Описание приготовления:
Муку ржаную можно использовать любую — обдирную, цельнозерновую, лепешки получаются вкусными из любой ржаной муки. Мед надо использовать обязательно жидкий, поэтому если у вас мед засахаренный, то его следует растопить на водяной бане предварительно. Очень вкусно добавлять в такие лепешки тмин, кунжут, семена льна и т.д — на ваш вкус.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука / Ржаная мука Блюдо: Выпечка / Лепешки
Состав / Ингредиенты:
- Ржаная мука 370 Грамм
- Мед 45 Грамм (жидкий)
- Кефир 250 Миллилитров
- Соль 1 Чайная ложка
- Сода 1 Чайная ложка
- Масло растительное 2 Ст. ложки
Количество порций 4
Калорийность
272 ккал
Калорийность
4 г
Белки
7 г
Жиры
40 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Ржаные лепешки с медом»
Все ингредиенты удобно подготовить сразу.
Муку ржаную просейте в миску, добавьте соду, соль.
В отдельную миску залейте кефир, жидкий мед, растительное масло, перемешайте.
К ржаной муке с содой и солью, добавьте жидкую кефирную смесь.
Замесите мягкое тесто, не прилипающее к рукам. Не надо вымешивать тесто из ржаной муки долго, достаточно только перемешать все ингредиенты, подсыпая понемногу муки, чтобы тесто перестало прилипать к пальцам.
Рабочую поверхность припылите ржаной мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной примерно в 5-7 мм. С ржаным тестом не очень удобно работать, оно может прилипать к скалке, рваться, поэтому действуйте аккуратно, периодически присыпайте поверхности ржаной мукой. С помощью кондитерского кольца вырежьте на поверхности теста круги-заготовки будущих лепешек.
Все заготовки лепешек выложите на противень, застеленный пищевым пергаментом, каждую лепешку наколите вилкой. Выпекайте ржаные лепешки в уже разогретой заранее духовке до 200 градусов в течение 15 минут.
Готовые ржаные лепешки можно подавать к столу сразу.