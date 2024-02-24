Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из фасоли по-болгарски. Вместо растительного масла можно заправить салат сметаной.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Фасоль Блюдо: Салаты География кухни: Болгарская / Европейская Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Фасоль красная консервированная 150 Грамм
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Перец красный болгарский 1 Штука
- Лук зеленый 2 Штуки
- Томатная паста 1/2 Ст. ложки
- Масло растительное 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Чеснок 1 Зубчик
Количество порций 2
Калорийность
95 ккал
Калорийность
2 г
Белки
5 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из фасоли по-болгарски»
Подготовьте все ингредиенты.
Консервированную фасоль промойте и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
Болгарский перец порежьте на брусочки, а репчатый лук на маленькие кубики. Чеснок пропустите через пресс, зеленый лук мелко порежьте.
Соедините подготовленные ингредиенты вместе. Добавьте томатную пасту и растительное масло. Посолите и поперчите по вкусу.
Перемешайте салат.
Салат из фасоли по-болгарски готов, приятного вам аппетита!