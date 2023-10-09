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Гороховое пюре жидкое

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Гороховое пюре жидкое

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить жидкое гороховое пюре. Оливковое масло можно заменить на сливочное, Из специй также можно добавить сухой молотый чеснок, кориандр и паприку.
Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Горох Блюдо: Гарниры / Пюре Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Горох 100 Грамм (дробленый)
  • Вода 400 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Масло оливковое 1 Ст. ложка

Количество порций 1

Калорийность

91 ккал

Калорийность

3 г

Белки

4 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Гороховое пюре жидкое»

Гороховое пюре жидкое

Подготовьте все ингредиенты.

Гороховое пюре жидкое

Горох замочите в воде на 2-3 часа.

Гороховое пюре жидкое

После слейте воду и промойте горох. Откиньте на сито и дайте стечь лишней жидкости.

Гороховое пюре жидкое

Переложите горох в кастрюлю. Влейте воду и доведите до кипения. Варите 30-40 минут под закрытой крышкой на небольшом огне.

Гороховое пюре жидкое

Измельчите горох до однородной консистенции блендером.

Гороховое пюре жидкое

В конце добавьте соль, черный молотый перец и оливковое масло.

Гороховое пюре жидкое

Гороховое пюре готово, приятного вам аппетита!

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