Фирменный плов с курицей, который уже не забыть

Если у вас есть рис и курица – обязательно приготовьте плов на обед или ужин. Это блюдо не только ароматное и сытное, но и сэкономит время на приготовлении, ведь за вас все сделает духовка.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Плов – популярное блюдо, которое готовят почти еженедельно, особенно на семейные застолья. Главным признаком удачного блюда является рассыпчатый рис и нежное мясо.

Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить

К плову добавляют многие специи, как зира, барбарис, головки чеснока и много перца. 24 канал подготовил рецепт любимого плова с курятиной, который точно станет любимым.

Рецепт плова из курицы.

Время: 2 часа

2 часа Порции: 8

Ингредиенты:

– 1 стакан риса;

– 2 куриных бедра;

– 1 морковь;

– 1 репчатый лук;

– 3 – 4 головки чеснока;

– зира;

– барбарис;

– масло;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Нарезаем мясо кубиками, обжариваем на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки. Далее перекладываем курятину в жаропрочную форму для плова.

На той же сковороде обжариваем нарезанный мелкими кубиками лук и морковь. Сдабриваем солью и перцем. Добавляем в мясо.

Высыпаем сверху стакан риса, посыпаем специями и выкладываем зубчики чеснока.

Вливаем 1 – 2 стакана воды, чтобы она немного покрывала рис.

Отправляем плов в духовку на час и готовим, пока он не будет готов. Температура в духовке от 180 – 190 градусов.

Подаем плов с квашеными огурцами или другими домашними соленьями.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить маринованную капусту с уксусом.