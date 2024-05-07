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Фрикасе из курицы классическое

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Фрикасе из курицы классическое

Описание приготовления:

В качестве куриного мяса можно взять филе грудки или филе бедер. В любом случае выбирайте мясо без костей. Желательно, чтобы мясо не повергалось заморозке, а было просто охлажденное.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Фрикасе География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Куриное мясо 400 Грамм
  • Лук 1 Штука
  • Сливки 200 Миллилитров
  • Мука 1 Ст. ложка
  • Растительное масло 20 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Специи По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

191 ккал

Калорийность

12 г

Белки

13 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фрикасе из курицы классическое»

Фрикасе из курицы классическое

Перед началом приготовления подготовьте все необходимое. Куриное мясо выбирайте без костей. Сливки можно взять любой жирности. Но чем выше жирность, тем насыщеннее и нежнее будет соус в готовом блюде.

Фрикасе из курицы классическое

Куриное мясо нарежьте небольшими кусочками. В горячую сковороду налейте немного растительного масла и выложите мясо. Обжаривайте курицу 3-5 минут, чтобы мясо изменило цвет.

Фрикасе из курицы классическое

В это время очистите и мелко нарежьте лук.

Фрикасе из курицы классическое

Добавьте лук в сковороду к курице. Перемешайте. Обжарьте в течение минуты. От лука появится характерный аромат. Затем закройте крышкой и сделайте минимальный огонь.

Фрикасе из курицы классическое

Тушите курицу 12-15 минут, периодически помешивая. От лука и курицы появится сок, которого хватит для тушения. Но, при необходимости, можно добавить совсем немного горячей воды.

Фрикасе из курицы классическое

Присыпьте курицу немного мукой. По вкусу добавьте соль и специи. По желанию можно добавить чеснок. Все перемешайте.

Фрикасе из курицы классическое

Залейте курицу сливками и доведите до кипения.

Фрикасе из курицы классическое

Помешивая, прогрейте все вместе еще минуту и снимите сковороду с огня. Сливочный соус приятно загустеет.

Фрикасе из курицы классическое

Дополнить фрикасе можно любым гарниром. Приятного аппетита!

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