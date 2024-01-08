Описание приготовления:
Из данного количества ингредиентов получается 12-15 штук. Можно сделать капкейки просто с кремом. А можно в каждый кекс добавить ягодную начинку.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Орехи / Мука / Фисташки Блюдо: Выпечка / Капкейк / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 3 Штуки
- Сахар 170 Грамм (в тесто)
- Сливочное масло 60 Грамм
- Молоко 120 Миллилитров
- Мука пшеничная 170 Грамм
- Фисташковая паста 70 Грамм
- Сода 1/3 Чайных ложки
- Сливки 33% 400 Миллилитров (крем)
- Сахарная пудра 4 Ст. ложки (крем)
- Пищевой краситель 1 Щепотка (зеленый)
Количество порций 12
Калорийность
349 ккал
Калорийность
4 г
Белки
10 г
Жиры
55 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Фисташковые капкейки»
Подготовьте необходимые ингредиенты для приготовления фисташковых капкейков.
В ковш налейте молоко и добавьте к нему сливочное масло. Выложите фисташковую пасту и добавьте зеленый краситель. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Фисташковая паста очень густая, а в нагретом виде она лучше вмешается в тесто.
Отдельно взбейте яйца с сахаром в пышную, густую массу.
К взбитым яйцам постепенно вмешивайте молочную массу и муку с содой.
Вмешивайте вручную, венчиком. Тесто должно сохранить пышность от хорошо взбитых яиц.
Готовое тесто разлейте в формочки для кексов, немного не доходя до края. Поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 15-20 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.
При выпечке кексы немного увеличатся в размере. Выложите их на стол и остудите.
Для крема соедините жирные сливки и сахарную пудру. Взбейте в густой крем. По желанию в крем можно добавить фисташковую пасту.
Из готового крема сделайте на кексах шапочку.
Готовые капкейки можно украсить на свой вкус ягодами или фруктами.
Приятного угощения!