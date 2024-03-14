Гости съедают его за 3 минуты. Салат «Венский» по рецепту моей мамы

Салаты всегда были важными гостями на праздничном столе. По этой причине за этим блюдом укоренился стереотип торжественности. Многие не готовят салаты в повседневной жизни. Однако, есть огромное количество салатов на каждый день.

Даже врачи говорят о том, как важно употреблять салаты. В них содержится много клетчатки, которая помогает работать и желудку, и другим органам. Особенно актуальны салаты со свеклой и капустой. В них содержится много витаминов и минералов.

При этом лучше воздержаться от салатов с покупным майонезом, ибо он чаще бывает некачественным и вредным. Приготовим легкий “Венский” салат.

Ингредиенты для салата “Венский”:

пекинская капуста — ½ шт.;

яйцо — шт.;

тунец консервированный — 3 куска;

консервированная кукуруза — 3 ст.л.;

майонез — ч.л.;

соль — щепотка.

Приготовление салата “Венский”:

Шинкуем мелко пекинскую капусту. Отвариваем вкрутую яйцо, очищаем и нарезаем небольшим кубиком, кладем в миску к капусте.

Слегка разминаем консервированный тунец, кладем в салат вместе с консервированной кукурузой. Заправляем салат майонезом, солим и перемешиваем.

Получается легкий салат “Венский” с тунцом.

В этот салат по желанию можно добавить красный лук и другие ингредиенты.