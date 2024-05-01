Описание приготовления:
Простое и вкусное блюдо на каждый день. К такой курочке можно подать любой гарнир, я подавала с гречкой.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные бедрышки Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Чеснок 2 Зубчика
- Карри порошок 1/4 Чайных ложки
- Зелень петрушки 20 Грамм
- Куриные бедра 700 Грамм (без костей и кожи)
- Соль По вкусу
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Черный молотый перец По вкусу
- Куркума 1 Щепотка
- Копченая паприка 1/2 Чайных ложки
- Молотый кориандр 1/4 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
241 ккал
Калорийность
15 г
Белки
19 г
Жиры
0 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Филе куриного бедра на сковороде»
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Куриные бедра возьмите без кожи и костей. Специи можете взять на свой вкус.
К курице добавьте специи, соль и перец. Натрите ими курочку и оставьте на час промариноваться.
В сковороде нагрейте масло, выложите курицу и жарьте с одной стороны при среднем нагреве 6-7 минут.
Переверните курицу и жарьте со второй стороны еще 5 минут.
Чеснок пропустите через пресс, зелень промойте и обсушите. Нарежьте зелень мелко.
К курице добавьте зелень и чеснок. Готовьте 1 минуту.
Влейте 50-100 мл. воды и готовьте курицу еще 10 минут под крышкой при медленном нагреве.
Куриное филе бедра на сковороде готово! Подавайте с любым гарниром. Приятного аппетита!