Описание приготовления:
Если вам по каким-либо причинам нельзя сахар, то предлагаю приготовить глазурь для куличей на основе сахарозаменителя Эритрит. Консистенцию можете регулировать по своему желанию. Если хотите более густую, то увеличьте количество сухого молока и наоборот.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Выпечка / Глазурь
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 3 Ст. ложки
- Сухое молоко 90 Грамм
- Сахарозаменитель По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
226 ккал
Калорийность
21 г
Белки
1 г
Жиры
33 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Глазурь без сахара»
Подготовьте все продукты по списку.
В подходящую посуду всыпьте сухое молоко.
Добавьте сахарозаменитель и перемешайте с сухим молоком.
Влейте молоко, перемешайте.
Пробейте погружным блендером, для более гладкой консистенции.
Сразу покройте куличи глазурью удобным для вас способом.
Украсьте по желанию и оставьте глазурь подсохнуть. Приятного аппетита!