Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить квас овсяный с медом и изюмом. Мед выбирайте жидкий, а густой необходимо будет предварительно растопить. Изюм лучше использовать светлый. Очень вкусно пить квас охлажденным в жаркое время года.
Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Напитки / Квас
Состав / Ингредиенты:
- Вода 2.5 Литра
- Овес 400 Грамм (неочищенный)
- Мед 120 Грамм (жидкий, 60 грамм — для первой ферментации, 60 грамм — для второй)
- Изюм 50 Грамм
Количество порций 10
Калорийность
334 ккал
Калорийность
7 г
Белки
4 г
Жиры
62 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Квас овсяный с медом и изюмом»
Подготовьте все ингредиенты.
Овес переложите в миску и залейте чистой водой, перемешайте. Слейте воду и уберите весь мусор, который может встречаться в овсе. Промойте овес так несколько раз.
Переложите промытый овес в банку, добавьте половину от указанного в рецепте меда.
Влейте чистую теплую воду.
Горлышко банки накройте марлей и завяжите. Оставьте на 3 дня при комнатной температуре.
Спустя указанное время квас начнет пениться. Часть овса опустится вниз, а часть всплывет. Слейте квас, он не годится для употребления.
В банку к разбухшему овсу снова добавьте мед и изюм.
Влейте чистую воду и снова оставьте на 3 дня. После процедите квас и напиток готов к употреблению.
Квас овсяный с медом и изюмом готов!