Этим рецептом удивила всех моих гостей. Необычные голубцы: так вкусно, что ни одного праздника без них

Голубцы – это блюдо, которое имеет долгую историю и является популярным во многих странах. Однако, происхождение голубцов до сих пор остаётся предметом споров.
Некоторые исследователи считают, что голубцы были известны ещё в Древней Греции, другие – что они появились в XVIII веке во Франции. Также существует мнение, что голубцы пришли из Восточной Европы, где они стали популярными благодаря своей сытости и экономичности.
В любом случае, голубцы – это вкусное и питательное блюдо, которое продолжает радовать людей по всему миру. Их можно не только варить, но и обжаривать в сковороде.
Ингредиенты:
- Капуста — шт.;
- Растительное масло — 30 мл;
- Лук репчатый — 2 шт.;
- Мясной фарш — 300 г;
- Соль — ⅓ ч.л.;
- Паприка — щепотка;
- Молотый перец — щепотка;
- Кориандр — щепотка;
- Яйца — 3 шт.;
- Сметана — 2 ст.л.;
- Мука — 5 ст.л.
Приготовление жареных голубцов:
Кочан капусты плотно заматываем в пищевую пленку, оставляем в микроволновке на 10-15 минут. Затем снимаем с кочана мягкие листья.
Нарезаем мелко репчатый лук, в сковороде с растительным маслом и солью обжариваем до легкого золотистого оттенка.
Смешиваем обжаренный лук с фаршем, добавляем паприку, молотый перец и кориандр.
Толстую часть листьев удаляем, на половинку каждого выкладываем слой фарша. Накрываем второй половинкой листа фарш, запечатываем его внутри.
Разбиваем в отдельную тару яйца, смешиваем со специями, сметаной и солью. Высыпаем в яичную смесь муку, создаем панировку.
Обваливаем каждый голубец в панировке, выкладываем в горячее растительное масло на сковороде. Обжариваем голубцы с каждой стороны до румяной корочки.
Получаются сочные жареные голубцы. Этот рецепт станет альтернативой классическим голубцам.