Без грамма мяса и просто за копейки: постные отбивные из квашеной капусты

Не спешите заменять соду с уксусом на разрыхлитель — отбивные могут получиться слишком плотные и жесткие.

Для соблюдения великого поста хозяйкам приходится иногда импровизировать, чтобы удивить родных вкусными блюдами без мяса. Предлагаем рецепт постных отбивных — румяных, с хрустящей корочкой, сочных и аппетитных… из квашеной капусты. Поверьте, понравятся самым требовательным гурманам.

Ингредиенты

1 стакан квашеной капусты;

1 яйцо;

репчатая луковица;

1 стакан кефира или сыворотки;

1 ч. л. сметаны;

сода и уксус;

3-4 ст. л. муки;

сахар, черный перец — по вкусу;

растительное масло.

Сперва подготовим квашеную капусту — отожмите от сока, налейте на сковороду немного воды и протушите капусту до мягкости. Можно добавить для аромата лавровый лист, крышку закройте. Сначала вода должна едва покрывать воду, а под конец полностью испариться.

Лук нарезаем кубиками и обжариваем до золотистого цвета, добавляем к капусте. В глубокой миске готовим наш кляр. Взбиваем яйцо, добавляем стакан нежирного кефира или сыворотки, гашеную уксусом соду, чайную ложку сметаны и муку. Все взбиваем миксером или же просто вилкой вручную. Именно на сыворотке отбивные получаются особенно легкие, воздушные. Солить кляр для отбивных не надо, ведь капуста квашеная и просоленная, а вот добавить щепотку сахара и черного перца — то, что надо для сбалансированного вкуса. Консистенция этого кляра должна получиться как на оладьи, достаточно густая, оно не должно выливаться из ложки.

Если думаете заменить соду с уксусом на разрыхлитель, не спешите — отбивные получатся слишком плотные и жесткие.

Соединяем тесто с капустой и луком. И лучше это делать так — вливайте тесто в капусту и по ходу замешивайте до однородности, чтобы овощи не плавали отдельно. На разогретую сковороду выкладываем столовой ложкой отбивные — по ложке на одну штуку. Жарим с обеих сторон на среднем огне до румяной корочки.

Подаем эту вкуснятину в горячем виде со сметаной или горчицей.