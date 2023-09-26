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Гороховый суп с копченостями классический

На чтение: 15 минут
Гороховый суп с копченостями классический

Гороховый суп с копченостями классический — это ароматное угощение, которое избавит от голода и согреет. Приготовление займет достаточное количество времени, так как горох варится небыстро. Копчености придают угощению приятный вкус и наваристость. В качестве копченостей используют ребра, бекон, колбасу и другие продукты с характерным неповторимым ароматом.

Классический гороховый суп с копченостями в кастрюле

Классический гороховый суп с копченостями в кастрюле обладает восхитительным вкусом. Сытное угощение имеет нежную текстуру и наваристую консистенцию. Душистое первое блюдо утоляет голод, а готовится проще простого. Несложный процесс хоть и длительный, но результат стопроцентно будет восхитительным.

Гороховый суп с копченостями классический

Ингредиенты –+6 порц.

  • Горох 300 гр.
  • Картофель 5 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Бекон 100 гр.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Чеснок 3 зуб.
  • Морковь 1 шт.
  • Ребра свиные копченые 500 гр.
  • Масло растительное 1 ст.л.
  • Петрушка 5 веток
  • Укроп 5 веток
  • Горчица 3 ст.л.
  • Вода 2.5 л.

Шаги 180 мин.

  1. Гороховый суп с копченостями классический

    Классический гороховый суп с копченостями готовится очень просто. 300 граммов гороха засыпаем в сито или дуршлаг. Моем под краном. Перекладываем в емкость и заливаем фильтрованной водой не менее чем на 4 часа. Оставляем минимум на 3 часа.

  2. Гороховый суп с копченостями классический

    Порубив свиные ребра, укладываем в кастрюлю и заливаем 2,5 литра очищенной воды. Поместив на плиту, ждем закипания. Удалив пену и минимизируя пламя, варим 1,5 часа. Через час необходимо удостовериться – снимается ли мясо с костей. Если мякоть разваливается на волокна, переходим к следующему шагу.

  3. Гороховый суп с копченостями классический

    Наваристый бульон переливаем через сито в чистую кастрюлю. Отделив мясо от костей, режем, складываем отдельно и заливаем бульоном, чтобы не засохло. Процеживаем горох, еще раз промываем и пересыпаем в кипящий бульон. Еще раз доводим до кипения и варим на среднем огне полчаса.

  4. Гороховый суп с копченостями классический

    Очистив овощи от шелухи и кожицы, промываем и нарезаем кубиками. Картошку высыпаем в суповую основу. Готовим 20 минут.

  5. Гороховый суп с копченостями классический

    Нагрев растительное масло на сковородке, пассеруем лук и морковку. Когда картошка готова, выгружаем к ней пассеровку. Закипятив, варим 5 минут.

  6. Гороховый суп с копченостями классический

    Промыв зелень, даем обсохнуть на полотенце и измельчаем. Очистив чеснок, измельчаем острым ножом. Бекон режем полосками.

  7. Гороховый суп с копченостями классический

    Отправив нарезку в кастрюлю, ждем активного бурления и варим 5 минут. Перекладываем мясо с ребер и сдабриваем горчицей. Попробовав на соль, досаливаем, если нужно и перчим. Размешав, снова доводим до кипения.

  8. Гороховый суп с копченостями классический

    Отключив нагрев и не убирая с конфорки, настаиваем под крышкой полчаса. Классический гороховый суп с копченостями готов! Наполняем суповые тарелки душистым супом. Посыпаем ароматными травами и сухариками. Приятного аппетита!

