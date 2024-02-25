Рецепт: Баклажаны со стручковой фасолью на зиму — Остренькие, вкусные.

Ингредиенты:
баклажаны — 2 кг;
фасоль стручковая — 1 кг;
морковь — 0,5 кг;
томаты — 1,5 кг;
перец болгарский — 0,5 кг;
масло растительное — 0,5 л;
чеснок — 200 г;
перец горький красный — 2 стручка;
соль — 70 грамм;
сахар — 100 грамм;
уксус 6% яблочный — 120 мл;
перец черный горошком — 1 ч. ложка
Способ приготовления: Эти вкуснейшие баклажаны со стручковой фасолью я закатывала на пробу. На момент написания отзыва этой заготовки уже и в помине не осталось, разлетелась очень быстро. Очень вкусный вариант, любители стручковой фасоли обязательно оценят, она в этом блюде имеет особое значение и придает ему неповторимого вкуса. Салат этот получается очень сытный, немного островат, но всего в меру.
Начнем с подготовки фасоли- ее мы моем, даем стечь жидкости, отрезаем хвостики и режем каждый стручок примерно на 3 части. Если стручки короткие, то делим каждый пополам.
Помидоры ошпариваем кипятком, снимаем с них кожицу и перекручиваем через мясорубку.
Я частями измельчила их в блендере.
Перец болгарский чистим и режем его соломкой.
Морковь чистим и натираем на крупную терку.
Баклажаны нарезаем кубиками примерно по 1.5-2 см.
Чеснок чистим, горький перец нарезаем на несколько частей. Если не любите сильно острое, то удаляем семена. Я семена не удаляла, салат получился средней остроты.
На данном этапе перец и чеснок надо измельчить, я воспользовалась блендером.
В идеале этот салат надо варить либо в казане, либо в кастрюле с толстым дном. Но у меня для такого объема овощей не было ни первого, ни второго, пришлось использовать эмалированную кастрюлю. В итоге все получилось, салат не пригорел.
Так что наливаем на дно кастрюли растительное масло и хорошо его разогреваем. Отправляем овощи, специи, соль, сахар, все, кроме уксуса.
Доводим массу до кипения, уменьшаем огонь и варим 40 минут, до готовности овощей, естественно, помешиваем периодически.
Затем добавляем уксус, корректируем количество соли и сахара, если в этом есть необходимость.
Горячую закуску из фасоли с баклажанами раскладываем по стерилизованным банкам (я делаю это в духовке), переворачиваем их вверх лдном, укутываем и оставляем до полного остывания.
Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 10 поллитровых баночек.
Это очень вкусно, обязательно попробуйте и вы будете закатывать эту вкуснятину каждый год!
Время приготовления: 1 ч.