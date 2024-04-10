Лечо из огурцов на зиму

В этом году наша редакция советует пустить большую часть урожая огурцов на очень ароматную и пряную заготовку. Уж очень она вкусная! Пикантное лечо из огурцов точно станет вашей любимой овощной закуской после первой же дегустации.

Для приготовления блюда по этому рецепту подойдет любая некондиция. Можно использовать даже переросшие и кривые огурцы. Только если у овощей грубая кожица или большие семена, удалите их.

Как правильно приготовить самое удачное и вкусное лечо из огурцов

Хитрый трюк. Чтобы огурцы стали более плотными и хрустящими, залейте их холодной водой и оставьте на 2 часа при комнатной температуре. Затем слейте жидкость и приступите непосредственно к нарезке овощей.

Ингредиенты

Огурцы2 кг Болгарский перец600 г Помидор1 кг Перец чили3 шт. Чеснок1 шт. Сахар180 г Соль70 г Подсолнечное масло100 мл Уксус100 мл

Приготовление

Тщательно промываем огурцы. Замачиваем их в холодной воде на 2 часа. Нарезаем огурцы не слишком грубыми ломтиками.Промываем болгарский перец под проточной водой. Удаляем семена и плодоножку. Нарезаем сладкий перец небольшими кусочками. Добавляем его в большую емкость к огурцам.Хорошенько моем помидоры. Нарезаем их произвольными кусочками. Помещаем томаты в чашу блендера. Измельчаем их до состояния пюре. Вливаем его к соединенным ингредиентам. Очищаем головку чеснока. Пропускаем овощ через пресс. Добавляем его и подсолнечное масло к огурцам. Всыпаем соль и сахар. Тщательно всё перемешиваем.Оставляем овощную смесь на 1 час при комнатной температуре. По истечении этого времени хорошенько перемешиваем ее. Отправляем емкость с овощами на огонь.Промываем жгучие перчики. Выкладываем их в овощную массу. Тщательно всё перемешиваем. Доводим содержимое кастрюли до кипения. Провариваем лечо в течение 15 минут, установив умеренный огонь. Периодически перемешиваем содержимое кастрюли. Затем вынимаем острый перец из смеси.Вливаем к овощам столовый уксус. Хорошенько перемешиваем. Варим всё еще 2–3 минуты. Затем выключаем нагрев.Раскладываем горячее лечо по стерилизованным банкам. Закручиваем емкости крышками. Переворачиваем их вверх дном. Укутываем банки пледом. Оставляем их до полного остывания на кухне.

Хранить такую ароматную заготовку лучше всего в погребе или же в холодильнике. К слову, ранее мы делились пошаговым рецептом очень пряного лечо из сладкого перца. Готовится оно с мёдом, благодаря чему получается очень интересным на вкус.