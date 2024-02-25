Французский луковый суп – это классика средиземноморской кухни, которая покорила всю планету, благодаря своему оригинальному вкусу и интересной текстуре, не похожей ни на что другое. Традиционно в состав этого ароматного блюда входят такие ингредиенты, как большое количество репчатого лука, сливочное масло и крутоны, т.е. гренки из белого хлеба, дополненные ароматными прованскими травами (орегано, розмарин, тимьян) и щедрой горстью натертого сыра твердых либо полутвердых сортов. Такой суп должен попробовать каждый!
Классический французский луковый суп
Классический французский луковый суп – это блюдо, о котором ваши вкусовые рецепторы не забудут никогда! Конечно, для получения насыщенного и яркого вкуса, придется достаточно долго потомить лук и после также потушить его в мясном бульоне, но конечный результат определенно этого стоит .
Ингредиенты –+3 порц.
- Лук репчатый 1 кг
- Масло сливочное 60 гр.
- Сельдерей по вкусу
- Бульон мясной 1 л.
- Тимьян 6 веток
- Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 200 гр.
- Багет по вкусу
Шаги 80 мин.
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Как сварить классический французский луковый суп? Выкладываем на рабочую поверхность все необходимое.
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Сняв шелуху с лука, нарезаем головки тонкими четверть кольцами.
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В толстостенной сковороде растапливаем ломтик сливочного масла.
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Высыпаем лук и измельченный сельдерей.
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Готовим овощи на огне чуть ниже среднего от 20 до 35 минут, изредка помешивая и добиваясь аппетитного карамельного оттенка.
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Затем заливаем содержимое огнеупорной сковороды 250 миллилитрами бульона.
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Постепенно выпариваем жидкость и добавляем листочки тимьяна.
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Когда после лопатки на дне начнет оставаться след – выливаем вторую порцию бульона.
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Снова выпарив жидкость, выливаем оставшиеся 500 миллилитров и доводим до кипения. Увариваем до средней густоты.
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Тем временем нарезаем багет на диагональные кусочки, подсушиваем в тостере либо духовке.
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Горячий суп разливаем по горшочкам, оставляя доверху около одного сантиметра.
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Посыпаем супчик натертым на терке сыром и укладываем гренки.
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Снова сдабриваем сырной стружкой.
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Убираем горшочки в духовой шкаф, прогретый до 200 градусов и дожидаемся, пока сыр расплавится.
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Горячий французский суп присыпаем тимьяном и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!
Луковый суп в горшочках по-французски
Луковый суп в горшочках по-французски – это первое блюдо, которое не похоже ни на что другое, поэтому его обязан попробовать каждый! Для приготовления нам потребуется крепкий и прозрачный говяжий бульон, а также большое количество репчатого лука. Для насыщенности вкуса можно также ввести в состав коньяк либо белое вино.
Время готовки – 1 ч. 15 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Бульон говяжий – 1 л.
- Лук – 700 гр.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Хлеб белый – 2 ломтика.
- Сыр – 50 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Снимаем шелуху с луковиц, режем тонкими перьями.
Шаг 2. Растапливаем сливочное масло в объемной сковороде.
Шаг 3. Высыпаем лук на дно сковороды и закрываем крышкой, готовим на протяжении 60 минут на небольшом пламени.
Шаг 4. Примерно так овощ выглядит спустя полчаса от начала приготовления.
Шаг 5. Через час лук приобретает румяный оттенок и сладковатый вкус.
Шаг 6. Содержимое сковороды высыпаем в горячий бульон.
Шаг 7. Сдабриваем черным перцем, солью и варим около 15-20 минут.
Шаг 8. Для приготовления тостов, ломтики белого хлеба подсушиваем и щедро посыпаем натертым на терке сыром.
Шаг 9. Тост убираем в микроволновку на 20-30 секунд и выкладываем в порционные чаши с ароматным супом. Приятного аппетита!
Французский луковый суп с гренками
Французский луковый суп с гренками можно запросто приготовить на собственной кухне, без использования какого-либо специального оборудования. Для готовки нам потребуются только продукты, перечисленные ниже и совсем немного свободного времени.
Время готовки – 70 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Лук – 930 гр.
