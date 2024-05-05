Описание приготовления:

Если вам по каким-либо причинам нельзя сахар, то предлагаю приготовить глазурь для куличей на основе сахарозаменителя Эритрит. Консистенцию можете регулировать по своему желанию. Если хотите более густую, то увеличьте количество сухого молока и наоборот.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Выпечка / Глазурь

Состав / Ингредиенты:

Молоко 3 Ст. ложки

Сухое молоко 90 Грамм

Сахарозаменитель По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

226 ккал

Калорийность

21 г

Белки

1 г

Жиры

33 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Глазурь без сахара»

Подготовьте все продукты по списку.

В подходящую посуду всыпьте сухое молоко.

Добавьте сахарозаменитель и перемешайте с сухим молоком.

Влейте молоко, перемешайте.

Пробейте погружным блендером, для более гладкой консистенции.

Сразу покройте куличи глазурью удобным для вас способом.

Украсьте по желанию и оставьте глазурь подсохнуть. Приятного аппетита!