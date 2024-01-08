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На кухне нет места скуке: как приготовить жареную моцареллу с помидорами

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На кухне нет места скуке: как приготовить жареную моцареллу с помидорами

Жареная моцарелла во фритюре – это не просто блюдо, а особенная закуска, которая раскроет новые горизонты вкуса. Подайте ее со свежими помидорами и ароматным пестом – и вы точно будете в восторге.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Секрет этого блюда кроется в гармонии текстур и вкусов. Хрустящая оболочка вокруг мягкого сыра создает отличный контраст, дополненный свежестью помидоров и изысканностью песто.

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Рецепт жареной моцареллы с помидорами и песто.

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 помидор;
– 1 шарик моцареллы;
– 1 яйцо;
– панировочные сухари;
– орегано, соль по вкусу.
Песто:
– 60 грамм свежих листьев базилика;
– 2 зубчика чеснока;
– 35 грамм кедровых или грецких орехов;
– 60 грамм тертого пармезана;
– 70 – 80 миллилитров оливкового масла;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Приготовьте свежее песто: вымойте и обсушите листья базилика, обсушите чеснок.
  2. Смешайте эти два ингредиента блендером. Добавьте орехи, пармезан и продолжайте перемешиваться. Медленно влейте оливковое масло, пока ингредиенты не образуют однородную массу.
  3. Приправьте по вкусу.
  4. Помидор нарежьте достаточно толстыми ломтиками и выложите на бумажное полотенце.
  5. Смешайте панировочные сухари с ½ столовой ложки орегано и щепоткой соли.
  6. Взбейте яйцо до появления пены.
  7. Моцареллу нарежьте толстыми ломтиками.
  8. Каждый из них обмакните сначала в яйцо, затем в сухари со специями и снова в яйцо.
  9. Затем обжарьте их на растительном масле – 30 секунд с одной стороны и 30 секунд с другой.
  10. Обжаренную моцареллу выложите слоями на помидоры.
  11. Верхушку пирамиды полейте свежим пестом и украсьте листом базилика.

Приятного аппетита!

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