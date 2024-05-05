Рецепт: Тефтели на пару с подливой — в мультиварке

Ингредиенты:

фарш куриный — 200 г;

рис — 100 г;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

соль — 1 ч.л.;

кориандр молотый — 2 щепотки;

лавровый лист — 1 шт.;

кетчуп — 1 ст.л.;

вода — 300 мл

Способ приготовления: Здравствуйте, дорогие кулинары! Тефтели очень популярное и всем известное блюдо. Есть множество рецептов приготовления тефтелей — и в духовке, и на сковороде, и с крупой, и с морковью, и с подливкой, и тушёные, и жареные и т. д. Предлагаю приготовить тефтели на пару с подливой в мультиварке. Готовлю тефтели оз куриного фарша с добавлением сырого риса. После приготовления мясные шарики похожи на ёжиков, благодаря торчащим рисинкам во все стороны. С помощью мультиварки очень удобно и быстро готовить. Тефтели готовлю на пару, а подливку под тефтелями. Блюдо не сложное в приготовлении. Получаются очень вкусные и ароматные тефтели, они сочные и мягкие. Кушать можно с любым гарниром. Часто готовлю это блюдо для своего ребенка, он их лопает с удовольствием. Рекомендую и вам попробовать!

Сначала чистим луковицу и половину трём на средней тёрке.

Вторую половину луковицы режем мелкими кубиками. Чистим небольшую морковку и произвольно нарезаем.

В чашу мультиварки наливаем воду, добавляем кетчуп, щепотку соли, лавровый лист и порезанные овощи. Перемешиваем.

В мисочке смешиваем сырой рис с куриным фаршем, солью и молотым кориандром. Можно взять покупной фарш или сделать его самостоятельно.

Влажными руками формируем небольшие шарики и складываем в ёмкость для приготовления на пару.

В чашу мультиварки с подливой ставим специальную решетку, а сверху устанавливаем ёмкость с шариками.

Закрываем мультиварку крышкой и готовим блюдо в режиме на пару 30 минут.

Горячие тефтели перекладываем в судок и заливаем подливой. Так и храним в холодильнике.

Тефтели с подливкой подаём к столу тёплыми с любым гарниром.

Приятного всем аппетита!

Время приготовления: 40 мин.