Гороховый суп с копчеными ребрышками

Гороховый суп с копчеными ребрышками сможет приготовить любой. Ароматное угощение займет лидирующие позиции в рейтинге среди первых блюд. Наваристое блюдо с приятным послевкусием копченостей, доставит массу приятных впечатлений. Для рецепта используются доступные продукты, а блюдо получается бюджетным.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Горох лущеный – 300 гр.
  • Картофель – 2-3 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сосиски копченые – 2-3 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.
  • Морковь – 1 шт.
  • Ребра копченые – 1 кг.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Вода – 3 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Разрубаем пласт копченых ребер на отдельные ребрышки. Кипятим воду.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 3. 300 граммов лущеного гороха детально промываем. Как только вода закипит, погружаем в нее ребрышки и засыпаем горох. Готовим на маленьком огне около 50-70 минут. Мясо должно с легкостью отходить от костей.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 4. Картошку промываем щеткой, счищаем кожицу экономкой и режем кубиками. Из суповой основы достаем ребрышки.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 5. Забрасываем картофельную нарезку в кастрюлю и продолжаем варить около получаса. Время варки зависит от сорта картошки и размера нарезки.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 6. Копченые сосиски режем произвольно. Сосиски при желании заменяем копченой колбасой или другими копчеными мясными изделиями. Если ничего из копченостей больше нет, обойдемся ребрами.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 7. С ребер снимаем мясо, при необходимости разрезаем на сегменты желаемой величины.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 8. Очищаем морковку и головку лука. Измельчаем овощи – морковку натираем на терке, лук нарезаем кубиками. Нагреваем сковородку с растительным маслом. Высыпаем овощи и обжариваем 4 минуты при частом помешивании. Пассеровка станет мягкой.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 9. Обжарку и мясные изделия перекладываем в кастрюлю. Варим после закипания четверть часа.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 10. Пробуем на соль. Копчености и так содержат достаточно соли, поэтому легко можно пересолить. Суп досаливаем по необходимости. Промыв зелень измельчаем и забрасываем в суп. Вскипятив, отключаем плиту. Оставляем постоять.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 11. Подаем аппетитное блюдо. Приятного аппетита!

Гороховый суп с копченостями классический

Гороховый суп-пюре с копченостями

Гороховый суп-пюре с копченостями обладает нежнейшей бархатистой текстурой. Такой суп не стыдно подать гостям на дружеских застольях. Готовится угощение элементарно и без заморочек. А выходит с богатым копченым вкусом и остается в памяти на долгое время. Пользуйтесь рецептом с удовольствием!

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Горох колотый – 2 ст.
  • Картофель – 2 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Куриные окорочка копченые – 500 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Морковь – 1 шт.
  • Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Засыпаем 2 стакана гороха в емкость и промываем. Очищаем луковицы и картофельные клубни. Промытый горох пересыпаем в кастрюлю и заливаем водой. Помещаем на огонь. На варку колотого гороха потребуется меньше времени, чем для целого.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 2. Освобождаем морковку от кожицы и крупно нарезаем. Лук нарезаем полукольцами. На сковородке прогреваем растительное масло и обжариваем нарезку до румяности, время от времени размешивая для равномерного приготовления.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 3. Проверив, сварился ли горох, отправляем в кастрюлю копченый окорочок. Продолжаем варку 20 минут. Затем осторожно вынимаем курицу.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 4. Почищенный картофель разрезаем на кубики и отправляем к гороху. Готовим 15 минут. Проколов картошку, проверяем, сварилась ли она. Перекладываем обжарку и прогреваем все вместе. Перемещаем кастрюлю на подставку для горячего.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 5. Применив погружной прибор, измельчаем содержимое до состояния пюре. Пробуем и доводим до вкуса.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 6. Куриный окорочок освобождаем от кожи, снимаем мякоть с костей и нарезаем.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 7. Тарелки наполняем кремовым супом-пюре и сверху кладем мясо.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 8. Подаем блюдо, по своему усмотрению сдабриваем сливками и дополняем сухариками. Приятного аппетита!

