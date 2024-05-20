Рецепт вкусного ужина в одной сковороде. Простое и сытное блюдо из фарша

Фрикадельки — это небольшие шарики из мясного или рыбного фарша, которые используются во многих кухнях мира. Они могут быть приготовлены различными способами: жареными, тушеными, запеченными или варёными. Фрикадельки добавляют в супы, рагу, соусы и другие блюда.

Точное происхождение фрикаделек определить сложно, так как они были популярны у многих народов на протяжении веков. Однако можно предположить, что фрикадельки возникли как способ использования остатков мяса или фарша. В Европе фрикадельки были известны ещё в античные времена. В Древней Греции и Риме их готовили из различных видов мяса и подавали с соусами и приправами. В Средние века фрикадельки стали популярным блюдом в Европе, особенно в Италии и Швеции.

Приготовим ужин из фрикаделек.

Ингредиенты:

Фарш — 500 г;

Чеснок — 6 зубчиков;

Яйцо — 1 шт.;

Масло растительное — 1 ст.л.;

Масло сливочное — 40 г;

Картошка — 1.5 кг;

Лук репчатый — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Перец сладкий — 1 шт.;

Томаты в собственном соку — 300 г;

Сахар — 1 ст.л.;

Лук зеленый — 6 веточек;

Соль — щепотка;

Паприка — ⅓ ч.л.;

Кориандр — ⅓ ч.л.

Приготовление фрикаделек:

В фарш пропускаем через пресс зубчики чеснока, разбиваем яйца, высыпаем соль, перец, паприку и кориандр. Смешиваем все компоненты в фарше, смоченными в воде руками формуем шарики.

В сковороде растапливаем сливочное масло, вливаем растительное. Обжариваем в масле на сковороде шарики из фарша до золотистой корочки.

Очищенный картофель нарезаем дольками. Убираем шарики из сковороды, выкладываем картошку и тоже обжариваем со специями под крышкой до полуготовности.

Убираем картофель со сковороды, нарезаем мелко лук, морковь, сладкий перец и пару зубчиков чеснока. Выкладываем лук и морковь в сковороду и обжариваем 3-4 минуты.

Далее кладем к луку и моркови сладкий перец и зубчики чеснока, заливаем овощи томатным соком. Тушим смесь под крышкой 15 минут, а затем посыпаем сахаром.

Выкладываем в овощную массу картофель, шинкуем туда же зеленый лук.

Кладем в овощную массу с картошкой фрикадельки, накрываем крышкой и тушим 15-20 минут.

В результате получается отменное сытное блюдо на ужин. Фрикадельки с картофелем — это беспроигрышный вариант и для обеда.