Описание приготовления:

В качестве куриного мяса можно взять филе грудки или филе бедер. В любом случае выбирайте мясо без костей. Желательно, чтобы мясо не повергалось заморозке, а было просто охлажденное.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Фрикасе География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Куриное мясо 400 Грамм

Лук 1 Штука

Сливки 200 Миллилитров

Мука 1 Ст. ложка

Растительное масло 20 Грамм

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

191 ккал

Калорийность

12 г

Белки

13 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фрикасе из курицы классическое»

Перед началом приготовления подготовьте все необходимое. Куриное мясо выбирайте без костей. Сливки можно взять любой жирности. Но чем выше жирность, тем насыщеннее и нежнее будет соус в готовом блюде.

Куриное мясо нарежьте небольшими кусочками. В горячую сковороду налейте немного растительного масла и выложите мясо. Обжаривайте курицу 3-5 минут, чтобы мясо изменило цвет.

В это время очистите и мелко нарежьте лук.

Добавьте лук в сковороду к курице. Перемешайте. Обжарьте в течение минуты. От лука появится характерный аромат. Затем закройте крышкой и сделайте минимальный огонь.

Тушите курицу 12-15 минут, периодически помешивая. От лука и курицы появится сок, которого хватит для тушения. Но, при необходимости, можно добавить совсем немного горячей воды.

Присыпьте курицу немного мукой. По вкусу добавьте соль и специи. По желанию можно добавить чеснок. Все перемешайте.

Залейте курицу сливками и доведите до кипения.

Помешивая, прогрейте все вместе еще минуту и снимите сковороду с огня. Сливочный соус приятно загустеет.

Дополнить фрикасе можно любым гарниром. Приятного аппетита!