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Салат со свининой и огурцами по-азиатски: как приготовить оригинальное блюдо

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Салат со свининой и огурцами по-азиатски: как приготовить оригинальное блюдо

Такой салат может быть самостоятельным блюдом, поскольку наличие свинины делает его очень сытным.

Если хотите разнообразить свое повседневное меню вкусным и сытным блюдом, рекомендуем приготовить салат со свининой и огурцом по-азиатски. Как это сделать, рассказали в кулинарном блоге «Сборник рецептов».

Салат со свининой и огурцами по-азиатски

Ингредиенты:

  • огурцы – 400-500 гр;
  • свинина – 400 гр;
  • соевый соус – 3 ст. л;
  • винный уксус – 2 ст. л;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • кориандр – 0,5 ч. л;
  • оливковое масло – 2 ст. л. (+ для жарки);
  • сладкий чили соус – 1 ст. л;
  • лук репчатый – 1 шт;
  • болгарский перец – 1-2 шт;
  • молотый черный перец;
  • соль.

Способ приготовления:

Огурцы порезать кубиками, замариновать с соевым соусом, винным уксусом, измельченным чесноком, кориандром и оливковым маслом на 20-30 минут.

Свинину обжарить на сильном огне в течение 5 минут, затем добавить туда же нарезанный лук. Посолить, поперчить и жарить еще 7-8 минут. Добавить нарезанный болгарский перец и продолжать жарить на умеренном огне еще 5 минут.

Готовое мясосмешать с огурцами, добавить чили и оставить салат мариноваться на 30 минут.

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