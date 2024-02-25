Французский луковый суп – это классика средиземноморской кухни, которая покорила всю планету, благодаря своему оригинальному вкусу и интересной текстуре, не похожей ни на что другое. Традиционно в состав этого ароматного блюда входят такие ингредиенты, как большое количество репчатого лука, сливочное масло и крутоны, т.е. гренки из белого хлеба, дополненные ароматными прованскими травами (орегано, розмарин, тимьян) и щедрой горстью натертого сыра твердых либо полутвердых сортов. Такой суп должен попробовать каждый!

Классический французский луковый суп

Классический французский луковый суп – это блюдо, о котором ваши вкусовые рецепторы не забудут никогда! Конечно, для получения насыщенного и яркого вкуса, придется достаточно долго потомить лук и после также потушить его в мясном бульоне, но конечный результат определенно этого стоит .

Ингредиенты –+3 порц.

Лук репчатый 1 кг

Масло сливочное 60 гр.

Сельдерей по вкусу

Бульон мясной 1 л.

Тимьян 6 веток

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 200 гр.

Багет по вкусу

Шаги 80 мин.

Как сварить классический французский луковый суп? Выкладываем на рабочую поверхность все необходимое. Сняв шелуху с лука, нарезаем головки тонкими четверть кольцами. В толстостенной сковороде растапливаем ломтик сливочного масла. Высыпаем лук и измельченный сельдерей. Готовим овощи на огне чуть ниже среднего от 20 до 35 минут, изредка помешивая и добиваясь аппетитного карамельного оттенка. Затем заливаем содержимое огнеупорной сковороды 250 миллилитрами бульона. Постепенно выпариваем жидкость и добавляем листочки тимьяна. Когда после лопатки на дне начнет оставаться след – выливаем вторую порцию бульона. Снова выпарив жидкость, выливаем оставшиеся 500 миллилитров и доводим до кипения. Увариваем до средней густоты. Тем временем нарезаем багет на диагональные кусочки, подсушиваем в тостере либо духовке. Горячий суп разливаем по горшочкам, оставляя доверху около одного сантиметра. Посыпаем супчик натертым на терке сыром и укладываем гренки. Снова сдабриваем сырной стружкой. Убираем горшочки в духовой шкаф, прогретый до 200 градусов и дожидаемся, пока сыр расплавится. Горячий французский суп присыпаем тимьяном и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!

Луковый суп в горшочках по-французски

Луковый суп в горшочках по-французски – это первое блюдо, которое не похоже ни на что другое, поэтому его обязан попробовать каждый! Для приготовления нам потребуется крепкий и прозрачный говяжий бульон, а также большое количество репчатого лука. Для насыщенности вкуса можно также ввести в состав коньяк либо белое вино.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Бульон говяжий – 1 л.

Лук – 700 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Хлеб белый – 2 ломтика.

Сыр – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем шелуху с луковиц, режем тонкими перьями.

Шаг 2. Растапливаем сливочное масло в объемной сковороде.

Шаг 3. Высыпаем лук на дно сковороды и закрываем крышкой, готовим на протяжении 60 минут на небольшом пламени.

Шаг 4. Примерно так овощ выглядит спустя полчаса от начала приготовления.

Шаг 5. Через час лук приобретает румяный оттенок и сладковатый вкус.

Шаг 6. Содержимое сковороды высыпаем в горячий бульон.

Шаг 7. Сдабриваем черным перцем, солью и варим около 15-20 минут.

Шаг 8. Для приготовления тостов, ломтики белого хлеба подсушиваем и щедро посыпаем натертым на терке сыром.

Шаг 9. Тост убираем в микроволновку на 20-30 секунд и выкладываем в порционные чаши с ароматным супом. Приятного аппетита!

Французский луковый суп с гренками

Французский луковый суп с гренками можно запросто приготовить на собственной кухне, без использования какого-либо специального оборудования. Для готовки нам потребуются только продукты, перечисленные ниже и совсем немного свободного времени.

