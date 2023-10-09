С таким пирогом и торта не нужно. Показываю рецепт совершенного манника

Многие признают манник одним из самых простых пирогов. Он готовится почти из минимума ингредиентов, при этом получается сытным и вкусным.

Манник, как правило, подают в дошкольных заведениях. Блюдо считается необычайно полезным для детского организма. Но, даже будучи взрослыми, не стоит недооценивать пользу манника. Этот пирог укрепляет костные ткани, улучшает пищеварение и нормализует обмен веществ.

Стоит поделиться модернизациями для столь простого пирога.

Ингредиенты для манника:

манная крупа — 200 мл;

кефир — 330 мл;

яйцо — шт.;

сахар — 120 г;

ванильный сахар — 5 г;

соль — 0,5 ч.л.;

растительное масло — 100 мл;

мука — 200 мл;

разрыхлитель — 10 г;

яблоки — 4 шт.;

сметана — 3 ст. л.

Приготовление манника:

В отдельной таре смешиваем манную крупу с кефиром, оставляем набухать на полчаса. В это время разбиваем в миску яйца, высыпаем 100 грамм сахара, ванильный сахар и соль.

Взбиваем компоненты в яйцах до осветления массы. В яичную смесь вливаем растительное масло, продолжаем взбивать миксером.

Добавляем в смесь набухшую манную крупу, не прекращаем взбивать компоненты. После того, как масса стала однородной, просеиваем в смесь муку и разрыхлитель.

Миксером взбиваем ингредиенты до образования густого теста.

Застилаем форму 15х25 см пергаментом, выливаем в нее тесто.

Нарезаем тонкими дольками яблоки, выкладываем внахлест на верхушку теста.

Яблочный слой поливаем тонкой струйкой сметаны. Посыпаем поверхность пирога сахаром, выпекаем в духовке при 180 градусах 30-40 минут.

После приготовления пирог можно сразу извлечь из формы. Вместо яблок для такого манника также используют грушу, сливы и даже бананы.