Описание приготовления:

Муку ржаную можно использовать любую — обдирную, цельнозерновую, лепешки получаются вкусными из любой ржаной муки. Мед надо использовать обязательно жидкий, поэтому если у вас мед засахаренный, то его следует растопить на водяной бане предварительно. Очень вкусно добавлять в такие лепешки тмин, кунжут, семена льна и т.д — на ваш вкус.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука / Ржаная мука Блюдо: Выпечка / Лепешки

Состав / Ингредиенты:

Ржаная мука 370 Грамм

Мед 45 Грамм (жидкий)

Кефир 250 Миллилитров

Соль 1 Чайная ложка

Сода 1 Чайная ложка

Масло растительное 2 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

272 ккал

Калорийность

4 г

Белки

7 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ржаные лепешки с медом»

Все ингредиенты удобно подготовить сразу.

Муку ржаную просейте в миску, добавьте соду, соль.

В отдельную миску залейте кефир, жидкий мед, растительное масло, перемешайте.

К ржаной муке с содой и солью, добавьте жидкую кефирную смесь.

Замесите мягкое тесто, не прилипающее к рукам. Не надо вымешивать тесто из ржаной муки долго, достаточно только перемешать все ингредиенты, подсыпая понемногу муки, чтобы тесто перестало прилипать к пальцам.

Рабочую поверхность припылите ржаной мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной примерно в 5-7 мм. С ржаным тестом не очень удобно работать, оно может прилипать к скалке, рваться, поэтому действуйте аккуратно, периодически присыпайте поверхности ржаной мукой. С помощью кондитерского кольца вырежьте на поверхности теста круги-заготовки будущих лепешек.

Все заготовки лепешек выложите на противень, застеленный пищевым пергаментом, каждую лепешку наколите вилкой. Выпекайте ржаные лепешки в уже разогретой заранее духовке до 200 градусов в течение 15 минут.

Готовые ржаные лепешки можно подавать к столу сразу.