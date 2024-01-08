Подлива из свинины на сковороде – это замечательное дополнение к любому гарниру. Мясо получается нежным и очень мягким, а аппетитный соус придает гарнирам сочность. Приготовить подливу можно различными способами. Некоторые из них собраны в сегодняшней подборке. Среди рецептов, каждый найдет подходящий для себя. Берите на заметку и готовьте с удовольствием.

Подлива из свинины с мукой и томатной пастой

Подлива из свинины с мукой и томатной пастой обладает изумительной текстурой и ароматами. Приготовление займет меньше часа. Весь процесс подробным образом описан ниже. Душистое угощение подают с хлебом, лепешками, лавашом или дополняют гарнирами.

Ингредиенты –+4 порц.

Свиная корейка 450 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Паприка 1 ч.л.

Мука пшеничная 1 ч.л.

Соль ½ ч.л.

Смесь перцев ½ ч.л.

Перец красный молотый 1 ч.л.

Томатная паста 1 ст.л.

Масло подсолнечное для жарки

Вода 400 мл. (горячая)

Лавровый лист 1 шт.

Шаги 50 мин.

Подлива из свинины на сковороде готовится очень просто. Подготавливаем ингредиенты. Корейку при желании заменяем другой частью свинины. Кто любит пожирнее, выбираем мясо с прослойками сала. Мясо промываем и промакиваем, убирая капли. Разрезаем на произвольные кусочки одинаковой величины. С морковки снимаем кожуру овощечисткой. Корнеплод нарезаем брусками или натираем на терке. Очистив луковицу, нарезаем кубиками. Установив сковороду на плиту, прогреваем и наливаем подсолнечное масло. На горячую поверхность кладем мясо и обжариваем, пока оно не посветлеет. Зарумянивать необязательно. Посыпаем луком и специями. Пряности кладем по вкусу. Обжарив продукты 4 минуты, забрасываем морковку. Размешав, продолжаем готовить до мягкости овощей. При постоянном помешивании, посыпаем составляющие мукой. Сдабриваем томатной пастой и заливаем горячей водой. Хорошенько размешиваем. Солим и кладем лаврушку. Тушим полчаса под крышкой. Проверяем готовность мяса. Время готовности зависит от величины мясных кусочков, свежести продукта и частей мяса. При желании готовим гарнир. Универсальная подлива гармонично сочетается с картошкой, макаронами или крупами. Подаем подливу. Приятного аппетита!

Свиная подливка с луком и морковью на сковороде

Свиная подливка с луком и морковью на сковороде обладает непередаваемым вкусом. Приготовить блюдо получится беспрепятственно у каждого. Сварив к подливке гарнир, получится полноценный сбалансированный прием пищи. Мясо, приготовленное таким образом, имеет нежную текстуру и обладает необычайной вкуснотой.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мякоть свиная – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Приправа для мяса – 1 ч.л.

Мука пшеничная – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Чеснок – 3 зубчика.

Томатная паста – 100 гр.

Масло растительное – 40 мл.

Лавровый лист – 1 шт.

Перец душистый горошком – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо обмываем под краном. Вытираем бумажными салфетками. Обрезаем жир, удаляем пленки. Мясо режем равными кусочками – полосками или кубиками.

Шаг 2. Разместив сковородку на сильном огне, наливаем растительное масло. Прогреваем на сильном огне. Осторожно, чтобы не обжечься, опускаем мясную нарезку в кипящее масло и быстро подрумяниваем со всех сторон.

Шаг 3. Освободив лук и 3 чесночных дольки (количество регулируем самостоятельно) от шелухи, измельчаем. Чеснок можно взять сухой. Способ нарезки определяем самостоятельно. С морковки счищаем кожицу экономкой и нарезаем соломкой. Перекладываем нарезку к мясу, обжариваем пару минут до мягкости. Убавляем пламя.

Шаг 4. В миску насыпаем просеянную муку, понемногу подливая кипяченую воду, тщательно размешиваем, разбивая комочки. Стакана воды будет достаточно.

Шаг 5. Приправляем мясо с овощами специями (количество и ассортимент пряностей определяем по своему усмотрению), солим, кладем лаврушку и добавляем 100 граммов качественной томатной пасты. Размешав, вливаем жидкость. Хорошенько объединяем содержимое сковороды.

Шаг 6. Прикрыв, продолжаем готовить, изредка перемешиваем. Спустя 40 минут пробуем мясо. Если оно мягкое, отключаем нагрев. если еще жестковатое, тушим еще минут 10.

