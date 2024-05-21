Главное блюдо весны: приготовьте феерические кабачковые лодочки с роскошной начинкой

За зиму многие соскучились по молодым цуккини. Еще вкуснее они будут фаршированными курицей и сыром.

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Кабачки с курицей и сыром с кабачками

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 кабачка;

– 1 куриное филе;

– 2 томата;

– 100 граммов сыра;

– 1 луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– 3 грамма карри;

– 45 граммов масла;

– соль, перец, зелень по вкусу.

Приготовление:

Кабачки помойте и разрежьте пополам. Ложкой выберите серединку. Филе помойте и мелко нарежьте. Добавьте соль, перец и карри. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте курицу, помешивая. Помойте помидоры и мелко порежьте их вместе с кабачковой мякотью. Лук и чеснок почистите и измельчите. Разогрейте вторую сковороду с маслом и обжарьте лук до полуготовности. Затем добавьте помидоры, кабачковую мякоть и чеснок. Посолите и поперчите. Зелень помойте, порежьте, высыпьте в овощную массу и хорошо перемешайте. Тушите 5 минут, после чего добавьте кубики мяса, перемешайте, протушите еще несколько минут и выключите. На противень выложите кабачки, наполните их начинкой и посыпьте натертым на крупной терке сыром. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15 – 20 минут. Готовые кабачки подавайте горячими.

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