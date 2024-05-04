Описание приготовления:

Приготовить глазурь для кулича из шоколада в домашних условиях очень просто. Понадобится всего два ингредиента, которые надо соединить на водяной бане. Глазурь застывает достаточно быстро, поэтому покрывайте куличи сразу. Очень удобно готовить небольшими партиями, но если у вас всё же глазурь успела немного загустеть, можете прогреть её ещё один раз. Шоколадная глазурь по этому рецепту подойдёт не только для украшения куличей, но и для любой другой выпечки.

Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Шоколад Блюдо: Выпечка / Глазурь

Состав / Ингредиенты:

Масло сливочное 40 Грамм (жирность 82,5%)

Шоколад 100 Грамм (любой, без наполнителей, с высоким процентом содержания какао)

Количество порций 2

Калорийность

599 ккал

Калорийность

21 г

Белки

30 г

Жиры

42 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Глазурь для кулича из шоколада»

Подготовьте ингредиенты.

Поломайте шоколад и переложите в миску или сотейник, установив на водяную баню. Вода не должна касаться дна. Смотрите так же за тем, чтобы пар не попадал в смесь, чтобы не испортить текстуру шоколадной глазури. Начините растапливать шоколад, постепенно добавляя к нему растопленное сливочное масло.

Постоянно помешивайте шоколад. Дождитесь когда масса станет однородной, а после снимите её сразу с огня.

Сразу же приступайте к покрытию пасхального кулича.

Приятного аппетита! Светлой Пасхи!