ГлавнаяРецептыФирменный плов с курицей, который уже не забыть Фирменный плов с курицей, который уже не забыть На чтение: 2 минуты Если у вас есть рис и курица – обязательно приготовьте плов на обед или ужин. Это блюдо не только ароматное и сытное, но и сэкономит время на приготовлении, ведь за вас все сделает духовка. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Плов – популярное блюдо, которое готовят почти еженедельно, особенно на семейные застолья. Главным признаком удачного блюда является рассыпчатый рис и нежное мясо. Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить К плову добавляют многие специи, как зира, барбарис, головки чеснока и много перца. 24 канал подготовил рецепт любимого плова с курятиной, который точно станет любимым. Рецепт плова из курицы. Время: 2 часа Порции: 8 Ингредиенты: – 1 стакан риса; – 2 куриных бедра; – 1 морковь; – 1 репчатый лук; – 3 – 4 головки чеснока; – зира; – барбарис; – масло; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Нарезаем мясо кубиками, обжариваем на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки. Далее перекладываем курятину в жаропрочную форму для плова. На той же сковороде обжариваем нарезанный мелкими кубиками лук и морковь. Сдабриваем солью и перцем. Добавляем в мясо. Высыпаем сверху стакан риса, посыпаем специями и выкладываем зубчики чеснока. Вливаем 1 – 2 стакана воды, чтобы она немного покрывала рис. Отправляем плов в духовку на час и готовим, пока он не будет готов. Температура в духовке от 180 – 190 градусов. Подаем плов с квашеными огурцами или другими домашними соленьями. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить маринованную капусту с уксусом. Поделитесь с друзьями