Роспотребнадзор и врачи рассказали, как приготовить самый полезный куриный фарш

Диетолог Юлия Чехонина и специалист Роспотребнадзора Екатерина Головкова поделились с ведущими шоу «Формула еды» советами, которые помогут приготовить и выбрать лучший куриный фарш.

Диетолог Чехонина отметила, что самым полезным является куриный фарш, приготовленный из бедра птицы. В нем высокий процент мышечной ткани, много цинка и витамина В6. Также в фарше содержится аминокислота лизин, которая защищает от вирусов герпеса и укрепляет нервную систему.

По словам врача, перед приготовлением фарша куриное мясо нужно залить соленой водой или отварить — это поможет очистить продукт от антибиотиков, хотя в продукции надежных производителей их и так быть не должно. Если есть сомнения по поводу «чистоты» мяса, то врач также рекомендует срезать лишний жир и кожу — в этих частях чаще накапливаются вредные вещества.

Выбирая фарш в магазине, обращайте внимание на состав — наличие посторонних добавок не допускается. Цвет хорошего фарша варьируется от светло-розового до насыщенного, а структура отличается однородностью. Упаковка должна быть целой, без повреждений и вздутия.

Эксперт Екатерина Головкова также посоветовала не забывать про адекватную обработку измельченного мяса. Чтобы исключить риск заражения паразитами, готовить фарш нужно около 1 часа.

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