Описание приготовления:

Приготовьтесь встречать Новый год с новым восточным символом — Зелёным Древесным Драконом. Это значит, что на вашем столе должно обязательно быть то, что понравится ему, а взамен он подарит вам удачу и благополучие. Предлагаю приготовить новогодний салат "Варежка" на год Дракона. Такой салат понравится не только ему, но и всем присутствующим за вашим столом! Салат состоит из тех ингредиентов, которые обычно всегда есть в доме перед праздником — грибы, курица, яйца, сыр, овощи и свежая зелень, поэтому специально что-то искать и покупать не придётся. Кроме того, компоненты взаимозаменяемы, например, шампиньоны можно заменить маринованными огурчиками, а куриное филе — ветчиной или колбасой, что вам больше нравится.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Курица 250 Грамм (филе)

Грибы 250 Грамм (у меня шампиньоны)

Яйцо 3 Штуки (варёное)

Морковь 1 Штука (варёное)

Лук 1 Штука

Болгаркий перец 1 Штука

Сыр 60 Грамм

Майонез 2 Ст. ложки (по вкусу)

Растительное масло 2 Ст. ложки

Маслины 1 Штука

Зелень По вкусу (у меня петрушка и укроп)

Соль По вкусу

Количество порций 8

Калорийность

109 ккал

Калорийность

8 г

Белки

7 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Новогодний салат "Варежка" на год Дракона»

Подготовьте все ингредиенты. Яйца, морковь и куриное филе заранее отварите и дайте остыть.

Лук и грибы нарежьте кубиками. Обжарьте в растительном масле до готовности.

Куриное филе измельчите и переложите в салатник. У меня грудка, но можно взять любую часть курицы.

Добавьте обжаренные грибы с луком, половину тёртой на крупной тёрке моркови, тёртый сыр и яйца (два белка я оставила для украшения салата).

Салат посолите по вкусу, заправьте майонезом и перемешайте.

Выложите салат на плоскую тарелку и придайте ему форму варежки с головой дракончика.

Верхнюю поверхность рукавички выложите измельченной овощной массой, полученной из мякоти красного сладкого перца. Перед тем как выкладывать крошку из перца, желательно отжать из нее сок, чтобы салат не подтек, сладкий перец попадается очень сочным! Оставшийся белок натрите на мелкой терке и посыпьте на оторочку для рукавицы. Зелень хорошо промойте и обсушите. Выложите её на голову дракончика.

Из белка и маслины сделайте нос и глаз дракону. Из оставшейся моркови вырежьте треугольники и используйте их для головы дракона. Так же из моркови можно вырезать пламя, которое извергает дракон. Новогодний салат "Варежка" на год дракона готов.

Перед подачей салат можно украсить веточками зелени под «еловые ветки» и рассыпать на них «конфетти» из кружочков моркови и яичного белка, а майонезом нанести узор на рукавице. Приятного аппетита!