Шаг 7. Дополняем подливу крупами или макаронными изделиями. Присыпаем рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Подлива из свинины с мукой и сметаной

Подлива из свинины с мукой и сметаной идеально подходит к картофельному пюре, спагетти или сваренному рису. Гарнир получается влажным и очень аппетитным. Если же не хочется готовить гарнир, достаточно дополнить блюдо хлебобулочными изделиями. Это может быть хлеб или лепешки. Получается мега аппетитно!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Свинина нежирная – 600 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Куркума – 1 щепотка.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Гранулированный чеснок – 0,5 ч.л.

Вода – 200 мл.

Паприка молотая – 0,5 ч.л.

Для сметанного соуса:

Мука пшеничная – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Горчица зернистая/дижонская – 1 ч.л.

Сметана – 150 гр.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Ополоснув мясо, обрезаем пленочки, если требуется.

Шаг 2. Кусок свинины режем кубиками небольшой величины. Берем большую сковородку с высокими стенками. В раскаленную сковороду выливаем 2 столовые ложки растительного масла. Аккуратно выгружаем мясо и поджариваем до золотистости при активном помешивании.

Шаг 3. Освободив лук от шелухи, промываем и нарезаем кубиками. Я использовала 2 крупных луковицы. Лука должно быть много. Так будет вкуснее и сочнее.

Шаг 4. К румяной свинине забрасываем лук и жарим до мягкости. Размешиваем для равномерного процесса.

Шаг 5. Когда содержимое сковороды приобретет золотистый оттенок, сдабриваем пряностями. У меня куркума, паприка и гранулированный чеснок. Обжариваем, чтобы специи раскрылись.

Шаг 6. Выливаем теплую воду. Кусочки должны быть погружены в жидкость. Прикрыв и убавив нагрев, тушим полчаса.

Шаг 7. Пока мясо тушится, готовим сметанную заливку. Смешиваем соль, перец и муку, наливаем 50 миллилитров теплой воды и размешиваем до исчезновения комков.

Шаг 8. К гладкой смеси доливаем еще 50 миллилитров воды, добавляем горчицу (зернистую или дижонскую) и 150 граммов сметаны с любым содержанием жира. Перемешиваем соус.

Шаг 9. К мягкому мясу выкладываем сметанную смесь. Тщательно размешиваем. Ждем закипания, пробуем и регулируем вкус специями. Тушим 5 минут и перемещаем на досточку или подставку для горячего.

Шаг 10. При желании готовим гарнир. У меня картофельное пюре. Сначала кладем гарнир. Затем распределяем по порциям душистую подливку с мягким мясом.

Шаг 11. Подливу можно подать и без ничего, дополнив лишь чем-нибудь мучным. Лаваш, лепешки, хлеб или батон на выбор.

Шаг 12. Наслаждаемся аппетитным блюдом. Приятного аппетита!

Подлива из свинины с майонезом

Подлива из свинины с майонезом – рецепт, который сможет повторить каждый, не обладая специальными поварскими навыками. Реализация блюда от силы займет минут 40. Сочная свинина и аппетитный соус не оставит равнодушных. А пюре подойдет к подливе как нельзя лучше.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Свинина – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Майонез – 3 ст.л.

Кетчуп – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем ингредиенты.

Шаг 2. Мясо промываем и вытираем бумажными салфетками. Нарезаем кусками со стороной 1 сантиметр.

Шаг 3. Вот такая значительная кучка получается.

Шаг 4. Раскаливаем сковородку. На горячую поверхность наливаем подсолнечное масло и забрасываем мясо.

Шаг 5. Очищаем от шелухи крупную луковицу.

Шаг 6. Нарезаем кубиками.

Шаг 7. Очищаем чеснок и крупно измельчаем.

Шаг 8. Мясо выделит сок и начнет тушиться. Готовим минут 10.

Шаг 9. Когда мясной сок немного выпарится, добавляем нарезку из лука и чеснока.

Шаг 10. Размешиваем содержимое.

Шаг 11. Жарим до прозрачности лука и легкой румяности мяса. Посыпаем солью и перцем.

Шаг 12. Сдабриваем кетчупом и майонезом.

Шаг 13. Немного вливаем кипяченой воды и размешиваем. Консистенция подливки должна напоминать средней густоты сметану.

Шаг 14. Прикрыв, готовим треть часа. Не забываем изредка помешивать.

Шаг 15. Подаем с картофельным пюре. Приятного аппетита!