Гороховый суп с копченостями классический

Гороховый суп с копченостями и картошкой

Гороховый суп с копченостями и картошкой получается густым и наваристым. Хрустящие гренки прекрасно дополняют наваристое угощение. Блюдо приготовит даже неопытная хозяйка. Для реализации рецепта потребуются недорогие ингредиенты, которые превратят обычный гороховый суп в кулинарный шедевр.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

  • Горох колотый – 170 гр.
  • Картофель – 300 гр.
  • Лук репчатый – 70 гр.
  • Грудинка варено-копченая – 150 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец душистый горошком – 6 шт.
  • Петрушка свежая – 10 гр.
  • Морковь – 70 гр.
  • Свиные ребра копченые – 250 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Вода – 1,5 л.

Для приготовления гренок:

  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Батон/белый хлеб – 130-150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Хорошо промытый колотый горох заливаем холодной водой на 2 часа. Целый – оставляем на ночь.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 3. Горох значительно разбухнет и быстрее сварится.

Шаг 4. Порубив ребрышки, перекладываем в кастрюлю. Наливаем воду и доводим до кипения. Убавив пламя, варим 40 минут.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 5. Процеживаем горох и снова промываем. Засыпаем к ребрам. Готовим полчаса.

Шаг 6. Горох хорошо разварится.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 7. Морковку очищаем и режем четвертинками.

Шаг 8. Очищенный лук мелко крошим.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 9. Нагреваем сковороду с растительным маслом. Высыпаем нарезку и пассеруем 5 минут до золотистости, помешивая.

Шаг 10. Грудинку режем квадратиками.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 11. Со сковороды перекладываем обжарку и протираем дно бумажными полотенцами. Заново раскалив сковородку, высыпаем грудинку. Подрумяниваем.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 12. Почистив картофельные клубни, режем кубиком.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 13. В кастрюлю засыпаем нарезку и готовим 10 минут.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 14. Сдабриваем обжаркой.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 15. Засыпаем поджаренную грудинку.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 16. Забрасываем лавр и горошины перца. Кипятим 7 минут. В завершении проверяем на соль и солим, доводя до вкуса.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 17. Отключаем газ и оставляем под крышкой на четверть часа.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 18. Батон или хлеб освобождаем от корочки. Мякоть режем квадратиками.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 19. Очищенный чеснок раздавливаем. Прогреваем растительное масло на сковороде. Забрасываем чеснок и немного подрумяниваем.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 20. Когда чеснок отдаст аромат маслу, достаем его и выбрасываем. В сковородку отправляем порезанный мякиш. Обжариваем до золотистого оттенка помешивая 5 минут. Остужаем.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 21. Обдаем под краном петрушку и мелко крошим. Наполняем супом пиалы. Посыпаем зеленью и гренками. Приятного аппетита!

Гороховый суп с копченостями классический

Гороховый суп с копченой курицей

Гороховый суп с копченой курицей имеет незабываемый вкус. С наваристым угощением гарантирован сытный и вкусный обед. Следуя пошаговому описанию, не возникнет никаких препятствий. С ароматным супом обыденное меню приобретет новые краски.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Горох колотый – 1 ст.
  • Картофель – 3 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Курица копченая – 250 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Укроп – 3 веточки.
  • Морковь – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Вода – 2,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты. Применив щетку для мытья овощей или губку, промываем овощи. Очищаем корнеплоды, клубни и лук. Обмываем под струей воды.

