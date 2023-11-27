Гастрономическое путешествие в Италию: 3 блюда, которые следует приготовить на ужин

Чуть ли не каждый человек обожает итальянскую кухню, ведь она невероятно вкусна. Однако для того, чтобы отведать эти кулинарные шедевры, не обязательно ехать в Рим или Венецию – эти блюда с легкостью можно приготовить на собственной кухне.

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Итальянцы – настоящие мастера превращать обычные и вполне доступные продукты в блюда, способные покорить весь мир, сообщает 24 Канал. Возможно, причиной является именно легкость в приготовлении и беспроигрышные сочетания сочного мяса и овощей с ароматными травами.

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Итальянская кухня может быть еще проще

Хотя с итальянскими блюдами умело справится практически каждый украинец, есть решение, которое еще больше упростит их приготовление. ТМ «Наша Ряба Аппетитная» предлагает уже сформированные в идеальные шарики фрикадельки, колбаски со специями и свежемаринованные бедра, которые станут отличным основанием для итальянских блюд.

А как их превратить в шедевры кулинарии, которые будут как бы из ресторанчика в Риме, рассказываем дальше.

Рецепт польпете аль суго из спагетти

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Куриные фрикадельки – прекрасная идея для итальянского ужина / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 1 пачка куриных фрикаделек от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;

– 400 граммов целых очищенных томатов в собственном соку;

– 300 граммов спагетти;

– 1 луковица;

– 3 зубчика чеснока;

– 20 миллилитров оливкового масла;

– сахар, соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Лук с чесноком почистите, мелко нашинкуйте, выложите в глубокую сковороду с растительным маслом и обжарьте на небольшом огне до прозрачности. Томаты тоже нарежьте или измельчите в блендере. Получившуюся смесь добавьте на сковороду с луком и чесноком. Посолите, поперчите и добавьте щепотку сахара, чтобы сбалансировать кислинку томатов. Хорошо все перемешайте и тушите на медленном огне 10 минут. Если соус получится очень густой, разбавьте его нежирным бульоном или водой. На отдельной сковороде обжарьте куриные фрикадельки до полной готовности (примерно 15 минут). Залейте их соусом и продолжите тушить еще 5 минут. Сварите спагетти до готовности согласно инструкции на упаковке. Подавайте их вместе с соусом и фрикадельками. Готовое блюдо можно украсить свежим базиликом и пармезаном.

Рецепт пасты путанеска с куриными колбасками

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Куриные колбаски отлично подходят к пасте путанеска / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 1 пачка колбасок куриных «Барбекю» от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;

– 300 граммов макарон пенне или спагетти;

– 500 граммов томатов;

– 60 граммов анчоусов в масле;

– 50 граммов маслин без косточек;

– 50 граммов оливок без косточек;

– 50 граммов каперсов;

– 4 зубчика чеснока;

– 20 миллилитров оливкового масла;

– перец чили и орегано по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте сковороду и обжарьте куриные колбаски на растительном масле до готовности – примерно 20 – 25 минут. Поставьте кастрюлю с водой на огонь, посолите и доведите до кипения. Сварите спагетти согласно инструкции на упаковке. Измельчите чеснок, помидоры, острый перец, оливки и маслины. На сковороду налейте оливковое масло и поставьте его на огонь. Добавьте анчоусы, чеснок и перец. Перемешайте. Через несколько минут добавьте каперсы, оливки с маслинами, помидоры, порезанные колбаски и посыпьте орегано. Снова осторожно перемешайте. Сваренные спагетти также отправьте в сковороду и прогрейте 10 минут, чтобы они впитали соус. Ешьте пасту горячей.

Курица с пармезаном по-домашнему

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Приготовьте сочные бедра «Айдахо» с пармезаном / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 1 пачка бедер «Айдахо» в томатном маринаде от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;

– 100 граммов сыра моцарелла;

– половина стакана сыра пармезан;

– пучок свежего базилика;

– пучок свежей петрушки;

– маслины без косточки по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов и немного смажьте маслом форму для запекания. Поместите в нее бедра «Айдахо» в томатном маринаде. Запекайте мясо около 30 минут. После этого добавьте к бедрам оливки без косточки. Сверху посыпьте пармезаном и моцареллой. Продолжайте запекать куриные бедра еще 10 минут или пока сыр не станет пузырчатым, а мясо не приготовится. Перед подачей посыпьте свежим базиликом и петрушкой.

Приятного аппетита!