ГлавнаяРецептыГлавное блюдо весны: приготовьте феерические кабачковые лодочки с роскошной начинкой Главное блюдо весны: приготовьте феерические кабачковые лодочки с роскошной начинкой На чтение: 1 минута За зиму многие соскучились по молодым цуккини. Еще вкуснее они будут фаршированными курицей и сыром. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Это блюдо готовится очень просто. Обязательно воплотите в жизнь данный рецепт. Стоит попробовать Рецепт, который точно удастся: приготовьте потрясающий печеночный кекс с кукурузой Кабачки с курицей и сыром с кабачками Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 2 кабачка; – 1 куриное филе; – 2 томата; – 100 граммов сыра; – 1 луковица; – 2 зубчика чеснока; – 3 грамма карри; – 45 граммов масла; – соль, перец, зелень по вкусу. Приготовление: Кабачки помойте и разрежьте пополам. Ложкой выберите серединку. Филе помойте и мелко нарежьте. Добавьте соль, перец и карри. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте курицу, помешивая. Помойте помидоры и мелко порежьте их вместе с кабачковой мякотью. Лук и чеснок почистите и измельчите. Разогрейте вторую сковороду с маслом и обжарьте лук до полуготовности. Затем добавьте помидоры, кабачковую мякоть и чеснок. Посолите и поперчите. Зелень помойте, порежьте, высыпьте в овощную массу и хорошо перемешайте. Тушите 5 минут, после чего добавьте кубики мяса, перемешайте, протушите еще несколько минут и выключите. На противень выложите кабачки, наполните их начинкой и посыпьте натертым на крупной терке сыром. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15 – 20 минут. Готовые кабачки подавайте горячими. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастическую закуску из кабачков. Поделитесь с друзьями