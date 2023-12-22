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Рис басмати в мультиварке

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Рис басмати в мультиварке

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить рис басмати в мультиварке. Оливковое масло можно заменить на сливочное, а из специй добавить немного карри или паприки. Я люблю готовить рис басмати, как гарнир, потому что он всегда получается рассыпчатым и очень вкусным.
Основной ингредиент: Крупы / Рис / Басмати Блюдо: Гарниры Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Басмати 120 Миллилитров
  • Вода 240 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Морковь 1/2 Штуки
  • Лук репчатый 1/2 Штуки
  • Масло растительное 20 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

126 ккал

Калорийность

1 г

Белки

4 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рис басмати в мультиварке»

Рис басмати в мультиварке

Подготовьте все ингредиенты.

Рис басмати в мультиварке

Морковь очистите и натрите на терке, а репчатый лук нарежьте полукольцами. В режиме "Выпечка" или "Жарка" обжарьте овощи до мягкости и золотистого цвета с растительным маслом.

Рис басмати в мультиварке

Рис басмати хорошенько промойте в воде, пока вода не станет прозрачной.

Рис басмати в мультиварке

Добавьте рис в чашу мультиварки и продолжайте обжаривать на том же режиме еще 5-6 минут.

Рис басмати в мультиварке

Затем влейте воду и добавьте соль. Готовьте басмати на режиме "Плов" или "Рис".

Рис басмати в мультиварке

Перед подачей в рис можно добавить мелко порубленный зеленый рис. Приятного вам аппетита!

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