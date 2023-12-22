Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить рис басмати в мультиварке. Оливковое масло можно заменить на сливочное, а из специй добавить немного карри или паприки. Я люблю готовить рис басмати, как гарнир, потому что он всегда получается рассыпчатым и очень вкусным.

Основной ингредиент: Крупы / Рис / Басмати Блюдо: Гарниры Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Басмати 120 Миллилитров

Вода 240 Миллилитров

Соль По вкусу

Морковь 1/2 Штуки

Лук репчатый 1/2 Штуки

Масло растительное 20 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

126 ккал

Калорийность

1 г

Белки

4 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рис басмати в мультиварке»

Подготовьте все ингредиенты.

Морковь очистите и натрите на терке, а репчатый лук нарежьте полукольцами. В режиме "Выпечка" или "Жарка" обжарьте овощи до мягкости и золотистого цвета с растительным маслом.

Рис басмати хорошенько промойте в воде, пока вода не станет прозрачной.

Добавьте рис в чашу мультиварки и продолжайте обжаривать на том же режиме еще 5-6 минут.

Затем влейте воду и добавьте соль. Готовьте басмати на режиме "Плов" или "Рис".

Перед подачей в рис можно добавить мелко порубленный зеленый рис. Приятного вам аппетита!