Шаг 2. Основательно вымытый горох засыпаем в емкость и выдерживаем 1 час в воде. Колотый горох варится в разы быстрее.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 3. Промываем горох, откинув на дуршлаг. Пересыпаем в кастрюлю. Заливаем очищенной водой и помещаем на огонь. Закипятив, собираем появившуюся пенку. Минимизируем пламя, продолжаем варить 1 час.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 4. Размещаем сковородку на умеренном огне. Наливаем растительное масло. Почищенные овощи нарезаем так, как нравится. Пересыпаем в раскаленную сковородку с растительным маслом.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 5. Обжариваем до мягкости и легкой румяности, не забывая помешивать.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 6. Картофель режем кубиком или бруском. Нарезку овощей выбираем самостоятельно.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 7. В кастрюлю засыпаем картошку. Провариваем минут 15. Проткнув ножом или вилкой, проверяем, сварилась ли картошка. Сдабриваем специями.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 8. Копченую грудку разрезаем на кусочки желаемой величины. Можно взять окорочок и снять кожу, затем отделить от костей. Суп будет еще аппетитнее.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 9. Пассеровку и курицу перекладываем к остальным составляющим. Провариваем 5 минут.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 10. Промыв и обсушив укроп, измельчаем и засыпаем в суп. Или берем сухую или замороженную зелень. Прокипятив пару минут, пробуем, всего ли достаточно. Если требуется, балансируем вкус, досаливая и приправляя перцем. Перемещаем кастрюлю на подставку для горячего.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 11. Перемешав, даем постоять и “подружиться” с составляющими.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 12. Заполняем настоявшимся душистым супом глубокие тарелки.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 13. Пробуем согревающий суп. По своему усмотрению сдабриваем сметаной или сливками. Дополняем сухариками. Приятного аппетита!

Гороховый суп с копченостями классический

Гороховый суп с копченой колбасой

Гороховый суп с копченой колбасой – хороший вариант, чтобы разнообразить повседневный рацион. Угощение готовится из простых ингредиентов, которые найдутся в любом магазине. Наваристое блюдо хорошо насыщает. В дополнении к ароматному супу по желанию подают хрустящие сухарики.

Время готовки – 5 ч. 20 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Горох дробленый – 1 ст.
  • Картофель – 3 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Колбаса копченая – 150 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Отмерив горох, активно промываем его. Засыпаем в емкость с водой и отставляем на 4 часа. Можно произвести процедуру с продуктом с вечера.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 3. После этого сливаем жидкость и снова промываем. Пересыпаем в кастрюлю и наливаем очищенную воду.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 4. Поместив на плиту, ждем активного бурления. Готовим 1 час при среднем огне. За это время горох разварится.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 5. Освободив картошку от кожуры, разрезаем на квадратики. Нарезку опускаем в воду, чтобы избавиться от лишнего крахмала.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 6. Перекладываем картофельную нарезку к гороху. Продолжаем варку 5 минут.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 7. Избавляем лук и морковку от шелухи и кожицы. Промыв морковку и луковицу, измельчаем удобным способом.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 8. Размещаем сковороду на огне. Наливаем растительное масло и хорошо прогреваем. Пассеруем нарезку. Помешивая, доводим до мягкости.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 9. В кипящую основу выгружаем пассеровку. Добавляем соль и готовим 10 минут.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 10. Копченый продукт освобождаем от оболочки. Можно использовать несколько видов колбасных изделий. Порезав кружочками, нарезаем брусочками.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 11. Обдаем зелень под краном и измельчаем. Укроп можно использовать сухой или замороженный.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 12. В кастрюлю кладем колбасу. Забрасываем лаврушку и укроп. Прокипятив минут 5, отключаем огонь.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 13. Ароматное блюдо разливаем по пиалам. Приятного аппетита!

Гороховый суп с копченостями классический

Как сварить гороховый суп с копчеными крылышками

Как сварить гороховый суп с копчеными крылышками расскажу в сегодняшнем рецепте. Все достаточно просто. Самым длительным и основным в процессе исполнения является варка гороха. Суп должен иметь пюреобразное состояние. Благодаря такой текстуре, блюдо получается максимально аппетитным.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Горох – 150 гр.
  • Картофель – 360 гр.
  • Лук репчатый – 80 гр.
  • Куриные крылышки копченые – 4 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Морковь – 180 гр.
  • Лист лавровый – по вкусу.
  • Укроп – 20 гр.
  • Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты. Достаем картофель, морковь, лук, копченый продукт и укроп. Зелень может быть свежей, замороженной или сухой. Отвешиваем основной компонент.

