Гости съедают его за 3 минуты. Салат «Венский» по рецепту моей мамы

Салаты всегда были важными гостями на праздничном столе. По этой причине за этим блюдом укоренился стереотип торжественности. Многие не готовят салаты в повседневной жизни. Однако, есть огромное количество салатов на каждый день.
Даже врачи говорят о том, как важно употреблять салаты. В них содержится много клетчатки, которая помогает работать и желудку, и другим органам. Особенно актуальны салаты со свеклой и капустой. В них содержится много витаминов и минералов.
При этом лучше воздержаться от салатов с покупным майонезом, ибо он чаще бывает некачественным и вредным. Приготовим легкий “Венский” салат.
Ингредиенты для салата “Венский”:
- пекинская капуста — ½ шт.;
- яйцо — шт.;
- тунец консервированный — 3 куска;
- консервированная кукуруза — 3 ст.л.;
- майонез — ч.л.;
- соль — щепотка.
Приготовление салата “Венский”:
Шинкуем мелко пекинскую капусту. Отвариваем вкрутую яйцо, очищаем и нарезаем небольшим кубиком, кладем в миску к капусте.
Слегка разминаем консервированный тунец, кладем в салат вместе с консервированной кукурузой. Заправляем салат майонезом, солим и перемешиваем.
Получается легкий салат “Венский” с тунцом.
В этот салат по желанию можно добавить красный лук и другие ингредиенты.