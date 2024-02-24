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Салат из фасоли по-болгарски

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Салат из фасоли по-болгарски

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из фасоли по-болгарски. Вместо растительного масла можно заправить салат сметаной.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Фасоль Блюдо: Салаты География кухни: Болгарская / Европейская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Фасоль красная консервированная 150 Грамм
  • Лук репчатый 1/2 Штуки
  • Перец красный болгарский 1 Штука
  • Лук зеленый 2 Штуки
  • Томатная паста 1/2 Ст. ложки
  • Масло растительное 1 Ст. ложка
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Чеснок 1 Зубчик

Количество порций 2

Калорийность

95 ккал

Калорийность

2 г

Белки

5 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из фасоли по-болгарски»

Салат из фасоли по-болгарски

Подготовьте все ингредиенты.

Салат из фасоли по-болгарски

Консервированную фасоль промойте и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Салат из фасоли по-болгарски

Болгарский перец порежьте на брусочки, а репчатый лук на маленькие кубики. Чеснок пропустите через пресс, зеленый лук мелко порежьте.

Салат из фасоли по-болгарски

Соедините подготовленные ингредиенты вместе. Добавьте томатную пасту и растительное масло. Посолите и поперчите по вкусу.

Салат из фасоли по-болгарски

Перемешайте салат.

Салат из фасоли по-болгарски

Салат из фасоли по-болгарски готов, приятного вам аппетита!

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