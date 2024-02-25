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Французский луковый суп классический

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Французский луковый суп классический

Французский луковый суп – это классика средиземноморской кухни, которая покорила всю планету, благодаря своему оригинальному вкусу и интересной текстуре, не похожей ни на что другое. Традиционно в состав этого ароматного блюда входят такие ингредиенты, как большое количество репчатого лука, сливочное масло и крутоны, т.е. гренки из белого хлеба, дополненные ароматными прованскими травами (орегано, розмарин, тимьян) и щедрой горстью натертого сыра твердых либо полутвердых сортов. Такой суп должен попробовать каждый!

Классический французский луковый суп

Классический французский луковый суп – это блюдо, о котором ваши вкусовые рецепторы не забудут никогда! Конечно, для получения насыщенного и яркого вкуса, придется достаточно долго потомить лук и после также потушить его в мясном бульоне, но конечный результат определенно этого стоит .

Французский луковый суп классический

Ингредиенты –+3 порц.

  • Лук репчатый 1 кг
  • Масло сливочное 60 гр.
  • Сельдерей  по вкусу
  • Бульон мясной 1 л.
  • Тимьян 6 веток
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 200 гр.
  • Багет  по вкусу

Шаги 80 мин.

  1. Французский луковый суп классический

    Как сварить классический французский луковый суп? Выкладываем на рабочую поверхность все необходимое.

  2. Французский луковый суп классический

    Сняв шелуху с лука, нарезаем головки тонкими четверть кольцами.

  3. Французский луковый суп классический

    В толстостенной сковороде растапливаем ломтик сливочного масла.

  4. Французский луковый суп классический

    Высыпаем лук и измельченный сельдерей.

  5. Французский луковый суп классический

    Готовим овощи на огне чуть ниже среднего от 20 до 35 минут, изредка помешивая и добиваясь аппетитного карамельного оттенка.

  6. Французский луковый суп классический

    Затем заливаем содержимое огнеупорной сковороды 250 миллилитрами бульона.

  7. Французский луковый суп классический

    Постепенно выпариваем жидкость и добавляем листочки тимьяна.

  8. Французский луковый суп классический

    Когда после лопатки на дне начнет оставаться след – выливаем вторую порцию бульона.

  9. Французский луковый суп классический

    Снова выпарив жидкость, выливаем оставшиеся 500 миллилитров и доводим до кипения. Увариваем до средней густоты.

  10. Французский луковый суп классический

    Тем временем нарезаем багет на диагональные кусочки, подсушиваем в тостере либо духовке.

  11. Французский луковый суп классический

    Горячий суп разливаем по горшочкам, оставляя доверху около одного сантиметра.

  12. Французский луковый суп классический

    Посыпаем супчик натертым на терке сыром и укладываем гренки.

  13. Французский луковый суп классический

    Снова сдабриваем сырной стружкой.

  14. Французский луковый суп классический

    Убираем горшочки в духовой шкаф, прогретый до 200 градусов и дожидаемся, пока сыр расплавится.

  15. Французский луковый суп классический

    Горячий французский суп присыпаем тимьяном и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!

Луковый суп в горшочках по-французски

Луковый суп в горшочках по-французски – это первое блюдо, которое не похоже ни на что другое, поэтому его обязан попробовать каждый! Для приготовления нам потребуется крепкий и прозрачный говяжий бульон, а также большое количество репчатого лука. Для насыщенности вкуса можно также ввести в состав коньяк либо белое вино.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Бульон говяжий – 1 л.
  • Лук – 700 гр.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Хлеб белый – 2 ломтика.
  • Сыр – 50 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем шелуху с луковиц, режем тонкими перьями.

Французский луковый суп классический

Шаг 2. Растапливаем сливочное масло в объемной сковороде.

Французский луковый суп классический

Шаг 3. Высыпаем лук на дно сковороды и закрываем крышкой, готовим на протяжении 60 минут на небольшом пламени.

Французский луковый суп классический

Шаг 4. Примерно так овощ выглядит спустя полчаса от начала приготовления.

Французский луковый суп классический

Шаг 5. Через час лук приобретает румяный оттенок и сладковатый вкус.

Французский луковый суп классический

Шаг 6. Содержимое сковороды высыпаем в горячий бульон.

Французский луковый суп классический

Шаг 7. Сдабриваем черным перцем, солью и варим около 15-20 минут.

Французский луковый суп классический

Шаг 8. Для приготовления тостов, ломтики белого хлеба подсушиваем и щедро посыпаем натертым на терке сыром.

Французский луковый суп классический

Шаг 9. Тост убираем в микроволновку на 20-30 секунд и выкладываем в порционные чаши с ароматным супом. Приятного аппетита!

