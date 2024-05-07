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Этим рецептом удивила всех моих гостей. Необычные голубцы: так вкусно, что ни одного праздника без них

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Этим рецептом удивила всех моих гостей. Необычные голубцы: так вкусно, что ни одного праздника без них

Голубцы – это блюдо, которое имеет долгую историю и является популярным во многих странах. Однако, происхождение голубцов до сих пор остаётся предметом споров.

Некоторые исследователи считают, что голубцы были известны ещё в Древней Греции, другие – что они появились в XVIII веке во Франции. Также существует мнение, что голубцы пришли из Восточной Европы, где они стали популярными благодаря своей сытости и экономичности.

В любом случае, голубцы – это вкусное и питательное блюдо, которое продолжает радовать людей по всему миру. Их можно не только варить, но и обжаривать в сковороде.

Ингредиенты:

  • Капуста — шт.;
  • Растительное масло — 30 мл;
  • Лук репчатый — 2 шт.;
  • Мясной фарш — 300 г;
  • Соль — ⅓ ч.л.;
  • Паприка — щепотка;
  • Молотый перец — щепотка;
  • Кориандр — щепотка;
  • Яйца — 3 шт.;
  • Сметана — 2 ст.л.;
  • Мука — 5 ст.л.

Приготовление жареных голубцов:

Кочан капусты плотно заматываем в пищевую пленку, оставляем в микроволновке на 10-15 минут. Затем снимаем с кочана мягкие листья.

Нарезаем мелко репчатый лук, в сковороде с растительным маслом и солью обжариваем до легкого золотистого оттенка.

Смешиваем обжаренный лук с фаршем, добавляем паприку, молотый перец и кориандр.

Толстую часть листьев удаляем, на половинку каждого выкладываем слой фарша. Накрываем второй половинкой листа фарш, запечатываем его внутри.

Этим рецептом удивила всех моих гостей. Необычные голубцы: так вкусно, что ни одного праздника без них

Разбиваем в отдельную тару яйца, смешиваем со специями, сметаной и солью. Высыпаем в яичную смесь муку, создаем панировку.

Обваливаем каждый голубец в панировке, выкладываем в горячее растительное масло на сковороде. Обжариваем голубцы с каждой стороны до румяной корочки.

Этим рецептом удивила всех моих гостей. Необычные голубцы: так вкусно, что ни одного праздника без них

Получаются сочные жареные голубцы. Этот рецепт станет альтернативой классическим голубцам.

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