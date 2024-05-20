Рецепт вкусного ужина в одной сковороде. Простое и сытное блюдо из фарша

Фрикадельки — это небольшие шарики из мясного или рыбного фарша, которые используются во многих кухнях мира. Они могут быть приготовлены различными способами: жареными, тушеными, запеченными или варёными. Фрикадельки добавляют в супы, рагу, соусы и другие блюда.
Точное происхождение фрикаделек определить сложно, так как они были популярны у многих народов на протяжении веков. Однако можно предположить, что фрикадельки возникли как способ использования остатков мяса или фарша. В Европе фрикадельки были известны ещё в античные времена. В Древней Греции и Риме их готовили из различных видов мяса и подавали с соусами и приправами. В Средние века фрикадельки стали популярным блюдом в Европе, особенно в Италии и Швеции.
Приготовим ужин из фрикаделек.
Ингредиенты:
- Фарш — 500 г;
- Чеснок — 6 зубчиков;
- Яйцо — 1 шт.;
- Масло растительное — 1 ст.л.;
- Масло сливочное — 40 г;
- Картошка — 1.5 кг;
- Лук репчатый — 1 шт.;
- Морковь — 1 шт.;
- Перец сладкий — 1 шт.;
- Томаты в собственном соку — 300 г;
- Сахар — 1 ст.л.;
- Лук зеленый — 6 веточек;
- Соль — щепотка;
- Паприка — ⅓ ч.л.;
- Кориандр — ⅓ ч.л.
Приготовление фрикаделек:
В фарш пропускаем через пресс зубчики чеснока, разбиваем яйца, высыпаем соль, перец, паприку и кориандр. Смешиваем все компоненты в фарше, смоченными в воде руками формуем шарики.
В сковороде растапливаем сливочное масло, вливаем растительное. Обжариваем в масле на сковороде шарики из фарша до золотистой корочки.
Очищенный картофель нарезаем дольками. Убираем шарики из сковороды, выкладываем картошку и тоже обжариваем со специями под крышкой до полуготовности.
Убираем картофель со сковороды, нарезаем мелко лук, морковь, сладкий перец и пару зубчиков чеснока. Выкладываем лук и морковь в сковороду и обжариваем 3-4 минуты.
Далее кладем к луку и моркови сладкий перец и зубчики чеснока, заливаем овощи томатным соком. Тушим смесь под крышкой 15 минут, а затем посыпаем сахаром.
Выкладываем в овощную массу картофель, шинкуем туда же зеленый лук.
Кладем в овощную массу с картошкой фрикадельки, накрываем крышкой и тушим 15-20 минут.
В результате получается отменное сытное блюдо на ужин. Фрикадельки с картофелем — это беспроигрышный вариант и для обеда.