Французский луковый суп классический

Французский луковый суп с гренками

Французский луковый суп с гренками можно запросто приготовить на собственной кухне, без использования какого-либо специального оборудования. Для готовки нам потребуются только продукты, перечисленные ниже и совсем немного свободного времени.

Время готовки – 70 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Лук – 930 гр.
  • Масло сливочное – 5 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Вино белое – ½ ст.
  • Бульон куриный – 4 ст.
  • Сливки 30% – 2 ст.
  • Тимьян – 1 веточка.
  • Сыр – 70 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Репчатый лук «освобождаем» от шелухи, тонко нарезаем.

Французский луковый суп классический

Шаг 2. В сотейник отправляем сливочное масло и сахар, высыпаем овощную нарезку и готовим под крышкой на минимальном нагреве около 20 минут, изредка помешивая лопаткой.

Французский луковый суп классический

Шаг 3. Далее убираем крышку и увеличиваем пламя до умеренного, томим еще 20-25 минут.

Французский луковый суп классический

Шаг 4. После вмешиваем муку и заливаем лук вином, доводим до кипения.

Французский луковый суп классический

Шаг 5. Компоненты заливаем куриным бульоном и повторно кипятим, убавляем огонь и провариваем под крышкой примерно 20-25 минут.

Французский луковый суп классический

Шаг 6. По истечении времени, сдабриваем суп сливками, солью и тимьяном – перемешиваем и убираем с конфорки через 1-2 минуты.

Французский луковый суп классический

Шаг 7. Параллельно ломтики хлеба посыпаем натертым на терке сыром и запекаем при 200 градусах 5-7 минут.

Французский луковый суп классический

Шаг 8. Разливаем суп по пиалам и сверху выкладываем тост, украшаем зеленью и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Французский луковый суп классический

Французский луковый суп с сыром

Французский луковый суп с сыром – это классика средиземноморской кухни, которая подарит вам настоящий гастрономический восторг! Особый вкус кушанью придает томленый лук, который очень важно правильно приготовить. А также наваристый бульон, который следует варить именно на говядине.

Время готовки – 3 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Для бульона:

  • Говядина – 1 кг.
  • Лук-порей – 2 стебля.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лист лавра – 2 шт.
  • Корень петрушки сухой – 7-8 кубиков.
  • Перец душистый горошком – 5-6 шт.
  • Соль – по вкусу.

Для супа:

  • Лук – 7-8 шт.
  • Масло сливочное – 3 ст.л.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Вино белое сухое – ½ ст.
  • Пармезан тертый – 1,5 ст.
  • Перец черный молотый – ½ ч.л.
  • Багет французский – 6 ломтиков.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса варим бульон: в кастрюлю забрасываем мясо, овощи и специи – доводим до кипения и, убавив огонь, провариваем полтора-два часа, постоянно снимая шумовкой пену. Очищаем луковицы.

Французский луковый суп классический

Шаг 2. Головки лука произвольно измельчаем, сыр натираем на терке с крупными отверстиями.

Французский луковый суп классический

Шаг 3. В чугунной сковородке разогреваем сливочное масло и высыпаем основной ингредиент, при частом помешивании обжариваем на умеренном пламени, спустя 5-7 минут нагрев убавляем.

Французский луковый суп классический

Шаг 4. Томим лук до мягкости, прозрачности и коричневого оттенка (минимум 40-45 минут), затем высыпаем муку и непрерывно работаем лопаткой в течение трех минут.

Французский луковый суп классический

Шаг 5. Объединяем содержимое сковороды с горячим бульоном, добавляем вино, соль, черный перец – готовим без крышки около получаса на минимальном огне.

Французский луковый суп классический

Шаг 6. Суп разливаем по горшочкам, хлеб подрумяниваем на сухой сковородке.

Французский луковый суп классический

Шаг 7. В каждую порцию супа выкладываем по 2 ломтика багета.

Французский луковый суп классический

Шаг 8. Посыпаем верхушку сыром и убираем в духовку: 15-20 минут при 200 градусах.

Французский луковый суп классический

Шаг 9. Не дожидаясь остывания – трапезничаем. Готовьте и получайте удовольствие!

Французский луковый суп классический

Французский луковый суп на белом вине

Французский луковый суп на белом вине – это ароматное и слегка пряное блюдо, которое влюбляет в себя при первой же дегустации. Весь секрет успеха заключается в выборе сладкого белого лука, качество которого не должно вызывать ни малейших сомнений. Так приступим же!