Шаг 2. 150 граммов гороха обдаем под краном, отправляем в миску с водой. Лучше использовать колотый. Он быстрее готовится.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 3. Освободив пару морковин от кожуры, крупно натираем на терке. Почистив картофельные клубни, крупно нарезаем. Очищенный лук мелко крошим. Промытый укроп измельчаем.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 4. Копченые крылья рубим по суставам. Тонкие фаланги можно не использовать.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 5. На раскаленную сковородку пересыпаем лук и морковку. Обжариваем до румяности. Ополоснув разбухший горох, выгружаем в кастрюлю. Разместив на среднем пламени, готовим, пока горох не дойдет до полуготовности.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 6. Перекладываем крылья к гороху. Добавляем картошку и зажарку. Закипятив, провариваем 15 минут.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 7. Забрасываем лавр. Проверяем, приготовился ли картофель, проколов вилкой или ножом. Пробуем, достаточно ли соли. При необходимости досаливаем. Приправляем специями по желанию. Выключаем газ и даем супу настояться.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 8. Разливаем густой гороховый суп по пиалам. Посыпаем рубленым укропом. Приятного аппетита!

Гороховый суп с копченостями классический

Гороховый суп с копченой грудинкой

Гороховый суп с копченой грудинкой – это великолепный рецепт, который потребует достаточное количество времени для своей реализации. Само по себе блюдо простое в исполнении, но варка гороха процесс довольно длительный. Независимо от кулинарного опыта сварить суп сможет каждый, набравшись терпения. Результат поразит всех своим неповторимым вкусом.

Время готовки – 2 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Горох – 250 гр.
  • Картофель – 700 гр.
  • Лук репчатый – 150 гр.
  • Грудинка копченая – 300 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Морковь – 150 гр.
  • Свиные ребра копченые – 500 гр.
  • Лист лавровый – 3 шт.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Для экономии времени в процессе варки заливаем горох с вечера холодной водой.

Шаг 2. Пласт копченых ребер рубим на отдельные ребрышки и помещаем в кастрюлю. Наливаем очищенную воду. Размещаем на плите и готовим 40 минут.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 3. Сваренные ребра осторожно вынимаем. Охладив, с костей снимаем мясо и нарезаем кусочками.

Шаг 4. 250 граммов гороха основательно моем.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 5. В суповую основу перекладываем мясо.

Шаг 6. Засыпаем промытый горох. Готовим полчаса.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 7. Очистив лук и ополоснув, мелко рубим.

Шаг 8. Освободив морковку от кожицы овощечисткой, крупно натираем на терке.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 9. Грудинку режем полосками.

Шаг 10. Раскаливаем сковородку с растительным маслом. Засыпаем нарезанный лук.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 11. Доведя лук до прозрачности, забрасываем морковку. Обжариваем до мягкости.

Шаг 12. На другой сухой сковородке поджариваем грудинку.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 13. Освобождаем картошку от кожуры и режем кубиком.

Шаг 14. К гороху высыпаем картошку.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 15. Поварив 5 минут, засыпаем обжаренную грудинку.

Шаг 16. Солим и перчим. Выгружаем пассеровку.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 17. Готовим, пока не сварится картошка. Спустя 15 минут кладем лаврушку.

Шаг 18. Поварив 5 минут, отключаем пламя. Настаиваем суп 15 минут и вынимаем лаврушку. Разливаем суп по тарелкам и посыпаем зеленью и молотым перцем.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 19. Подаем суп с сухариками. Приятного аппетита!

Гороховый суп с копченостями классический

Гороховый суп с копченостями в мультиварке

Гороховый суп с копченостями в мультиварке получается хорошо разваристым и необыкновенно аппетитным. Благодаря такому способу приготовления, потребуется меньше активных действий. Наваристый суп надолго утоляет голод. А бекон наполнит неповторимым вкусом и ароматом.

Время готовки – 2 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Горох – 1 ст.
  • Картофель – 5 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло растительное – 30 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.
  • Бекон – 150 гр.
  • Морковь – 1 шт.
  • Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Составляем продукты.

