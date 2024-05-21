Описание приготовления:

Имея под рукой такую технику, как аэрогриль, даже зимой можно приготовить вкусный и сочный шашлык из индейки. Замаринуйте его заранее, с утра или с вечера, чтобы под рукой уже были необходимые заготовки. Подавать шашлык допустимо с любым гарниром из каш, макарон, салатом из свежих овощей.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Индейка Блюдо: Горячие блюда / Шашлык

Состав / Ингредиенты:

Индейка 500 Грамм (бедро)

Майонез 3 Ст. ложки

Горчица 1 Ст. ложка (дижонская или крупнозернистая)

Приправа "10 овощей" 1 Чайная ложка

Масло растительное 10 Миллилитров (для смазывания поддона)

Количество порций 4

Калорийность

155 ккал

Калорийность

26 г

Белки

6 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шашлык из индейки в аэрогриле»

Подготовьте указанные ингредиенты. Приобретите часть индейки: филе или бедро.

Нарежьте мякоть порционными кусочками и выложите ее в миску или салатник.

Добавьте туда же майонез любой жирности, горчицу зерновую, приправу. Если в приправе нет соли, то добавочно посолите все и поперчите.

Тщательно все перемешайте и оставьте минимум на 1 час при комнатной температуре. Если требуется больше времени для маринования, то переместите емкость в холодильник.

Насадите кусочки мяса на деревянные шампура равномерно, стараясь не сильно прижимать их друг к другу — так они могут не пропектись.

Сбрызните или смажьте поддон аэрогриля растительным маслом и выложите в чашу заготовки шашлыков.

Обжаривайте 20-25 минут при мощности 180 градусов. Времени может потребоваться чуть больше или чуть меньше в зависимости от мощности вашей техники и размеров кусочков индейки.

Выложите румяные шашлыки из индейки на тарелку и подайте к столу со свежей зеленью и кетчупом, соусом барбекю и т.д. Приятного вам аппетита!