Время готовки – 70 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Лук – 930 гр.

Масло сливочное – 5 ст.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Мука – 2 ст.л.

Вино белое – ½ ст.

Бульон куриный – 4 ст.

Сливки 30% – 2 ст.

Тимьян – 1 веточка.

Сыр – 70 гр.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Репчатый лук «освобождаем» от шелухи, тонко нарезаем.

Шаг 2. В сотейник отправляем сливочное масло и сахар, высыпаем овощную нарезку и готовим под крышкой на минимальном нагреве около 20 минут, изредка помешивая лопаткой.

Шаг 3. Далее убираем крышку и увеличиваем пламя до умеренного, томим еще 20-25 минут.

Шаг 4. После вмешиваем муку и заливаем лук вином, доводим до кипения.

Шаг 5. Компоненты заливаем куриным бульоном и повторно кипятим, убавляем огонь и провариваем под крышкой примерно 20-25 минут.

Шаг 6. По истечении времени, сдабриваем суп сливками, солью и тимьяном – перемешиваем и убираем с конфорки через 1-2 минуты.

Шаг 7. Параллельно ломтики хлеба посыпаем натертым на терке сыром и запекаем при 200 градусах 5-7 минут.

Шаг 8. Разливаем суп по пиалам и сверху выкладываем тост, украшаем зеленью и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Французский луковый суп с сыром

Французский луковый суп с сыром – это классика средиземноморской кухни, которая подарит вам настоящий гастрономический восторг! Особый вкус кушанью придает томленый лук, который очень важно правильно приготовить. А также наваристый бульон, который следует варить именно на говядине.

Время готовки – 3 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Для бульона:

Говядина – 1 кг.

Лук-порей – 2 стебля.

Морковь – 1 шт.

Лист лавра – 2 шт.

Корень петрушки сухой – 7-8 кубиков.

Перец душистый горошком – 5-6 шт.

Соль – по вкусу.

Для супа:

Лук – 7-8 шт.

Масло сливочное – 3 ст.л.

Мука – 3 ст.л.

Вино белое сухое – ½ ст.

Пармезан тертый – 1,5 ст.

Перец черный молотый – ½ ч.л.

Багет французский – 6 ломтиков.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса варим бульон: в кастрюлю забрасываем мясо, овощи и специи – доводим до кипения и, убавив огонь, провариваем полтора-два часа, постоянно снимая шумовкой пену. Очищаем луковицы.

Шаг 2. Головки лука произвольно измельчаем, сыр натираем на терке с крупными отверстиями.

Шаг 3. В чугунной сковородке разогреваем сливочное масло и высыпаем основной ингредиент, при частом помешивании обжариваем на умеренном пламени, спустя 5-7 минут нагрев убавляем.

Шаг 4. Томим лук до мягкости, прозрачности и коричневого оттенка (минимум 40-45 минут), затем высыпаем муку и непрерывно работаем лопаткой в течение трех минут.

Шаг 5. Объединяем содержимое сковороды с горячим бульоном, добавляем вино, соль, черный перец – готовим без крышки около получаса на минимальном огне.

Шаг 6. Суп разливаем по горшочкам, хлеб подрумяниваем на сухой сковородке.

Шаг 7. В каждую порцию супа выкладываем по 2 ломтика багета.

Шаг 8. Посыпаем верхушку сыром и убираем в духовку: 15-20 минут при 200 градусах.

Шаг 9. Не дожидаясь остывания – трапезничаем. Готовьте и получайте удовольствие!

Французский луковый суп на белом вине

Французский луковый суп на белом вине – это ароматное и слегка пряное блюдо, которое влюбляет в себя при первой же дегустации. Весь секрет успеха заключается в выборе сладкого белого лука, качество которого не должно вызывать ни малейших сомнений. Так приступим же!

Время готовки – 2 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Бульон куриный – 1 л.

Лук белый – 500 гр.

Чеснок – 3-4 зуб.

Вино белое сухое – 1 ст.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Хлеб белый – 200 гр.

