Главный герой каждого праздничного стола: как сделать идеальный классический крабовый салат

Салат с крабовыми палочками, свежими огурцами и кукурузой – классическая версия популярной закуски. Без него, пожалуй, не обходится ни один праздничный стол.

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Среди основных плюсов этого блюда – легкость приготовления. Также такой салат имеет приятный свежий вкус и замечательный вид в тарелке.

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Салат с крабовыми палочками – классический рецепт

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 12 крабовых палочек;

– 2 огурца;

– пучок зеленого лука;

– 340 граммов консервированной кукурузы;

– майонез 72%, соль, перец черный молотый по вкусу.

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Приготовление:

Хорошо помойте яйца и отварите их вкрутую. После этого опустите яйца в холодную воду. Помойте и очистьте от кожуры огурцы, нарежьте их кубиками и положите в салатницу. Тщательно помойте почищенный лук, обсушите бумажными полотенцами и мелко нарежьте. Добавьте к огурцам. Освободите от целлофана палочки и нарежьте их кубиками, предварительно разделив каждую палочку пополам. Очистьте яйца от скорлупы и нарежьте на произвольные кусочки. Можно также натереть их на крупной терке. Переложите крабовые палочки и яйца в салатницу. Добавьте зернышки кукурузы. Присолите салат, заправьте майонезом и перемешайте.

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