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Сказочно вкусные и быстро готовятся: идеальная подборка блюд на Пасху – простые рецепты

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Сказочно вкусные и быстро готовятся: идеальная подборка блюд на Пасху – простые рецепты

Традиционно на Пасху украинцы накрывают пышный стол. Это праздник, когда так важно собраться всей семьей.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Чтобы приготовить вкусные блюда, не обязательно стоять целый день у плиты. Вкусно 24 предлагает воспользоваться этими простыми рецептами.

Стоит попробовать Пасхальный стол, который всех удивит креативом

Корзинки с плавленым сыром

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 4 сваренных вкрутую яйца;
– тарталетки;
– 3 плавленые сырки;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки майонеза;
– черный молотый перец, соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистите яйца от скорлупы и натрите их на терке.
  2. Также натрите плавленые сырки и смешайте их с яйцами.
  3. Выдавите туда же чеснок и добавьте специи. Заправьте все майонезом и тщательно перемешайте до однородности.
  4. Намажьте салат-закуску на гренки, тарталетки или брускетты. Украсьте сверху ломтиком помидора или зеленью.

Острая свекла с хреном

  • Время: 2 часа 20 минут
  • Порций: 10

Ингредиенты:
– 2 килограмма свеклы;
– 80 граммов хрена;
– сок 1 лимона;
– 50 граммов сахара.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте свеклу и отварите ее до готовности. На это нужно примерно 2 часа.
  2. Охладите и снимите со свеклы кожуру. Натрите на мелкой терке.
  3. Очистите хрен от кожуры и натрите его на мелкой терке.
  4. В миске соедините свеклу и хрен, заправьте сахаром и соком лимона. Перемешайте до однородности.

Сказочно вкусные и быстро готовятся: идеальная подборка блюд на Пасху – простые рецепты

Также не забудьте о пасхальных яйцах / Фото unsplash

Салат с сухариками

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов куриной грудки;
– 150 граммов твердого сыра;
– 3 – 4 помидора;
– 1 банка консервированной фасоли;
– 1 пучок зеленого салата;
– сухарики, майонез или сметана по вкусу.

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте помидоры и листья салата. Твердый сыр натрите на крупной терке.
  2. Куриную грудку нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле до готовности.
  3. Посолите и поперчите мясо.
  4. Отцедите фасоль от жидкости и высыпьте в миску для салата.
  5. Смешайте все ингредиенты для салата в миске и заправьте майонезом или сметаной.
  6. Перед подачей посыпьте салат сухариками.

Рецепт острых куриных голеней в грудинке

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 6 куриных голеней;
– 6 кусочков грудинки;
– 2 столовые ложки соуса барбекю;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов в режиме «конвекция».
  2. Куриные голени обильно смажьте соусом барбекю, посыпьте солью и перцем.
  3. Оберните кусочками грудинки каждую куриную голень.
  4. Покройте противень для запекания пергаментом и выложите на него голени. Выпекайте блюдо в течение 20 – 30 минут до появления золотистой и хрустящей корочки.

Приятного аппетита!

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