Шаг 2. Стакан гороха промываем и засыпаем в емкость с водой. Выдерживаем в течение ночи. Колотому гороху достаточно 2-3 часа.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 3. Избавив лук и морковку от кожицы, лук крошим кубиком, морковину трем на крупной терке. В емкость прибора заливаем 30 миллилитров растительного масла и засыпаем нарезку.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 4. Запускаем режим “Жарка” или “Выпечка”. Размешивая компоненты, пассеруем 8 минут.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 5. Освободив 5 картофелин от кожицы, нарезаем, как на суп (бруском или кубиком). Выгружаем вместе с промытым горохом в емкость мультиварки.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 6. С бекона обрезаем кожу и режем соломкой. Засыпаем к остальным ингредиентам. В качестве копченостей можно взять колбасу, сосиски, куриную грудку или другие копченые изделия. При использовании ребер, их необходимо предварительно отварить и отделить мясо от костей.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 7. Вливаем 2 литра очищенной воды. От ее количества зависит консистенция блюда. Колотый горох при варке полностью разварится и суп приобретет кремовую пюреобразную текстуру. Целый горох разварится не так сильно. Переключаем программу, запустив режим “Тушение”. Закрыв агрегат, готовим 2 часа.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 8. Через 1 час 55 минут открываем мультиварку. Солим и сдабриваем рубленой зеленью. Прокипятив 5 минут, отключаем штекер от сети.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 9. Гороховым угощением заполняем глубокие миски. Приятного аппетита!

Гороховый суп с копченостями классический

Суп гороховый в афганском казане с копченостями

Суп гороховый в афганском казане с копченостями получается необыкновенно вкусным. Приготовить угощение сможет только тот, у кого имеется такой казан. В качестве копченостей каждый выбирает свои продукты. Их количество и ассортимент хозяйка определяет самостоятельно.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

  • Горох – 400 гр.
  • Картофель – 1-2 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Куриные голени/крылья – 2 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец острый стручковый – 0,5 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Морковь небольшая – 5 шт.
  • Ребра копченые – 600 гр.
  • Сырокопченая колбаса – 150 гр.
  • Колбаски – 50 гр.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Вода – 2,2 л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. 400 граммов гороха вымачиваем 3 часа, для готовки в афганском казане это не принципиально. Освободив картофель от кожуры, режем произвольно. Ассортимент копченостей определяем самостоятельно, можно экспериментировать.

Шаг 2. В казан складываем порубленные ребра, куриные части. Засыпаем горох и картофель. Немного солим и перчим. Кладем очищенную луковицу. Для остроты кладем половину жгучего перца. Заливаем водой и помещаем на сильный огонь. Забрасываем лаврушку.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 3. Закипятив, забрасываем горошины перца. Закрываем казан. Когда из клапана будет активно выходить воздух, уменьшаем нагрев до среднего, переместив на маленькую конфорку. Спустя 1 час мясо разварится и с легкостью отойдет от костей.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 4. Измельчаем вторую луковицу и очищенную морковку. Разогреваем сковородку с растительным маслом. Забросив лук, обжариваем и посыпаем куркумой для цвета. Посолив, добавляем морковку. Поджариваем до мягкости и добавляем порезанную колбасу.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 5. Режем кубиками колбаски.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 6. Отправляем копченую нарезку к зажарке.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 7. Жарим, пока из колбасных изделий не вытопится жир, а овощи не потемнеют. Открываем казан, достаем ребра и курицу. Снимаем с костей мясо. Достаем луковицу, лаврушку и перец, и выбрасываем. Жидкость перетираем через сито или блендером. Выливаем обратно и смешиваем с зажаркой и мясом. Прогреваем, доведя до кипения.

Гороховый суп с копченостями классический

Шаг 8. Пробуем на вкус и балансируем специями по усмотрению. Горячий ароматный суп разливаем по тарелкам. По своему усмотрению сдабриваем сметаной, посыпаем зеленью и дополняем сухариками. Приятного аппетита!

Гороховый суп с копченостями классический

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