьте со второй стороны еще 5 минут.

Филе куриного бедра на сковороде

Чеснок пропустите через пресс, зелень промойте и обсушите. Нарежьте зелень мелко.

Филе куриного бедра на сковороде

К курице добавьте зелень и чеснок. Готовьте 1 минуту.

Филе куриного бедра на сковороде

Влейте 50-100 мл. воды и готовьте курицу еще 10 минут под крышкой при медленном нагреве.

Филе куриного бедра на сковороде

Куриное филе бедра на сковороде готово! Подавайте с любым гарниром. Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек