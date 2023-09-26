Гороховый суп с копченостями классический — это ароматное угощение, которое избавит от голода и согреет. Приготовление займет достаточное количество времени, так как горох варится небыстро. Копчености придают угощению приятный вкус и наваристость. В качестве копченостей используют ребра, бекон, колбасу и другие продукты с характерным неповторимым ароматом.

Классический гороховый суп с копченостями в кастрюле

Классический гороховый суп с копченостями в кастрюле обладает восхитительным вкусом. Сытное угощение имеет нежную текстуру и наваристую консистенцию. Душистое первое блюдо утоляет голод, а готовится проще простого. Несложный процесс хоть и длительный, но результат стопроцентно будет восхитительным.

Ингредиенты –+6 порц.

Горох 300 гр.

Картофель 5 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Бекон 100 гр.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Чеснок 3 зуб.

Морковь 1 шт.

Ребра свиные копченые 500 гр.

Масло растительное 1 ст.л.

Петрушка 5 веток

Укроп 5 веток

Горчица 3 ст.л.

Вода 2.5 л.

Шаги 180 мин.

Классический гороховый суп с копченостями готовится очень просто. 300 граммов гороха засыпаем в сито или дуршлаг. Моем под краном. Перекладываем в емкость и заливаем фильтрованной водой не менее чем на 4 часа. Оставляем минимум на 3 часа. Порубив свиные ребра, укладываем в кастрюлю и заливаем 2,5 литра очищенной воды. Поместив на плиту, ждем закипания. Удалив пену и минимизируя пламя, варим 1,5 часа. Через час необходимо удостовериться – снимается ли мясо с костей. Если мякоть разваливается на волокна, переходим к следующему шагу. Наваристый бульон переливаем через сито в чистую кастрюлю. Отделив мясо от костей, режем, складываем отдельно и заливаем бульоном, чтобы не засохло. Процеживаем горох, еще раз промываем и пересыпаем в кипящий бульон. Еще раз доводим до кипения и варим на среднем огне полчаса. Очистив овощи от шелухи и кожицы, промываем и нарезаем кубиками. Картошку высыпаем в суповую основу. Готовим 20 минут. Нагрев растительное масло на сковородке, пассеруем лук и морковку. Когда картошка готова, выгружаем к ней пассеровку. Закипятив, варим 5 минут. Промыв зелень, даем обсохнуть на полотенце и измельчаем. Очистив чеснок, измельчаем острым ножом. Бекон режем полосками. Отправив нарезку в кастрюлю, ждем активного бурления и варим 5 минут. Перекладываем мясо с ребер и сдабриваем горчицей. Попробовав на соль, досаливаем, если нужно и перчим. Размешав, снова доводим до кипения. Отключив нагрев и не убирая с конфорки, настаиваем под крышкой полчаса. Классический гороховый суп с копченостями готов! Наполняем суповые тарелки душистым супом. Посыпаем ароматными травами и сухариками. Приятного аппетита!

Гороховый суп с копчеными ребрышками

Гороховый суп с копчеными ребрышками сможет приготовить любой. Ароматное угощение займет лидирующие позиции в рейтинге среди первых блюд. Наваристое блюдо с приятным послевкусием копченостей, доставит массу приятных впечатлений. Для рецепта используются доступные продукты, а блюдо получается бюджетным.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Горох лущеный – 300 гр.

Картофель – 2-3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Сосиски копченые – 2-3 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Морковь – 1 шт.

Ребра копченые – 1 кг.

Масло растительное – для жарки.

Вода – 3 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Разрубаем пласт копченых ребер на отдельные ребрышки. Кипятим воду.

Шаг 3. 300 граммов лущеного гороха детально промываем. Как только вода закипит, погружаем в нее ребрышки и засыпаем горох. Готовим на маленьком огне около 50-70 минут. Мясо должно с легкостью отходить от костей.

Шаг 4. Картошку промываем щеткой, счищаем кожицу экономкой и режем кубиками. Из суповой основы достаем ребрышки.

Шаг 5. Забрасываем картофельную нарезку в кастрюлю и продолжаем варить около получаса. Время варки зависит от сорта картошки и размера нарезки.

Шаг 6. Копченые сосиски режем произвольно. Сосиски при желании заменяем копченой колбасой или другими копчеными мясными изделиями. Если ничего из копченостей больше нет, обойдемся ребрами.

Шаг 7. С ребер снимаем мясо, при необходимости разрезаем на сегменты желаемой величины.

Шаг 8. Очищаем морковку и головку лука. Измельчаем овощи – морковку натираем на терке, лук нарезаем кубиками. Нагреваем сковородку с растительным маслом. Высыпаем овощи и обжариваем 4 минуты при частом помешивании. Пассеровка станет мягкой.

Шаг 9. Обжарку и мясные изделия перекладываем в кастрюлю. Варим после закипания четверть часа.

Шаг 10. Пробуем на соль. Копчености и так содержат достаточно соли, поэтому легко можно пересолить. Суп досаливаем по необходимости. Промыв зелень измельчаем и забрасываем в суп. Вскипятив, отключаем плиту. Оставляем постоять.

Шаг 11. Подаем аппетитное блюдо. Приятного аппетита!

Гороховый суп-пюре с копченостями

Гороховый суп-пюре с копченостями обладает нежнейшей бархатистой текстурой. Такой суп не стыдно подать гостям на дружеских застольях. Готовится угощение элементарно и без заморочек. А выходит с богатым копченым вкусом и остается в памяти на долгое время. Пользуйтесь рецептом с удовольствием!

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Горох колотый – 2 ст.

Картофель – 2 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Куриные окорочка копченые – 500 гр.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Морковь – 1 шт.

Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Засыпаем 2 стакана гороха в емкость и промываем. Очищаем луковицы и картофельные клубни. Промытый горох пересыпаем в кастрюлю и заливаем водой. Помещаем на огонь. На варку колотого гороха потребуется меньше времени, чем для целого.

Шаг 2. Освобождаем морковку от кожицы и крупно нарезаем. Лук нарезаем полукольцами. На сковородке прогреваем растительное масло и обжариваем нарезку до румяности, время от времени размешивая для равномерного приготовления.

Шаг 3. Проверив, сварился ли горох, отправляем в кастрюлю копченый окорочок. Продолжаем варку 20 минут. Затем осторожно вынимаем курицу.

Шаг 4. Почищенный картофель разрезаем на кубики и отправляем к гороху. Готовим 15 минут. Проколов картошку, проверяем, сварилась ли она. Перекладываем обжарку и прогреваем все вместе. Перемещаем кастрюлю на подставку для горячего.

Шаг 5. Применив погружной прибор, измельчаем содержимое до состояния пюре. Пробуем и доводим до вкуса.

Шаг 6. Куриный окорочок освобождаем от кожи, снимаем мякоть с костей и нарезаем.

Шаг 7. Тарелки наполняем кремовым супом-пюре и сверху кладем мясо.

Шаг 8. Подаем блюдо, по своему усмотрению сдабриваем сливками и дополняем сухариками. Приятного аппетита!

Гороховый суп с копченостями и картошкой

Гороховый суп с копченостями и картошкой получается густым и наваристым. Хрустящие гренки прекрасно дополняют наваристое угощение. Блюдо приготовит даже неопытная хозяйка. Для реализации рецепта потребуются недорогие ингредиенты, которые превратят обычный гороховый суп в кулинарный шедевр.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Горох колотый – 170 гр.

Картофель – 300 гр.

Лук репчатый – 70 гр.

Грудинка варено-копченая – 150 гр.

Соль – по вкусу.

Перец душистый горошком – 6 шт.

Петрушка свежая – 10 гр.

Морковь – 70 гр.

Свиные ребра копченые – 250 гр.

Масло растительное – для жарки.

Лист лавровый – 1 шт.

Вода – 1,5 л.

Для приготовления гренок:

Масло растительное – 2 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика.

Батон/белый хлеб – 130-150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Хорошо промытый колотый горох заливаем холодной водой на 2 часа. Целый – оставляем на ночь.

Шаг 3. Горох значительно разбухнет и быстрее сварится.

Шаг 4. Порубив ребрышки, перекладываем в кастрюлю. Наливаем воду и доводим до кипения. Убавив пламя, варим 40 минут.

Шаг 5. Процеживаем горох и снова промываем. Засыпаем к ребрам. Готовим полчаса.

Шаг 6. Горох хорошо разварится.

Шаг 7. Морковку очищаем и режем четвертинками.

Шаг 8. Очищенный лук мелко крошим.

Шаг 9. Нагреваем сковороду с растительным маслом. Высыпаем нарезку и пассеруем 5 минут до золотистости, помешивая.

Шаг 10. Грудинку режем квадратиками.

Шаг 11. Со сковороды перекладываем обжарку и протираем дно бумажными полотенцами. Заново раскалив сковородку, высыпаем грудинку. Подрумяниваем.

Шаг 12. Почистив картофельные клубни, режем кубиком.

Шаг 13. В кастрюлю засыпаем нарезку и готовим 10 минут.

Шаг 14. Сдабриваем обжаркой.

Шаг 15. Засыпаем поджаренную грудинку.

Шаг 16. Забрасываем лавр и горошины перца. Кипятим 7 минут. В завершении проверяем на соль и солим, доводя до вкуса.

Шаг 17. Отключаем газ и оставляем под крышкой на четверть часа.

Шаг 18. Батон или хлеб освобождаем от корочки. Мякоть режем квадратиками.

Шаг 19. Очищенный чеснок раздавливаем. Прогреваем растительное масло на сковороде. Забрасываем чеснок и немного подрумяниваем.

Шаг 20. Когда чеснок отдаст аромат маслу, достаем его и выбрасываем. В сковородку отправляем порезанный мякиш. Обжариваем до золотистого оттенка помешивая 5 минут. Остужаем.

Шаг 21. Обдаем под краном петрушку и мелко крошим. Наполняем супом пиалы. Посыпаем зеленью и гренками. Приятного аппетита!

Гороховый суп с копченой курицей

Гороховый суп с копченой курицей имеет незабываемый вкус. С наваристым угощением гарантирован сытный и вкусный обед. Следуя пошаговому описанию, не возникнет никаких препятствий. С ароматным супом обыденное меню приобретет новые краски.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Горох колотый – 1 ст.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Курица копченая – 250 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Укроп – 3 веточки.

Морковь – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Вода – 2,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты. Применив щетку для мытья овощей или губку, промываем овощи. Очищаем корнеплоды, клубни и лук. Обмываем под струей воды.

Шаг 2. Основательно вымытый горох засыпаем в емкость и выдерживаем 1 час в воде. Колотый горох варится в разы быстрее.

Шаг 3. Промываем горох, откинув на дуршлаг. Пересыпаем в кастрюлю. Заливаем очищенной водой и помещаем на огонь. Закипятив, собираем появившуюся пенку. Минимизируем пламя, продолжаем варить 1 час.

Шаг 4. Размещаем сковородку на умеренном огне. Наливаем растительное масло. Почищенные овощи нарезаем так, как нравится. Пересыпаем в раскаленную сковородку с растительным маслом.

Шаг 5. Обжариваем до мягкости и легкой румяности, не забывая помешивать.

Шаг 6. Картофель режем кубиком или бруском. Нарезку овощей выбираем самостоятельно.

Шаг 7. В кастрюлю засыпаем картошку. Провариваем минут 15. Проткнув ножом или вилкой, проверяем, сварилась ли картошка. Сдабриваем специями.

Шаг 8. Копченую грудку разрезаем на кусочки желаемой величины. Можно взять окорочок и снять кожу, затем отделить от костей. Суп будет еще аппетитнее.

Шаг 9. Пассеровку и курицу перекладываем к остальным составляющим. Провариваем 5 минут.

Шаг 10. Промыв и обсушив укроп, измельчаем и засыпаем в суп. Или берем сухую или замороженную зелень. Прокипятив пару минут, пробуем, всего ли достаточно. Если требуется, балансируем вкус, досаливая и приправляя перцем. Перемещаем кастрюлю на подставку для горячего.

Шаг 11. Перемешав, даем постоять и “подружиться” с составляющими.

Шаг 12. Заполняем настоявшимся душистым супом глубокие тарелки.

Шаг 13. Пробуем согревающий суп. По своему усмотрению сдабриваем сметаной или сливками. Дополняем сухариками. Приятного аппетита!

Гороховый суп с копченой колбасой

Гороховый суп с копченой колбасой – хороший вариант, чтобы разнообразить повседневный рацион. Угощение готовится из простых ингредиентов, которые найдутся в любом магазине. Наваристое блюдо хорошо насыщает. В дополнении к ароматному супу по желанию подают хрустящие сухарики.

Время готовки – 5 ч. 20 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Горох дробленый – 1 ст.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Колбаса копченая – 150 гр.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Морковь – 1 шт.

Лист лавровый – 1 шт.

Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Отмерив горох, активно промываем его. Засыпаем в емкость с водой и отставляем на 4 часа. Можно произвести процедуру с продуктом с вечера.

Шаг 3. После этого сливаем жидкость и снова промываем. Пересыпаем в кастрюлю и наливаем очищенную воду.

Шаг 4. Поместив на плиту, ждем активного бурления. Готовим 1 час при среднем огне. За это время горох разварится.

Шаг 5. Освободив картошку от кожуры, разрезаем на квадратики. Нарезку опускаем в воду, чтобы избавиться от лишнего крахмала.

Шаг 6. Перекладываем картофельную нарезку к гороху. Продолжаем варку 5 минут.

Шаг 7. Избавляем лук и морковку от шелухи и кожицы. Промыв морковку и луковицу, измельчаем удобным способом.

Шаг 8. Размещаем сковороду на огне. Наливаем растительное масло и хорошо прогреваем. Пассеруем нарезку. Помешивая, доводим до мягкости.

Шаг 9. В кипящую основу выгружаем пассеровку. Добавляем соль и готовим 10 минут.

Шаг 10. Копченый продукт освобождаем от оболочки. Можно использовать несколько видов колбасных изделий. Порезав кружочками, нарезаем брусочками.

Шаг 11. Обдаем зелень под краном и измельчаем. Укроп можно использовать сухой или замороженный.

Шаг 12. В кастрюлю кладем колбасу. Забрасываем лаврушку и укроп. Прокипятив минут 5, отключаем огонь.

Шаг 13. Ароматное блюдо разливаем по пиалам. Приятного аппетита!

Как сварить гороховый суп с копчеными крылышками

Как сварить гороховый суп с копчеными крылышками расскажу в сегодняшнем рецепте. Все достаточно просто. Самым длительным и основным в процессе исполнения является варка гороха. Суп должен иметь пюреобразное состояние. Благодаря такой текстуре, блюдо получается максимально аппетитным.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Горох – 150 гр.

Картофель – 360 гр.

Лук репчатый – 80 гр.

Куриные крылышки копченые – 4 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Морковь – 180 гр.

Лист лавровый – по вкусу.

Укроп – 20 гр.

Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты. Достаем картофель, морковь, лук, копченый продукт и укроп. Зелень может быть свежей, замороженной или сухой. Отвешиваем основной компонент.

Шаг 2. 150 граммов гороха обдаем под краном, отправляем в миску с водой. Лучше использовать колотый. Он быстрее готовится.

Шаг 3. Освободив пару морковин от кожуры, крупно натираем на терке. Почистив картофельные клубни, крупно нарезаем. Очищенный лук мелко крошим. Промытый укроп измельчаем.

Шаг 4. Копченые крылья рубим по суставам. Тонкие фаланги можно не использовать.

Шаг 5. На раскаленную сковородку пересыпаем лук и морковку. Обжариваем до румяности. Ополоснув разбухший горох, выгружаем в кастрюлю. Разместив на среднем пламени, готовим, пока горох не дойдет до полуготовности.

Шаг 6. Перекладываем крылья к гороху. Добавляем картошку и зажарку. Закипятив, провариваем 15 минут.

Шаг 7. Забрасываем лавр. Проверяем, приготовился ли картофель, проколов вилкой или ножом. Пробуем, достаточно ли соли. При необходимости досаливаем. Приправляем специями по желанию. Выключаем газ и даем супу настояться.

Шаг 8. Разливаем густой гороховый суп по пиалам. Посыпаем рубленым укропом. Приятного аппетита!

Гороховый суп с копченой грудинкой

Гороховый суп с копченой грудинкой – это великолепный рецепт, который потребует достаточное количество времени для своей реализации. Само по себе блюдо простое в исполнении, но варка гороха процесс довольно длительный. Независимо от кулинарного опыта сварить суп сможет каждый, набравшись терпения. Результат поразит всех своим неповторимым вкусом.

Время готовки – 2 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Горох – 250 гр.

Картофель – 700 гр.

Лук репчатый – 150 гр.

Грудинка копченая – 300 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Морковь – 150 гр.

Свиные ребра копченые – 500 гр.

Лист лавровый – 3 шт.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Для экономии времени в процессе варки заливаем горох с вечера холодной водой.

Шаг 2. Пласт копченых ребер рубим на отдельные ребрышки и помещаем в кастрюлю. Наливаем очищенную воду. Размещаем на плите и готовим 40 минут.

Шаг 3. Сваренные ребра осторожно вынимаем. Охладив, с костей снимаем мясо и нарезаем кусочками.

Шаг 4. 250 граммов гороха основательно моем.

Шаг 5. В суповую основу перекладываем мясо.

Шаг 6. Засыпаем промытый горох. Готовим полчаса.

Шаг 7. Очистив лук и ополоснув, мелко рубим.

Шаг 8. Освободив морковку от кожицы овощечисткой, крупно натираем на терке.

Шаг 9. Грудинку режем полосками.

Шаг 10. Раскаливаем сковородку с растительным маслом. Засыпаем нарезанный лук.

Шаг 11. Доведя лук до прозрачности, забрасываем морковку. Обжариваем до мягкости.

Шаг 12. На другой сухой сковородке поджариваем грудинку.

Шаг 13. Освобождаем картошку от кожуры и режем кубиком.

Шаг 14. К гороху высыпаем картошку.

Шаг 15. Поварив 5 минут, засыпаем обжаренную грудинку.

Шаг 16. Солим и перчим. Выгружаем пассеровку.

Шаг 17. Готовим, пока не сварится картошка. Спустя 15 минут кладем лаврушку.

Шаг 18. Поварив 5 минут, отключаем пламя. Настаиваем суп 15 минут и вынимаем лаврушку. Разливаем суп по тарелкам и посыпаем зеленью и молотым перцем.

Шаг 19. Подаем суп с сухариками. Приятного аппетита!

Гороховый суп с копченостями в мультиварке

Гороховый суп с копченостями в мультиварке получается хорошо разваристым и необыкновенно аппетитным. Благодаря такому способу приготовления, потребуется меньше активных действий. Наваристый суп надолго утоляет голод. А бекон наполнит неповторимым вкусом и ароматом.

Время готовки – 2 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Горох – 1 ст.

Картофель – 5 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 30 мл.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Бекон – 150 гр.

Морковь – 1 шт.

Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Составляем продукты.

Шаг 2. Стакан гороха промываем и засыпаем в емкость с водой. Выдерживаем в течение ночи. Колотому гороху достаточно 2-3 часа.