Сыр – 100 гр.

Тимьян – 1 веточка.

Орех мускатный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно сваренный бульон не солим и процеживаем через сито с мелкими отверстиями, выкладываем на стол остальные продукты, перечисленные в списке.

Шаг 2. Очищаем и нарезаем тонкими кольцами либо полукольцами лук, мелко рубим 2-3 зубца чеснока (один оставляем нетронутым).

Шаг 3. В широкой сковородке разогреваем смесь из оливкового и сливочного масел.

Шаг 4. Жарим чеснок с луком на максимальном нагреве в течение 8 минут.

Шаг 5. После, убавляем пламя до минимума и тушим овощ около 20 минут, добиваясь карамельного цвета. Затем выливаем вино и практически полностью его выпариваем.

Шаг 6. Заливаем зажарку горячим куриным бульоном, солим и перчим – кипятим и уменьшаем огонь, приправляем мускатным орехом и тимьяном. Томим еще 40 минут.

Шаг 7. Параллельно подсушиваем хлеб на решетке в духовом шкафу при 190-200 градусах.

Шаг 8. Золотистые тосты натираем чесноком, сыр измельчаем при помощи бурачной терки.

Шаг 9. Разливаем суп по чашам, сверху выкладываем по две гренки, присыпаем сыром – убираем в духовку в режиме «гриль» (5 минут достаточно).

Шаг 10. Ароматную французскую классику пробуем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Луковый суп по-французски без вина

Луковый суп по-французски без вина по своему вкусу ничем не отличается от оригинального рецепта, поэтому если у вас в доме не оказалось виноградного напитка, то бежать в магазин перед готовкой вовсе не обязательно. Предлагаем вам приготовить ароматный суп и согреть себя холодным вечерком.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Лук – 5 головок.

Масло сливочное – 50 гр.

Бульон куриный – 1 л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Хлеб – 4 ломтика.

Сыр твердый – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Очищенный лук мелко нарезаем.

Шаг 3. В сковороде соединяем два вида масла и разогреваем, высыпаем луковые кубики и томим на огне чуть ниже среднего 15-20 минут, часто помешивая.

Шаг 4. Румяный лук заливаем стаканом горячего бульона и выпариваем влагу.

Шаг 5. После, содержимое сковороды перекладываем в кипящий бульон, убавляем нагрев и томим под крышкой около 60 минут. В конце добавляем любимые специи и соль.

Шаг 6. Ломтики хлеба подсушиваем на сухой сковородке до образования характерной корочки.

Шаг 7. Распределяем суп по горшочкам, сверху кладем ломтики хлеба и горсть тертого на терке сыра – запекаем в духовке 10-15 минут при 180 градусах и подаем к столу. Приятного аппетита!

Луковый суп с беконом

Луковый суп с беконом – это весьма оригинальное и сытное первое блюдо, после которого вам вряд ли захочется переходить к основному кушанью. Обжаренный до хруста и румяности бекон, идеально сочетается с карамелизированным луком – вкусно, просто и очень ароматно!

Время готовки – 80 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Бекон – 8 полосок.

Лук крупный – 3 шт.

Бульон куриный – 4 ст.

Багет французский – 8 ломтиков.

Сыр твердых сортов тертый – 1,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Полоски бекона разрезаем на несколько сегментов и обжариваем до румяности и хруста в толстостенной сковороде.

Шаг 2. К золотистым полоскам высыпаем тонко нарезанный лук, перемешиваем и томим на медленном огне около одного часа.

Шаг 3. По истечении времени, заливаем компоненты бульоном, доводим до кипения и убираем с конфорки.

Шаг 4. Аппетитную массу разливаем по горшочкам, сверху помещаем ломтики французского багета и все обильно посыпаем тертым сыром – убираем в духовку при 200 градусах до расплавления.

Шаг 5. Аккуратно достаем из духового шкафа.

Шаг 6. И незамедлительно подаем к столу. Приятного аппетита!