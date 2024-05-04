Описание приготовления:
Приготовить глазурь для кулича из шоколада в домашних условиях очень просто. Понадобится всего два ингредиента, которые надо соединить на водяной бане. Глазурь застывает достаточно быстро, поэтому покрывайте куличи сразу. Очень удобно готовить небольшими партиями, но если у вас всё же глазурь успела немного загустеть, можете прогреть её ещё один раз. Шоколадная глазурь по этому рецепту подойдёт не только для украшения куличей, но и для любой другой выпечки.
Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Шоколад Блюдо: Выпечка / Глазурь
Состав / Ингредиенты:
- Масло сливочное 40 Грамм (жирность 82,5%)
- Шоколад 100 Грамм (любой, без наполнителей, с высоким процентом содержания какао)
Количество порций 2
Калорийность
599 ккал
Калорийность
21 г
Белки
30 г
Жиры
42 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Глазурь для кулича из шоколада»
Подготовьте ингредиенты.
Поломайте шоколад и переложите в миску или сотейник, установив на водяную баню. Вода не должна касаться дна. Смотрите так же за тем, чтобы пар не попадал в смесь, чтобы не испортить текстуру шоколадной глазури. Начините растапливать шоколад, постепенно добавляя к нему растопленное сливочное масло.
Постоянно помешивайте шоколад. Дождитесь когда масса станет однородной, а после снимите её сразу с огня.
Сразу же приступайте к покрытию пасхального кулича.
Приятного аппетита! Светлой Пасхи!