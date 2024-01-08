Описание приготовления:

Из данного количества ингредиентов получается 12-15 штук. Можно сделать капкейки просто с кремом. А можно в каждый кекс добавить ягодную начинку.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Орехи / Мука / Фисташки Блюдо: Выпечка / Капкейк / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Яйца 3 Штуки

Сахар 170 Грамм (в тесто)

Сливочное масло 60 Грамм

Молоко 120 Миллилитров

Мука пшеничная 170 Грамм

Фисташковая паста 70 Грамм

Сода 1/3 Чайных ложки

Сливки 33% 400 Миллилитров (крем)

Сахарная пудра 4 Ст. ложки (крем)

Пищевой краситель 1 Щепотка (зеленый)

Количество порций 12

Калорийность

349 ккал

Калорийность

4 г

Белки

10 г

Жиры

55 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фисташковые капкейки»

Подготовьте необходимые ингредиенты для приготовления фисташковых капкейков.

В ковш налейте молоко и добавьте к нему сливочное масло. Выложите фисташковую пасту и добавьте зеленый краситель. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Фисташковая паста очень густая, а в нагретом виде она лучше вмешается в тесто.

Отдельно взбейте яйца с сахаром в пышную, густую массу.

К взбитым яйцам постепенно вмешивайте молочную массу и муку с содой.

Вмешивайте вручную, венчиком. Тесто должно сохранить пышность от хорошо взбитых яиц.

Готовое тесто разлейте в формочки для кексов, немного не доходя до края. Поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 15-20 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

При выпечке кексы немного увеличатся в размере. Выложите их на стол и остудите.

Для крема соедините жирные сливки и сахарную пудру. Взбейте в густой крем. По желанию в крем можно добавить фисташковую пасту.

Из готового крема сделайте на кексах шапочку.

Готовые капкейки можно украсить на свой вкус ягодами или фруктами.

Приятного угощения!