Свиная подливка с луком

Свиная подливка с луком готовится элементарно. Мясо выходит нежным и практически рассыпается на волокна. Ароматное дополнение гармонично подходит к любому из гарниров. Самое идеальное сочетание – это конечно же картофельные гарниры – пюре, сваренный или запеченный картофель на ваш выбор.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Филе свиное – 500 гр.

Лук репчатый – 300 гр.

Соевый соус – 3 ст.л.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Уксус винный белый – 30 мл.

Соль – щепотка.

Масло подсолнечное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Мясо промываем и промакиваем. Если есть пленки, снимаем и обрезаем лишний жир.

Шаг 2. Мякоть разрезаем на кусочки. Размер не должен превышать 1,5 сантиметра.

Шаг 3. Немного солим и посыпаем паприкой. Размешав, даем промариноваться минут 5. Мясо впитает специи. Пряности можно использовать и другие.

Шаг 4. Ставим сковороду на сильное пламя. Прогреваем и наливаем 4 столовые ложки растительного масла. Когда масло достаточно нагреется, выгружаем мясо, убавляем огонь до среднего, быстро перемешиваем и обжариваем мясо.

Шаг 5. Когда образуется сок, а мясо посветлеет, прикрываем крышкой.

Шаг 6. Очистив и промыв лук, нарезаем полукольцами.

Шаг 7. Через треть часа мясной сок слегка выпарится, а мясо поменяет цвет и станет достаточно мягким. Добавляем винный уксус и соевый соус. Жидкие компоненты придадут изюминку мясу и сохранят сочность. Размешав, прикрываем и тушим пару минут.

Шаг 8. Забрасываем лук и перемешиваем. Чем больше лука, тем вкуснее подливка. При длительном томлении, лук превращается в однородную массу и работает загустителем.

Шаг 9. Накрыв и время от времени помешивая, готовим до прозрачности лука.

Шаг 10. Распределяем блюдо по порциям, по усмотрению дополняем пюре или другим гарниром и декорируем рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Подлива из свинины с помидорами на сковороде

Подлива из свинины с помидорами на сковороде готовится просто, а выглядит ярко и сочно. Изумительное блюдо не стыдно подать и на званый ужин. Несложный процесс не обременит даже полнейшего дилетанта. Следуя шаг за шагом, вопросов стопроцентно не возникнет.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Мякоть свинины – 500 гр.

Лук репчатый крупный – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Кориандр молотый – 2 щепотки.

Мука пшеничная – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Кетчуп – 3 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Укроп – 4 веточки.

Масло подсолнечное – для жарки.

Петрушка – 4 веточки.

Чеснок – 3 зубчика.

Бульон мясной/овощной – 500 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо промываем под водой. Промокнув бумажными полотенцами влагу, приступаем к нарезке.

Шаг 2. Мякоть режем полосками или кубиком. Нагреваем сковородку с подсолнечным маслом на сильном огне. Выгружаем мясо и сразу приправляем молотым перцем и кориандром. Жарим, помешивая и даем раскрыться специям.

Шаг 3. При обжарке выделится мясной сок. Выпариваем сок и доводим до золотистости.

Шаг 4. Избавляем луковицу от шелухи и нарезаем кубиками. Засыпаем к мясу и поджариваем до мягкого состояния овоща.

Шаг 5. Помидоры промываем. Удалив плодоножку и порезав кубиком, отправляем к мясу. По усмотрению томаты освобождаем от кожицы. Размешивая, готовим, пока томаты не станут мягкими.

Шаг 6. Очистив и промыв чеснок, мелко крошим или давим при помощи чесночницы. К мясу отправляем кетчуп, чеснок и муку. Размешиваем.

Шаг 7. Наливаем 500 миллилитров мясного или овощного бульона или теплой воды. Размешав, солим. Прикрыв, минимизируем пламя и готовим 45 минут. В процессе не забываем помешивать. При уваривании соус загустеет.

Шаг 8. Соус станет гуще, а мясо приобретет нежную текстуру. Пробуем на вкус. По усмотрению балансируем вкус. Размешав, кипятим около минуты. Промыв укроп и петрушку, отрываем грубые стебли, крошим и посыпаем подливу с мясом.

Шаг 9. Гарнир (пюре, макароны или крупы) распределяем по порциям и сдабриваем густым соусом с аппетитным мясом. Приятного аппетита!

Свиная подливка к макаронам

Свиная подливка к макаронам придает им незабываемый вкус, превращая обычную домашнюю еду в кулинарный шедевр. Густая подливка и нежная свинина понравится многим. Исполнение рецепта осилит даже новичок. Чуть больше часа найдется у каждого, кто желает разнообразить повседневную еду.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Мякоть свинины – 0,6 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Специи для свинины – 1 ст.л.

