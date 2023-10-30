Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить гороховый суп без мяса. Вместо копченой паприки можно добавить жидкий дым. Густоту супа можно регулировать на свой вкус, если добавить больше или меньше воды. Также вместо воды можно использовать овощной или грибной бульон. В горохе содержится много растительного белка, поэтому суп получается наваристым и хорошо насыщает. А для аромата предлагаю добавить туда копченую паприку.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Горох Блюдо: Супы Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Горох 120 Грамм (колотый)

Вода 1,5 Литра

Картофель 2-3 Штук

Морковь 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука

Лавровый лист 2 Штуки

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Красный молотый перец По вкусу

Паприка копченая 1 Чайная ложка

Масло растительное 2 Ст. ложки

Укроп 3 Штуки (веточки)

Количество порций 4

Калорийность

145 ккал

Калорийность

4 г

Белки

6 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Гороховый суп без мяса»

Подготовьте все ингредиенты.

Горох предварительно замочите в воде на 1-2 часа.

Промойте горох, переложите в кастрюлю и залейте чистой водой. Доведите до кипения и варите на умеренном огне около 50 минут.

Картофель очистите и нарежьте ломтиками среднего размера.

Добавьте в кастрюлю с горохом и варите еще 15-20 минут.

Репчатый лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на терке. Обжарьте овощи с растительным маслом до золотистого цвета.

Добавьте овощную зажарку в кастрюлю. Добавьте соль, лавровый лист и все специи. Варите суп еще 5 минут.

В конце добавьте мелко порубленный укроп, проварите 1-2 минуты и снимите с плиты.

Гороховый суп без мяса готов, приятного вам аппетита!