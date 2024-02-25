Рецепт: Баклажаны со стручковой фасолью на зиму — Остренькие, вкусные.

Ингредиенты:

баклажаны — 2 кг;

фасоль стручковая — 1 кг;

морковь — 0,5 кг;

томаты — 1,5 кг;

перец болгарский — 0,5 кг;

масло растительное — 0,5 л;

чеснок — 200 г;

перец горький красный — 2 стручка;

соль — 70 грамм;

сахар — 100 грамм;

уксус 6% яблочный — 120 мл;

перец черный горошком — 1 ч. ложка

Способ приготовления: Эти вкуснейшие баклажаны со стручковой фасолью я закатывала на пробу. На момент написания отзыва этой заготовки уже и в помине не осталось, разлетелась очень быстро. Очень вкусный вариант, любители стручковой фасоли обязательно оценят, она в этом блюде имеет особое значение и придает ему неповторимого вкуса. Салат этот получается очень сытный, немного островат, но всего в меру.

Начнем с подготовки фасоли- ее мы моем, даем стечь жидкости, отрезаем хвостики и режем каждый стручок примерно на 3 части. Если стручки короткие, то делим каждый пополам.

Помидоры ошпариваем кипятком, снимаем с них кожицу и перекручиваем через мясорубку.

Я частями измельчила их в блендере.

Перец болгарский чистим и режем его соломкой.

Морковь чистим и натираем на крупную терку.

Баклажаны нарезаем кубиками примерно по 1.5-2 см.

Чеснок чистим, горький перец нарезаем на несколько частей. Если не любите сильно острое, то удаляем семена. Я семена не удаляла, салат получился средней остроты.

На данном этапе перец и чеснок надо измельчить, я воспользовалась блендером.

В идеале этот салат надо варить либо в казане, либо в кастрюле с толстым дном. Но у меня для такого объема овощей не было ни первого, ни второго, пришлось использовать эмалированную кастрюлю. В итоге все получилось, салат не пригорел.

Так что наливаем на дно кастрюли растительное масло и хорошо его разогреваем. Отправляем овощи, специи, соль, сахар, все, кроме уксуса.

Доводим массу до кипения, уменьшаем огонь и варим 40 минут, до готовности овощей, естественно, помешиваем периодически.

Затем добавляем уксус, корректируем количество соли и сахара, если в этом есть необходимость.

Горячую закуску из фасоли с баклажанами раскладываем по стерилизованным банкам (я делаю это в духовке), переворачиваем их вверх лдном, укутываем и оставляем до полного остывания.

Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 10 поллитровых баночек.

Это очень вкусно, обязательно попробуйте и вы будете закатывать эту вкуснятину каждый год!

Время приготовления: 1 ч.