Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить рис басмати в мультиварке. Оливковое масло можно заменить на сливочное, а из специй добавить немного карри или паприки. Я люблю готовить рис басмати, как гарнир, потому что он всегда получается рассыпчатым и очень вкусным.
Основной ингредиент: Крупы / Рис / Басмати Блюдо: Гарниры Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Басмати 120 Миллилитров
- Вода 240 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Морковь 1/2 Штуки
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Масло растительное 20 Миллилитров
Количество порций 1
Калорийность
126 ккал
Калорийность
1 г
Белки
4 г
Жиры
20 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рис басмати в мультиварке»
Подготовьте все ингредиенты.
Морковь очистите и натрите на терке, а репчатый лук нарежьте полукольцами. В режиме "Выпечка" или "Жарка" обжарьте овощи до мягкости и золотистого цвета с растительным маслом.
Рис басмати хорошенько промойте в воде, пока вода не станет прозрачной.
Добавьте рис в чашу мультиварки и продолжайте обжаривать на том же режиме еще 5-6 минут.
Затем влейте воду и добавьте соль. Готовьте басмати на режиме "Плов" или "Рис".
Перед подачей в рис можно добавить мелко порубленный зеленый рис. Приятного вам аппетита!