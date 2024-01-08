На кухне нет места скуке: как приготовить жареную моцареллу с помидорами

Жареная моцарелла во фритюре – это не просто блюдо, а особенная закуска, которая раскроет новые горизонты вкуса. Подайте ее со свежими помидорами и ароматным пестом – и вы точно будете в восторге.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Секрет этого блюда кроется в гармонии текстур и вкусов. Хрустящая оболочка вокруг мягкого сыра создает отличный контраст, дополненный свежестью помидоров и изысканностью песто.

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Рецепт жареной моцареллы с помидорами и песто.

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 помидор;

– 1 шарик моцареллы;

– 1 яйцо;

– панировочные сухари;

– орегано, соль по вкусу.

Песто:

– 60 грамм свежих листьев базилика;

– 2 зубчика чеснока;

– 35 грамм кедровых или грецких орехов;

– 60 грамм тертого пармезана;

– 70 – 80 миллилитров оливкового масла;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Приготовьте свежее песто: вымойте и обсушите листья базилика, обсушите чеснок. Смешайте эти два ингредиента блендером. Добавьте орехи, пармезан и продолжайте перемешиваться. Медленно влейте оливковое масло, пока ингредиенты не образуют однородную массу. Приправьте по вкусу. Помидор нарежьте достаточно толстыми ломтиками и выложите на бумажное полотенце. Смешайте панировочные сухари с ½ столовой ложки орегано и щепоткой соли. Взбейте яйцо до появления пены. Моцареллу нарежьте толстыми ломтиками. Каждый из них обмакните сначала в яйцо, затем в сухари со специями и снова в яйцо. Затем обжарьте их на растительном масле – 30 секунд с одной стороны и 30 секунд с другой. Обжаренную моцареллу выложите слоями на помидоры. Верхушку пирамиды полейте свежим пестом и украсьте листом базилика.

Приятного аппетита!

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