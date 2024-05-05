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Глазурь без сахара

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Глазурь без сахара

Описание приготовления:

Если вам по каким-либо причинам нельзя сахар, то предлагаю приготовить глазурь для куличей на основе сахарозаменителя Эритрит. Консистенцию можете регулировать по своему желанию. Если хотите более густую, то увеличьте количество сухого молока и наоборот.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Выпечка / Глазурь

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 3 Ст. ложки
  • Сухое молоко 90 Грамм
  • Сахарозаменитель По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

226 ккал

Калорийность

21 г

Белки

1 г

Жиры

33 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Глазурь без сахара»

Глазурь без сахара

Подготовьте все продукты по списку.

Глазурь без сахара

В подходящую посуду всыпьте сухое молоко.

Глазурь без сахара

Добавьте сахарозаменитель и перемешайте с сухим молоком.

Глазурь без сахара

Влейте молоко, перемешайте.

Глазурь без сахара

Пробейте погружным блендером, для более гладкой консистенции.

Глазурь без сахара

Сразу покройте куличи глазурью удобным для вас способом.

Глазурь без сахара

Украсьте по желанию и оставьте глазурь подсохнуть. Приятного аппетита!

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