Шаг 3. Избавив лук и морковку от кожицы, лук крошим кубиком, морковину трем на крупной терке. В емкость прибора заливаем 30 миллилитров растительного масла и засыпаем нарезку.

Шаг 4. Запускаем режим “Жарка” или “Выпечка”. Размешивая компоненты, пассеруем 8 минут.

Шаг 5. Освободив 5 картофелин от кожицы, нарезаем, как на суп (бруском или кубиком). Выгружаем вместе с промытым горохом в емкость мультиварки.

Шаг 6. С бекона обрезаем кожу и режем соломкой. Засыпаем к остальным ингредиентам. В качестве копченостей можно взять колбасу, сосиски, куриную грудку или другие копченые изделия. При использовании ребер, их необходимо предварительно отварить и отделить мясо от костей.

Шаг 7. Вливаем 2 литра очищенной воды. От ее количества зависит консистенция блюда. Колотый горох при варке полностью разварится и суп приобретет кремовую пюреобразную текстуру. Целый горох разварится не так сильно. Переключаем программу, запустив режим “Тушение”. Закрыв агрегат, готовим 2 часа.

Шаг 8. Через 1 час 55 минут открываем мультиварку. Солим и сдабриваем рубленой зеленью. Прокипятив 5 минут, отключаем штекер от сети.

Шаг 9. Гороховым угощением заполняем глубокие миски. Приятного аппетита!

Суп гороховый в афганском казане с копченостями

Суп гороховый в афганском казане с копченостями получается необыкновенно вкусным. Приготовить угощение сможет только тот, у кого имеется такой казан. В качестве копченостей каждый выбирает свои продукты. Их количество и ассортимент хозяйка определяет самостоятельно.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Горох – 400 гр.

Картофель – 1-2 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Куриные голени/крылья – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец острый стручковый – 0,5 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Морковь небольшая – 5 шт.

Ребра копченые – 600 гр.

Сырокопченая колбаса – 150 гр.

Колбаски – 50 гр.

Лист лавровый – 2 шт.

Вода – 2,2 л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. 400 граммов гороха вымачиваем 3 часа, для готовки в афганском казане это не принципиально. Освободив картофель от кожуры, режем произвольно. Ассортимент копченостей определяем самостоятельно, можно экспериментировать.

Шаг 2. В казан складываем порубленные ребра, куриные части. Засыпаем горох и картофель. Немного солим и перчим. Кладем очищенную луковицу. Для остроты кладем половину жгучего перца. Заливаем водой и помещаем на сильный огонь. Забрасываем лаврушку.

Шаг 3. Закипятив, забрасываем горошины перца. Закрываем казан. Когда из клапана будет активно выходить воздух, уменьшаем нагрев до среднего, переместив на маленькую конфорку. Спустя 1 час мясо разварится и с легкостью отойдет от костей.

Шаг 4. Измельчаем вторую луковицу и очищенную морковку. Разогреваем сковородку с растительным маслом. Забросив лук, обжариваем и посыпаем куркумой для цвета. Посолив, добавляем морковку. Поджариваем до мягкости и добавляем порезанную колбасу.

Шаг 5. Режем кубиками колбаски.

Шаг 6. Отправляем копченую нарезку к зажарке.

Шаг 7. Жарим, пока из колбасных изделий не вытопится жир, а овощи не потемнеют. Открываем казан, достаем ребра и курицу. Снимаем с костей мясо. Достаем луковицу, лаврушку и перец, и выбрасываем. Жидкость перетираем через сито или блендером. Выливаем обратно и смешиваем с зажаркой и мясом. Прогреваем, доведя до кипения.

Шаг 8. Пробуем на вкус и балансируем специями по усмотрению. Горячий ароматный суп разливаем по тарелкам. По своему усмотрению сдабриваем сметаной, посыпаем зеленью и дополняем сухариками. Приятного аппетита!