Мука пшеничная – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Томатная паста – 2 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло подсолнечное – для жарки.

Вода – 250 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем свинину, сполоснув под сильным напором воды, прикладываем бумажное полотенце и промакиваем. Избавляем лук и морковку от шелухи и кожицы. Обдаем овощи водой.

Шаг 2. Нарезаем свиную мякоть кусками желаемой величины.

Шаг 3. Помещаем сковороду на среднюю конфорку. Заливаем подсолнечное масло и раскаливаем на сильном пламени. Аккуратно выкладываем мясные кусочки. Кипящее масло может стрелять. Поджариваем на большом огне. Быстро размешиваем, чтобы не успел выделиться сок. Мясо должно обжариться со всех сторон, сохранив сок внутри.

Шаг 4. Измельчаем очищенные овощи.

Шаг 5. Нарезку забрасываем к подрумяненному мясу. При помешивании обжариваем не больше пяти минут.

Шаг 6. Посыпаем пряностями. Солим и перчим. При желании посыпаем другими специями.

Шаг 7. В кипяченой воде или бульоне (мясном или овощном) разбалтываем муку, разбивая комочки венчиком.

Шаг 8. Выливаем мучную жидкость к обжарке и размешиваем, чтобы масса разошлась равномерно. Если мясо не покрыто жидкостью, немного доливаем воды.

Шаг 9. Кладем томатную пасту хорошего качества. В составе должны быть только томаты.

Шаг 10. Основательно размешав, минимизируем пламя и прикрываем. Готовим 40-45 минут до загустения. Пробуем, если требуется, балансируем вкус щепоткой сахара.

Шаг 11. Распределяем подливку по порциям.

Шаг 12. По усмотрению аппетитную подливу подаем с гарниром. Вкуснейшее мясо с соусом прекрасно гармонирует не только с макаронами, но и с картофелем и кашами. Приятного аппетита!

Подливка из свинины к пюре

Подливка из свинины к пюре превращает обыденный обед в незабываемое событие. Воспроизвести рецепт сможет любой. Сочное мясо с густой подливкой прекрасно дополняет нежный картофельный гарнир. Изумительное блюдо понравится как детям, так и взрослым.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Свинина – 300 гр.

Красный картофель – 500 гр.

Морковь – 50 гр.

Помидоры – 60 гр.

Лимоны – 1 долька.

Лавровый лист – 1 шт.

Мука пшеничная – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Чеснок – 2 зуб.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Томатная паста – 2 ст.л.

Масло сливочное – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Освобождаем картофель от кожуры овощечисткой. Режем пятаками, чтобы быстрее сварилась картошка. Перекладываем в воду и ставим вариться. Солим воду.

Шаг 2. Очистив морковку, крупно натираем на терке. Промыв помидоры и удалив плодоножку, нарезаем кубиками.

Шаг 3. Мясо промываем, обтираем бумажными полотенцами влагу. Обрезаем жир и пленки. Кусок режем на удобные сегменты.

Шаг 4. Обрезанный жир измельчаем и кладем на раскаленную сковородку. Вытапливаем до состояния шкварок.

Шаг 5. Доливаем растительное масло. Забросив мясо, жарим на сильном пламени. Когда мясо побелеет, выгружаем овощи и жарим все вместе.

Шаг 6. Присыпав двумя столовыми ложками муки содержимое сковороды, размешиваем.

Шаг 7. Добавляем томатную пасту. Слегка обжарив ее, объединяем с мясом.

Шаг 8. Разбавляем теплой водой, солим и кладем лаврушку. Прикрыв и убавив нагрев, томим треть часа, изредка размешивая.

Шаг 9. Со сваренной картошки сливаем половину отвара, остатки выливаем прочь. При помощи блендера пробиваем пюре или разминаем толкушкой. Сдабриваем сливочным маслом по вкусу. Досаливаем, если нужно. Хорошо размешиваем.

Шаг 10. Готовую подливку сдабриваем сахаром и долькой лимона. Посыпаем рубленой зеленью. Кладем рубленый чеснок и перчим. Размешав и прикрыв, настаиваем 5 минут.

Шаг 11. Пюре раскладываем по порциям и поливаем соусом с мясом. Приятного аппетита!

