Попробовав, насколько вкусные глянцевые куриные крылышки по-шанхайски, возвращаться к классическим рецептам у вас не будет никакого желания. Спасибо Алине Фуди, которая поделилась детальной инструкцией приготовления этого сочного и вкусного мясца.

Кулинарный блогер предлагает сперва замариновать курицу в соевом соусе (с чесноком и перцем). Оставьте ее на 30 минут в холодильнике, и только затем переходите к запеканию пряных крылышек в духовом шкафу.

Как правильно приготовить глянцевые куриные крылышки

Не доводите томатный соус для мяса до кипения. Так как тогда он может расслоиться. Кстати, Алина Фуди рекомендует использовать во время приготовления соуса не молотый красный перец, а чили. Хорошенько его промойте и разрежьте пополам. Когда масло растопится, добавьте чили в сотейник. Как только соус будет готов, достаньте жгучий перец.

Ингредиенты

Куриное крыло1 кг Соевый соус4 ст. л. Чеснок4 зуб. Черный перец (молотый) по вкусу Красный перец молотый по вкусу Сахар30 г Сливочное масло50 г Томатная паста50 г Соль по вкусу

Приготовление

Хорошенько промываем куриные крылышки. Обсушиваем их, используя бумажные полотенца. Помещаем курицу в глубокую емкость. Вливаем к ней соевый соус. Всыпаем черный молотый перец.Берем 3 зуб. чеснока. Очищаем их. Пропускаем чеснок через пресс. Добавляем его к мясу. Тщательно всё перемешиваем. Отправляем курицу на полчаса в холодильник. Застилаем противень пергаментом. Выкладываем на него куриные крылышки. Отправляем их в разогретую до 220 градусов духовку на 20–25 минут.Готовим пикантный соус. В сотейник с толстым дном выкладываем сливочное масло. Растапливаем его. Очищаем оставшийся чеснок. Измельчаем его при помощи пресса. Всыпаем чеснок в сотейник. Добавляем к маслу томатную пасту. Всыпаем соль, сахар, красный и черный молотый перец. Держим соус на огне, активно его помешивая. Хорошенько прогреваем содержимое сотейника (не кипятим!).Перекладываем горячие запеченные крылышки в глубокую миску. Заливаем их томатным соусом. Тщательно перемешиваем. Оставляем крылышки в соусе на 10 минут при комнатной температуре. Готово!

Проследите за тем, чтобы все крылышки были хорошенько покрыты соусом. Он должен их всех хорошо обволакивать. Потому постарайтесь распределять томатный соус максимально равномерно по всей курице.