Описание приготовления:

Лазанья "Карбонара" — отличный вариант для тех кто впервые хочет приготовить это блюдо. Оно готовится намного проще, чем классический вариант, а получается не хуже. Листы для лазаньи я предварительно отвариваю до полуготовности, а после смазываю растительным маслом, чтобы не слиплись. Некоторые виды пасты не требуют предварительного отваривания, поэтому смотрите инструкцию к своей лазанье. Если лук порей вы не смогли купить, замените на репчатый, а копченую грудинку на бекон.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Макароны Блюдо: Горячие блюда / Лазанья География кухни: Европейская

Состав / Ингредиенты:

Лук порей 100 Грамм (белая часть)

Шампиньоны 100 Грамм

Грудинка 100 Грамм (копченая)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Яйца 2 Штуки

Молоко 125 Миллилитров

Сливки 40 Миллилитров (20% жирности)

Крахмал 1/2 Чайных ложки

Сыр твердый 50 Грамм

Листы для лазаньи 6 Штук (узкие)

Тимьян По вкусу (сухой)

Масло растительное 1 Чайная ложка (для жарки)

Количество порций 4

Калорийность

149 ккал

Калорийность

5 г

Белки

9 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лазанья "Карбонара"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления лазаньи "Карбонара". Шампиньоны вытрите влажной салфеткой, вмятины и загрязнения срежьте.

Грудинку порежьте кубиком и обжарьте в горячей и сухой сковороде на среднем огне. Я обжаривала в течение 4 минут, перемешивая. Нужно чтобы из грудинки наполовину вытопился жир.

Грибы порежьте пластинками, добавьте к грудинке и обжаривайте в течение 5 минут, перемешивая.

Лук порей порежьте тонкими кольцами и добавьте в сковороду, все посолите и обжаривайте в течение 3-4 минут. Снимите с огня и дайте остыть до теплого состояния.

Сыр натрите на средней терке. От общего количества тертого сыра отложите две столовые ложки. В миске смешайте молоко, сливки, яйца и крахмал до однородности. Все посолите, поперчите, добавьте тимьян и перемешайте.

Листы лазаньи отварите в кипящей и соленой воде в течение 4-5 минут, откиньте на сито и дайте воде полностью стечь. В форму для выпечки налейте немного молочного соуса и выложите первый слой лазаньи.

На пасту выложите часть начинки из грудинки ровным слоем.

Полейте сверху частью молочного соуса.

Сверху выложите следующий слой лазаньи и продолжите слои до окончания начинки.

Верхний слой листы лазаньи полейте оставшимся соусом и посыпьте оставшимся сыром.

Форму с лазаньей поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 45 минут до готовности. Готовую лазанью достаньте из духовки и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!