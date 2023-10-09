Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить жидкое гороховое пюре. Оливковое масло можно заменить на сливочное, Из специй также можно добавить сухой молотый чеснок, кориандр и паприку.
Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Горох Блюдо: Гарниры / Пюре Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Горох 100 Грамм (дробленый)
- Вода 400 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Масло оливковое 1 Ст. ложка
Количество порций 1
Калорийность
91 ккал
Калорийность
3 г
Белки
4 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Гороховое пюре жидкое»
Подготовьте все ингредиенты.
Горох замочите в воде на 2-3 часа.
После слейте воду и промойте горох. Откиньте на сито и дайте стечь лишней жидкости.
Переложите горох в кастрюлю. Влейте воду и доведите до кипения. Варите 30-40 минут под закрытой крышкой на небольшом огне.
Измельчите горох до однородной консистенции блендером.
В конце добавьте соль, черный молотый перец и оливковое масло.
Гороховое пюре готово, приятного вам аппетита!