Описание приготовления:
Лазанья "Карбонара" — отличный вариант для тех кто впервые хочет приготовить это блюдо. Оно готовится намного проще, чем классический вариант, а получается не хуже. Листы для лазаньи я предварительно отвариваю до полуготовности, а после смазываю растительным маслом, чтобы не слиплись. Некоторые виды пасты не требуют предварительного отваривания, поэтому смотрите инструкцию к своей лазанье. Если лук порей вы не смогли купить, замените на репчатый, а копченую грудинку на бекон.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Макароны Блюдо: Горячие блюда / Лазанья География кухни: Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Лук порей 100 Грамм (белая часть)
- Шампиньоны 100 Грамм
- Грудинка 100 Грамм (копченая)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Яйца 2 Штуки
- Молоко 125 Миллилитров
- Сливки 40 Миллилитров (20% жирности)
- Крахмал 1/2 Чайных ложки
- Сыр твердый 50 Грамм
- Листы для лазаньи 6 Штук (узкие)
- Тимьян По вкусу (сухой)
- Масло растительное 1 Чайная ложка (для жарки)
Количество порций 4
Калорийность
149 ккал
Калорийность
5 г
Белки
9 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лазанья "Карбонара"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления лазаньи "Карбонара". Шампиньоны вытрите влажной салфеткой, вмятины и загрязнения срежьте.
Грудинку порежьте кубиком и обжарьте в горячей и сухой сковороде на среднем огне. Я обжаривала в течение 4 минут, перемешивая. Нужно чтобы из грудинки наполовину вытопился жир.
Грибы порежьте пластинками, добавьте к грудинке и обжаривайте в течение 5 минут, перемешивая.
Лук порей порежьте тонкими кольцами и добавьте в сковороду, все посолите и обжаривайте в течение 3-4 минут. Снимите с огня и дайте остыть до теплого состояния.
Сыр натрите на средней терке. От общего количества тертого сыра отложите две столовые ложки. В миске смешайте молоко, сливки, яйца и крахмал до однородности. Все посолите, поперчите, добавьте тимьян и перемешайте.
Листы лазаньи отварите в кипящей и соленой воде в течение 4-5 минут, откиньте на сито и дайте воде полностью стечь. В форму для выпечки налейте немного молочного соуса и выложите первый слой лазаньи.
На пасту выложите часть начинки из грудинки ровным слоем.
Полейте сверху частью молочного соуса.
Сверху выложите следующий слой лазаньи и продолжите слои до окончания начинки.
Верхний слой листы лазаньи полейте оставшимся соусом и посыпьте оставшимся сыром.
Форму с лазаньей поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 45 минут до готовности. Готовую лазанью достаньте из духовки и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!