Подлива из свинины со сливками на сковороде

Подлива из свинины со сливками на сковороде – изумительный рецепт, который без труда повторят даже новички. Угощение обладает нежной текстурой и потрясающе дополняет макаронные изделия, крупы или картофельные гарниры. Великолепное блюдо со сливочным соусом придает гарнирам сочность, выглядит потрясающе и исполняется совершенно не сложно, затрачивая на весь процесс меньше часа. Всем занятым на вооружение!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Свинина – 400 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Соус чили – 1 ст.л.

Мука пшеничная – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Специи к мясу – по вкусу.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Сметана – 1 ст.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Сливки – 0,5 ст.

Укроп – 0,5 пучка.

Лавровый лист – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясной кусок весом в 400 грамм моем под сильным напором воды и вытираем бумажными полотенцами, чтобы удобнее было работать. Срезав пленки и излишки жира, разделяем на стейки и каждый отбиваем кухонным молоточком, чтобы размягчить волокна. Режем длинными полосками. Разогрев дезодорированное подсолнечное масло в глубокой сковородке, обжариваем нарезку до побелевшего состояния на сильном огне.

Шаг 2. Избавив головку лука от шелухи и ополоснув, рубим кубиками. Перекладываем нарезанный лук к мясу. Жарим до легкого золотистого оттенка, активно размешивая. Добившись равномерной обжарки, сдабриваем содержимое солью и специями. Количество и виды пряностей определяем по вкусу.

Шаг 3. Смешав муку (пшеничную или кукурузную) и половину стакана сливок, кладем соус чили (соус придаст пикантность) и сметану. Вымешиваем, чтобы не осталось комочков. Я для удобства пользуюсь венчиком. Сливки и сметану берем с любым содержанием жира. Для более насыщенного вкуса берем жирные продукты.

Шаг 4. Сливочным соусом поливаем поджаренное мясо. Размешав и прикрыв, тушим 15 минут на самом маленьком пламени при минимальном и не частом бурлении. Периодически активно помешиваем, чтобы не образовались комочки и подлива не подгорела.

Шаг 5. Рубим половину пучка вымытого и обсушенного укропа и засыпаем в подливу. По необходимости заменяем сухим или замороженным укропом. Кладем лаврушку и увариваем под крышкой 7 минут. Подаем душистую подливу с хлебом, лепешками или лавашом. При желании варим гарнир – булгур, рис, гречку, спагетти или картофельное пюре. Приятного аппетита!

Подливка из свинины с помидорами на сковороде

Подливка из свинины с помидорами на сковороде выглядит ярко. Имеет привлекательный внешний вид и подходит не только для повседневного рациона. Блюдо готовится просто, на все про все потребуется где-то 1,5 часа. Мясо приобретает нежнейшую текстуру и распадается при легком надавливании.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Мякоть свинины – 700 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Помидоры – 2 шт.

Паприка молотая – 1,5 ст.л.

Мука пшеничная/кукурузная – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Тмин/зира – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Сметана – 100 гр.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С двух головок лука счищаем шелуху. Ополаскиваем в холодной воде. Тонко нарезаем полукольцами. Берем глубокую сковородку. Размещаем на сильном пламени. Наливаем 2-3 ложки подсолнечного рафинированного масла. Забрасываем луковую нарезку и обжариваем до прозрачности.

Шаг 2. Приправляем тмином (или зирой) и паприкой. Размешиваем. По желанию добавляем другие пряности. Обжариваем с луком, чтобы специи раскрылись.

Шаг 3. Мясо промываем и вытираем бумажными полотенцами насухо. Режем кубиком размером 1х1 сантиметр. Перекладываем к луку. Размешав, обжариваем.

Шаг 4. Выливаем горячую воду. Уровень жидкости должен покрывать содержимое. Доведя до бурления, прикрываем и убавляем пламя до самого маленького состояния. Тушим до мягкости.

Шаг 5. Промыв помидоры, делаем неглубокие надрезы и обдаем кипятком. Переложив в ледяную воду, остужаем и освобождаем от кожицы. Очистив плоды, удаляем плодоножку и нарезаем кубиком. Отправляем в сковородку спустя 20 минут от начала тушения. Добавляем соль и перец.

Шаг 6. К размягченному мясу наливаем 100 грамм сметаны (жирность продукта непринципиальна) и присыпаем столовой ложкой муки. Размешиваем, чтобы мука равномерно разошлась. Муку используем пшеничную или кукурузную. Муку можно смешать со сметаной, активно разбивая комочки, а затем вылить смесь к мясу.

Шаг 7. Кипятим и доводим подливу до густоты. Прокипятив 3 минуты, пробуем, достаточно ли специй и соли. При необходимости досаливаем.

Шаг 8. Подаем подливу. Приятного аппетита!