- Масло сливочное – 5 ст.л.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
- Мука – 2 ст.л.
- Вино белое – ½ ст.
- Бульон куриный – 4 ст.
- Сливки 30% – 2 ст.
- Тимьян – 1 веточка.
- Сыр – 70 гр.
- Соль – по вкусу.
- Зелень – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Репчатый лук «освобождаем» от шелухи, тонко нарезаем.
Шаг 2. В сотейник отправляем сливочное масло и сахар, высыпаем овощную нарезку и готовим под крышкой на минимальном нагреве около 20 минут, изредка помешивая лопаткой.
Шаг 3. Далее убираем крышку и увеличиваем пламя до умеренного, томим еще 20-25 минут.
Шаг 4. После вмешиваем муку и заливаем лук вином, доводим до кипения.
Шаг 5. Компоненты заливаем куриным бульоном и повторно кипятим, убавляем огонь и провариваем под крышкой примерно 20-25 минут.
Шаг 6. По истечении времени, сдабриваем суп сливками, солью и тимьяном – перемешиваем и убираем с конфорки через 1-2 минуты.
Шаг 7. Параллельно ломтики хлеба посыпаем натертым на терке сыром и запекаем при 200 градусах 5-7 минут.
Шаг 8. Разливаем суп по пиалам и сверху выкладываем тост, украшаем зеленью и снимаем пробу. Приятного аппетита!
Французский луковый суп с сыром
Французский луковый суп с сыром – это классика средиземноморской кухни, которая подарит вам настоящий гастрономический восторг! Особый вкус кушанью придает томленый лук, который очень важно правильно приготовить. А также наваристый бульон, который следует варить именно на говядине.
Время готовки – 3 ч. 30 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
Для бульона:
- Говядина – 1 кг.
- Лук-порей – 2 стебля.
- Морковь – 1 шт.
- Лист лавра – 2 шт.
- Корень петрушки сухой – 7-8 кубиков.
- Перец душистый горошком – 5-6 шт.
- Соль – по вкусу.
Для супа:
- Лук – 7-8 шт.
- Масло сливочное – 3 ст.л.
- Мука – 3 ст.л.
- Вино белое сухое – ½ ст.
- Пармезан тертый – 1,5 ст.
- Перец черный молотый – ½ ч.л.
- Багет французский – 6 ломтиков.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом процесса варим бульон: в кастрюлю забрасываем мясо, овощи и специи – доводим до кипения и, убавив огонь, провариваем полтора-два часа, постоянно снимая шумовкой пену. Очищаем луковицы.
Шаг 2. Головки лука произвольно измельчаем, сыр натираем на терке с крупными отверстиями.
Шаг 3. В чугунной сковородке разогреваем сливочное масло и высыпаем основной ингредиент, при частом помешивании обжариваем на умеренном пламени, спустя 5-7 минут нагрев убавляем.
Шаг 4. Томим лук до мягкости, прозрачности и коричневого оттенка (минимум 40-45 минут), затем высыпаем муку и непрерывно работаем лопаткой в течение трех минут.
Шаг 5. Объединяем содержимое сковороды с горячим бульоном, добавляем вино, соль, черный перец – готовим без крышки около получаса на минимальном огне.
Шаг 6. Суп разливаем по горшочкам, хлеб подрумяниваем на сухой сковородке.
Шаг 7. В каждую порцию супа выкладываем по 2 ломтика багета.
Шаг 8. Посыпаем верхушку сыром и убираем в духовку: 15-20 минут при 200 градусах.
Шаг 9. Не дожидаясь остывания – трапезничаем. Готовьте и получайте удовольствие!
Французский луковый суп на белом вине
Французский луковый суп на белом вине – это ароматное и слегка пряное блюдо, которое влюбляет в себя при первой же дегустации. Весь секрет успеха заключается в выборе сладкого белого лука, качество которого не должно вызывать ни малейших сомнений. Так приступим же!
Время готовки – 2 ч. 10 мин.
Время приготовления – 20-25 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Бульон куриный – 1 л.
- Лук белый – 500 гр.
- Чеснок – 3-4 зуб.
- Вино белое сухое – 1 ст.
