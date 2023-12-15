Быстро, просто и вкусно. Королевский манник на молоке

Как уже убедились многие повара, пироги можно готовить почти из любых ингредиентов. Главное — это уметь делать это правильно. Существуют рецепты морковной, тыквенной выпечки, из овсянки, ржи и риса. Однако, одним из самых востребованных пирогов остается манник. Он готовится из манной крупы. Если раньше вы думали, что крупу используют только для приготовления каш, то сильно ошибались.

Манка — это универсальный продукт, из которого можно лепить котлеты, готовить пироги и даже делать начинку для тортов. Чаще всего манка сочетается с молоком. Даже в котлетах манная крупа, как правило, размачивается в молоке.

Приготовим манник в домашних условиях своими руками.

Ингредиенты для манника:

мука — 280 г;

манная крупа — 250 г;

сахар — 250 г;

соль — щепотка;

ваниль — щепотка;

разрыхлитель — 2 ч.л.;

масло растительное — 125 мл;

молоко — 250 мл;

яйцо — шт.

Ингредиенты для заливки:

сметана 20% — 300 г;

сахар — 2 ст.л.

Приготовление манника:

В миске смешиваем муку с разрыхлителем, сахарным песком, солью, ванилью и манной крупой.

Разбиваем в сыпучие продукты яйцо, вливаем молоко и растительное масло.

Замешиваем густое тесто для пирога. Выливаем тесто в форму для выпекания диаметром 23-26 см.

Выпекаем манник при 180 градусах 30-35 минут.

Для заливки смешиваем сметану с сахаром. После выпекания выливаем заливку на верхушку пирога, оставляем манник в духовке на минуту.

Можно для декора посыпать манник шоколадной стружкой. Перед дегустацией пирог стоит оставить на пару часов до остывания.