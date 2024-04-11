Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить квас овсяный с медом и изюмом. Мед выбирайте жидкий, а густой необходимо будет предварительно растопить. Изюм лучше использовать светлый. Очень вкусно пить квас охлажденным в жаркое время года.

Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Напитки / Квас

Состав / Ингредиенты:

Вода 2.5 Литра

Овес 400 Грамм (неочищенный)

Мед 120 Грамм (жидкий, 60 грамм — для первой ферментации, 60 грамм — для второй)

Изюм 50 Грамм

Количество порций 10

Калорийность

334 ккал

Калорийность

7 г

Белки

4 г

Жиры

62 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Квас овсяный с медом и изюмом»

Подготовьте все ингредиенты.

Овес переложите в миску и залейте чистой водой, перемешайте. Слейте воду и уберите весь мусор, который может встречаться в овсе. Промойте овес так несколько раз.

Переложите промытый овес в банку, добавьте половину от указанного в рецепте меда.

Влейте чистую теплую воду.

Горлышко банки накройте марлей и завяжите. Оставьте на 3 дня при комнатной температуре.

Спустя указанное время квас начнет пениться. Часть овса опустится вниз, а часть всплывет. Слейте квас, он не годится для употребления.

В банку к разбухшему овсу снова добавьте мед и изюм.

Влейте чистую воду и снова оставьте на 3 дня. После процедите квас и напиток готов к употреблению.

Квас овсяный с медом и изюмом готов!