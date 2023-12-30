На новогодний стол: рецепт сливочного десерта с мандаринами и сухофруктами

Это нежный и вкусный десерт очень легко приготовить.
Красивый, вкусный и очень легкий – именно таким должен быть новогодний десерт. И этот десерт очень просто приготовить. Его изюминка – это мандарины, традиционное угощение на Новый год. Даже сейчас, когда они уже перестали быть дефицитом. Рецептом поделились на сайте Gastronom.
Сливочный десерт с мандаринами
Ингредиенты:
- 12 ягод чернослива;
- 12 ягод кураги;
- 500 мл свежезаваренного зеленого чая;
- 6 больших сочных мандаринов;
- 200 г сметаны 25%;
- 200 мл сливок 33%;
- 40 г миндальных хлопьев.
В сотейнике смешайте чернослив и курагу. Залейте горячим зеленым чаем и доведите до кипения на среднем огне. Варите 20 минут, пока сухофрукты не станут мягкими. Откиньте на дуршлаг и остудите. Зеленый чай больше не нужен.
Очистите мандарины и удалите белые волокна. Нарежьте два мандарина тонкими кружочками и выберите восемь самых ровных и красивых.
Оставшиеся мандарины разделите на дольки. Аккуратно смешайте с сухофруктами. Разложите получившуюся массу по четырем креманкам, выкладывая вдоль стенок каждого бокала по 2 кружка мандарина.
Охлажденные взбитые сливки и сметану перемешайте до однородности и разложите по креманкам. Посыпьте десерт поджаренными на сухой сковороде хлопьями миндаля и подавайте.
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