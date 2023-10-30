Рецепт: Запеканка творожная с тыквой — с грушей

Ингредиенты:

тыква — 750 грамм;

творог 5% — 1 пачка;

сахар — 3 ст.л.;

яйца куриные — 2 шт.;

изюм — по вкусу;

ванильный сахар — 1 упаковка;

груша — 1 шт.;

растительное масло для формы — по вкусу

Способ приготовления: Всем привет! Готовимся к Хеллоуину! Хоть мы и не отмечаем этот праздник как таковой, но тыкву очень любим и готовим. Сегодня хочу предложить вашему вниманию очень вкусный и простой рецепт. Можно рассматривать эту запеканку в качестве десерта.

Итак, что понадобится. Прежде всего тыква. Ее моем, очищаем, нарезаем брусочками. Также поступаем и с грушей. Соединяем их вместе, заливаем водичкой слегка, чтоб покрылись ингредиенты, и ставим на средний огонь тушить. Обязательно добавляем пару столовых ложек сахара. Если не любите очень сладкое, то можно и одну. Тушим все до мягкости и пюрируем.

В отдельной посуде разминаем творог. Смешиваем его с яйцами, предварительно промытым изюмом, одной столовой ложкой сахара, и ванильным сахаром. Тщательно всё вымешиваем.

Подготовленную для запекания форму смазываем растительным маслом.

Половину тыквенного пюре с кусочками груши выливаем в форму.

Сверху выкладываем яично-творожную смесь.

Далее заливаем будущую запеканку оставшейся частью тыквенного пюре с грушей.

Ставим блюдо запекаться в разогретую духовку на тридцать минут.

По прошествии необходимого времени достаем запеканку- солнышко из духовки. Теперь блюдо должно остыть до слегка теплого состояния и можно угощаться. Приятного аппетита и отличного настроения!

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 40 руб.