ГлавнаяРецептыЛюбимое блюдо за считанные минуты: готовим быстрые суши вместе с Эктором Любимое блюдо за считанные минуты: готовим быстрые суши вместе с Эктором На чтение: 1 минута Бывший судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво любит радовать подписчиков простыми рецептами популярных блюд. На этот раз он показал, как быстро и без усилий можно приготовить суши. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Суши – это особый вид удовольствия, который мы привыкли заказывать в специализированных заведениях. Эктор показал, что это наслаждение можно приготовить самостоятельно почти без усилий, и главное – быстро. Читайте также Пасхальный стол, который всех удивит креативом Рецепт быстрых суши от Эктора Время: 20 минут Порций: 1 Ингредиенты: – 200 грамм отваренного риса; – 1 столовая ложка рисового уксуса; – 1/2 чайной ложки соли; – 1/2 чайной ложки сахара; – 1 огурец; – 100 грамм лосося; – 100 грамм крем-сыра; – 1 чайная ложка черного кунжута; – имбирь и васаби для подачи. Приготовление: Смешиваем уксус, соль и сахар. Мелко нарезаем нори. Теперь соединяем рис, заправку и нори. Мелко нарезаем рыбу и огурец. Формочку для льда застилаем пищевой пленкой. Формируем суши. Переворачиваем формочку – и суши готовы к подаче! Приятного аппетита! Этот фильм стоит пересмотреть: Ярославский и Мартыновская снялись в фильме «Тесто». Поделитесь с друзьями