Портал про города-курорты | Perekop

Фисташковые капкейки

На чтение: 2 минуты
Фисташковые капкейки

Описание приготовления:

Из данного количества ингредиентов получается 12-15 штук. Можно сделать капкейки просто с кремом. А можно в каждый кекс добавить ягодную начинку.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Орехи / Мука / Фисташки Блюдо: Выпечка / Капкейк / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Яйца 3 Штуки
  • Сахар 170 Грамм (в тесто)
  • Сливочное масло 60 Грамм
  • Молоко 120 Миллилитров
  • Мука пшеничная 170 Грамм
  • Фисташковая паста 70 Грамм
  • Сода 1/3 Чайных ложки
  • Сливки 33% 400 Миллилитров (крем)
  • Сахарная пудра 4 Ст. ложки (крем)
  • Пищевой краситель 1 Щепотка (зеленый)

Количество порций 12

Калорийность

349 ккал

Калорийность

4 г

Белки

10 г

Жиры

55 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фисташковые капкейки»

Фисташковые капкейки

Подготовьте необходимые ингредиенты для приготовления фисташковых капкейков.

Фисташковые капкейки

В ковш налейте молоко и добавьте к нему сливочное масло. Выложите фисташковую пасту и добавьте зеленый краситель. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Фисташковая паста очень густая, а в нагретом виде она лучше вмешается в тесто.

Фисташковые капкейки

Отдельно взбейте яйца с сахаром в пышную, густую массу.

Фисташковые капкейки

К взбитым яйцам постепенно вмешивайте молочную массу и муку с содой.

Фисташковые капкейки

Вмешивайте вручную, венчиком. Тесто должно сохранить пышность от хорошо взбитых яиц.

Фисташковые капкейки

Готовое тесто разлейте в формочки для кексов, немного не доходя до края. Поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 15-20 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Фисташковые капкейки

При выпечке кексы немного увеличатся в размере. Выложите их на стол и остудите.

Фисташковые капкейки

Для крема соедините жирные сливки и сахарную пудру. Взбейте в густой крем. По желанию в крем можно добавить фисташковую пасту.

Фисташковые капкейки

Из готового крема сделайте на кексах шапочку.

Фисташковые капкейки

Готовые капкейки можно украсить на свой вкус ягодами или фруктами.

Фисташковые капкейки

Приятного угощения!

Что будем искать? Например,Человек