ГлавнаяРецептыНа кухне нет места скуке: как приготовить жареную моцареллу с помидорами На кухне нет места скуке: как приготовить жареную моцареллу с помидорами На чтение: 2 минуты Жареная моцарелла во фритюре – это не просто блюдо, а особенная закуска, которая раскроет новые горизонты вкуса. Подайте ее со свежими помидорами и ароматным пестом – и вы точно будете в восторге. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Секрет этого блюда кроется в гармонии текстур и вкусов. Хрустящая оболочка вокруг мягкого сыра создает отличный контраст, дополненный свежестью помидоров и изысканностью песто. Интересно Вы забудете об омлете: идеальный завтрак из яиц, который вас приятно удивит. Рецепт жареной моцареллы с помидорами и песто. Время: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 1 помидор; – 1 шарик моцареллы; – 1 яйцо; – панировочные сухари; – орегано, соль по вкусу. Песто: – 60 грамм свежих листьев базилика; – 2 зубчика чеснока; – 35 грамм кедровых или грецких орехов; – 60 грамм тертого пармезана; – 70 – 80 миллилитров оливкового масла; – соль, перец по вкусу. Приготовление: Приготовьте свежее песто: вымойте и обсушите листья базилика, обсушите чеснок. Смешайте эти два ингредиента блендером. Добавьте орехи, пармезан и продолжайте перемешиваться. Медленно влейте оливковое масло, пока ингредиенты не образуют однородную массу. Приправьте по вкусу. Помидор нарежьте достаточно толстыми ломтиками и выложите на бумажное полотенце. Смешайте панировочные сухари с ½ столовой ложки орегано и щепоткой соли. Взбейте яйцо до появления пены. Моцареллу нарежьте толстыми ломтиками. Каждый из них обмакните сначала в яйцо, затем в сухари со специями и снова в яйцо. Затем обжарьте их на растительном масле – 30 секунд с одной стороны и 30 секунд с другой. Обжаренную моцареллу выложите слоями на помидоры. Верхушку пирамиды полейте свежим пестом и украсьте листом базилика. Приятного аппетита! Это очень вкусно: можно ли приготовить хинкали дома. Поделитесь с друзьями