- Масло оливковое – 3 ст.л.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Хлеб белый – 200 гр.
- Сыр – 100 гр.
- Тимьян – 1 веточка.
- Орех мускатный молотый – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Предварительно сваренный бульон не солим и процеживаем через сито с мелкими отверстиями, выкладываем на стол остальные продукты, перечисленные в списке.
Шаг 2. Очищаем и нарезаем тонкими кольцами либо полукольцами лук, мелко рубим 2-3 зубца чеснока (один оставляем нетронутым).
Шаг 3. В широкой сковородке разогреваем смесь из оливкового и сливочного масел.
Шаг 4. Жарим чеснок с луком на максимальном нагреве в течение 8 минут.
Шаг 5. После, убавляем пламя до минимума и тушим овощ около 20 минут, добиваясь карамельного цвета. Затем выливаем вино и практически полностью его выпариваем.
Шаг 6. Заливаем зажарку горячим куриным бульоном, солим и перчим – кипятим и уменьшаем огонь, приправляем мускатным орехом и тимьяном. Томим еще 40 минут.
Шаг 7. Параллельно подсушиваем хлеб на решетке в духовом шкафу при 190-200 градусах.
Шаг 8. Золотистые тосты натираем чесноком, сыр измельчаем при помощи бурачной терки.
Шаг 9. Разливаем суп по чашам, сверху выкладываем по две гренки, присыпаем сыром – убираем в духовку в режиме «гриль» (5 минут достаточно).
Шаг 10. Ароматную французскую классику пробуем и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Луковый суп по-французски без вина
Луковый суп по-французски без вина по своему вкусу ничем не отличается от оригинального рецепта, поэтому если у вас в доме не оказалось виноградного напитка, то бежать в магазин перед готовкой вовсе не обязательно. Предлагаем вам приготовить ароматный суп и согреть себя холодным вечерком.
Время готовки – 90 мин.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Лук – 5 головок.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Бульон куриный – 1 л.
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Хлеб – 4 ломтика.
- Сыр твердый – 100 гр.
- Соль – по вкусу.
- Приправы – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.
Шаг 2. Очищенный лук мелко нарезаем.
Шаг 3. В сковороде соединяем два вида масла и разогреваем, высыпаем луковые кубики и томим на огне чуть ниже среднего 15-20 минут, часто помешивая.
Шаг 4. Румяный лук заливаем стаканом горячего бульона и выпариваем влагу.
Шаг 5. После, содержимое сковороды перекладываем в кипящий бульон, убавляем нагрев и томим под крышкой около 60 минут. В конце добавляем любимые специи и соль.
Шаг 6. Ломтики хлеба подсушиваем на сухой сковородке до образования характерной корочки.
Шаг 7. Распределяем суп по горшочкам, сверху кладем ломтики хлеба и горсть тертого на терке сыра – запекаем в духовке 10-15 минут при 180 градусах и подаем к столу. Приятного аппетита!
Луковый суп с беконом
Луковый суп с беконом – это весьма оригинальное и сытное первое блюдо, после которого вам вряд ли захочется переходить к основному кушанью. Обжаренный до хруста и румяности бекон, идеально сочетается с карамелизированным луком – вкусно, просто и очень ароматно!
Время готовки – 80 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Бекон – 8 полосок.
- Лук крупный – 3 шт.
- Бульон куриный – 4 ст.
- Багет французский – 8 ломтиков.
- Сыр твердых сортов тертый – 1,5 ст.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Полоски бекона разрезаем на несколько сегментов и обжариваем до румяности и хруста в толстостенной сковороде.
Шаг 2. К золотистым полоскам высыпаем тонко нарезанный лук, перемешиваем и томим на медленном огне около одного часа.
Шаг 3. По истечении времени, заливаем компоненты бульоном, доводим до кипения и убираем с конфорки.
Шаг 4. Аппетитную массу разливаем по горшочкам, сверху помещаем ломтики французского багета и все обильно посыпаем тертым сыром – убираем в духовку при 200 градусах до расплавления.
Шаг 5. Аккуратно достаем из духового шкафа.
Шаг 6. И незамедлительно подаем к столу. Приятного аппетита!