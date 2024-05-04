Сказочно вкусные и быстро готовятся: идеальная подборка блюд на Пасху – простые рецепты

Традиционно на Пасху украинцы накрывают пышный стол. Это праздник, когда так важно собраться всей семьей. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Чтобы приготовить вкусные блюда, не обязательно стоять целый день у плиты. Вкусно 24 предлагает воспользоваться этими простыми рецептами. Стоит попробовать Пасхальный стол, который всех удивит креативом Корзинки с плавленым сыром Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 4 сваренных вкрутую яйца;

– тарталетки;

– 3 плавленые сырки;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки майонеза;

– черный молотый перец, соль по вкусу. Приготовление: Очистите яйца от скорлупы и натрите их на терке. Также натрите плавленые сырки и смешайте их с яйцами. Выдавите туда же чеснок и добавьте специи. Заправьте все майонезом и тщательно перемешайте до однородности. Намажьте салат-закуску на гренки, тарталетки или брускетты. Украсьте сверху ломтиком помидора или зеленью. Острая свекла с хреном Время : 2 часа 20 минут

: 2 часа 20 минут Порций: 10 Ингредиенты:

– 2 килограмма свеклы;

– 80 граммов хрена;

– сок 1 лимона;

– 50 граммов сахара. Приготовление: Тщательно помойте свеклу и отварите ее до готовности. На это нужно примерно 2 часа. Охладите и снимите со свеклы кожуру. Натрите на мелкой терке. Очистите хрен от кожуры и натрите его на мелкой терке. В миске соедините свеклу и хрен, заправьте сахаром и соком лимона. Перемешайте до однородности. Также не забудьте о пасхальных яйцах / Фото unsplash Салат с сухариками Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 граммов куриной грудки;

– 150 граммов твердого сыра;

– 3 – 4 помидора;

– 1 банка консервированной фасоли;

– 1 пучок зеленого салата;

– сухарики, майонез или сметана по вкусу. Приготовление: Мелко нарежьте помидоры и листья салата. Твердый сыр натрите на крупной терке. Куриную грудку нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле до готовности. Посолите и поперчите мясо. Отцедите фасоль от жидкости и высыпьте в миску для салата. Смешайте все ингредиенты для салата в миске и заправьте майонезом или сметаной. Перед подачей посыпьте салат сухариками. Рецепт острых куриных голеней в грудинке Время: 40 минут

40 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 6 куриных голеней;

– 6 кусочков грудинки;

– 2 столовые ложки соуса барбекю;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Разогрейте духовку до 200 градусов в режиме «конвекция». Куриные голени обильно смажьте соусом барбекю, посыпьте солью и перцем. Оберните кусочками грудинки каждую куриную голень. Покройте противень для запекания пергаментом и выложите на него голени. Выпекайте блюдо в течение 20 – 30 минут до появления золотистой и хрустящей корочки. Приятного аппетита!