Самый сочный кекс в вашей жизни: готовим невероятно ароматную апельсиновую выпечку

Приготовьте вкусный апельсиновый кекс. Он удивит вас своим невероятным ароматом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот кекс будет очень сочным из-за пропитки. Сладкий сироп превратит его в настоящее наслаждение. Стоит попробовать Пирог с грушами и сыром: приготовьте самое простое блюдо, которое имеет вкус, как в ресторане Рецепт апельсинового кекса Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 6 Ингредиенты для теста:

– 4 яйца;

– 110 граммов масла;

– 2 стакана пшеничной муки;

– 1 стакан сахара;

– 1 стакан апельсинового сока;

– 1 столовая ложка апельсиновой цедры;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 10 граммов разрыхлителя;

– щепотка соли. Для пропитки:

– 1 стакан воды;

– 1 стакан сахара;

– 1 столовая ложка апельсиновой цедры. Приготовление: Снимите цедру с 2 апельсинов и выжмите из них сок. Взбейте яйца в пышную пену. Добавьте ванильный сахар и щепотку соли. Продолжая взбивать введите частями сахар. Далее добавьте размягченное масло и снова взбейте. Добавьте 1 столовую ложку цедры, апельсиновый сок и перемешайте все до однородной массы с помощью лопатки. Добавьте муку и разрыхлитель. Снова хорошо перемешайте. Вылейте тесто в форму, смазанную маслом. Отправьте кекс в разогретую до 180 градусов духовку на 40 – 50 минут. Готовность проверяйте с помощью зубочистки. В отдельной кастрюле смешайте сахар, воду и остатки цедры. Поставьте на плиту, доведите до кипения и уварите сироп на малом огне вдвое. Готовому кексу дайте немного остыть и, не вынимая из формы, залейте сиропом. Оставьте до полного охлаждения и пропитки. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить бюджетные рогалики с вареньем. Они перенесут вас в детство.