Время готовки – 2 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Бульон куриный – 1 л.
  • Лук белый – 500 гр.
  • Чеснок – 3-4 зуб.
  • Вино белое сухое – 1 ст.
  • Масло оливковое – 3 ст.л.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Хлеб белый – 200 гр.
  • Сыр – 100 гр.
  • Тимьян – 1 веточка.
  • Орех мускатный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно сваренный бульон не солим и процеживаем через сито с мелкими отверстиями, выкладываем на стол остальные продукты, перечисленные в списке.

Французский луковый суп классический

Шаг 2. Очищаем и нарезаем тонкими кольцами либо полукольцами лук, мелко рубим 2-3 зубца чеснока (один оставляем нетронутым).

Французский луковый суп классический

Шаг 3. В широкой сковородке разогреваем смесь из оливкового и сливочного масел.

Французский луковый суп классический

Шаг 4. Жарим чеснок с луком на максимальном нагреве в течение 8 минут.

Французский луковый суп классический

Шаг 5. После, убавляем пламя до минимума и тушим овощ около 20 минут, добиваясь карамельного цвета. Затем выливаем вино и практически полностью его выпариваем.

Французский луковый суп классический

Шаг 6. Заливаем зажарку горячим куриным бульоном, солим и перчим – кипятим и уменьшаем огонь, приправляем мускатным орехом и тимьяном. Томим еще 40 минут.

Французский луковый суп классический

Шаг 7. Параллельно подсушиваем хлеб на решетке в духовом шкафу при 190-200 градусах.

Французский луковый суп классический

Шаг 8. Золотистые тосты натираем чесноком, сыр измельчаем при помощи бурачной терки.

Французский луковый суп классический

Шаг 9. Разливаем суп по чашам, сверху выкладываем по две гренки, присыпаем сыром – убираем в духовку в режиме «гриль» (5 минут достаточно).

Французский луковый суп классический

Шаг 10. Ароматную французскую классику пробуем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Французский луковый суп классический

Луковый суп по-французски без вина

Луковый суп по-французски без вина по своему вкусу ничем не отличается от оригинального рецепта, поэтому если у вас в доме не оказалось виноградного напитка, то бежать в магазин перед готовкой вовсе не обязательно. Предлагаем вам приготовить ароматный суп и согреть себя холодным вечерком.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Лук – 5 головок.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Бульон куриный – 1 л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Хлеб – 4 ломтика.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Французский луковый суп классический

Шаг 2. Очищенный лук мелко нарезаем.

Французский луковый суп классический

Шаг 3. В сковороде соединяем два вида масла и разогреваем, высыпаем луковые кубики и томим на огне чуть ниже среднего 15-20 минут, часто помешивая.

Французский луковый суп классический

Шаг 4. Румяный лук заливаем стаканом горячего бульона и выпариваем влагу.

Французский луковый суп классический

Шаг 5. После, содержимое сковороды перекладываем в кипящий бульон, убавляем нагрев и томим под крышкой около 60 минут. В конце добавляем любимые специи и соль.

Французский луковый суп классический

Шаг 6. Ломтики хлеба подсушиваем на сухой сковородке до образования характерной корочки.

Французский луковый суп классический

Шаг 7. Распределяем суп по горшочкам, сверху кладем ломтики хлеба и горсть тертого на терке сыра – запекаем в духовке 10-15 минут при 180 градусах и подаем к столу. Приятного аппетита!

Французский луковый суп классический

Луковый суп с беконом

Луковый суп с беконом – это весьма оригинальное и сытное первое блюдо, после которого вам вряд ли захочется переходить к основному кушанью. Обжаренный до хруста и румяности бекон, идеально сочетается с карамелизированным луком – вкусно, просто и очень ароматно!

Время готовки – 80 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Бекон – 8 полосок.
  • Лук крупный – 3 шт.
  • Бульон куриный – 4 ст.
  • Багет французский – 8 ломтиков.
  • Сыр твердых сортов тертый – 1,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Полоски бекона разрезаем на несколько сегментов и обжариваем до румяности и хруста в толстостенной сковороде.

Французский луковый суп классический

Шаг 2. К золотистым полоскам высыпаем тонко нарезанный лук, перемешиваем и томим на медленном огне около одного часа.

Французский луковый суп классический

Шаг 3. По истечении времени, заливаем компоненты бульоном, доводим до кипения и убираем с конфорки.

Французский луковый суп классический

Шаг 4. Аппетитную массу разливаем по горшочкам, сверху помещаем ломтики французского багета и все обильно посыпаем тертым сыром – убираем в духовку при 200 градусах до расплавления.

Французский луковый суп классический

Шаг 5. Аккуратно достаем из духового шкафа.

Французский луковый суп классический

Шаг 6. И незамедлительно подаем к столу. Приятного аппетита!

Французский луковый суп классический

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