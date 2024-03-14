Никакой итальянский суп с ньокки не может сравниться с ароматным первым блюдом, приготовленным по рецепту из Закарпатья. А причина этому довольна проста. Закарпатский куриный суп с галушками обладает таким фантастическим вкусом, что конкурировать с ним — гиблая затея.

Секрет успеха такого блюда. Нужно отметить, что готовится суп не с простыми галушками. Они начиняются ароматнейшей чесночной смесью, от одного запаха которой слюна начинает выделяться просто мгновенно.

Как быстро приготовить куриный суп с галушками

Чтобы ускорить процесс варки такого блюда, советуем сделать бульон заранее. Отварите для этого покупные куриные голени или домашнюю птицу. У вас должно получиться 3 л наваристого бульона, который послужит основой для столь аппетитного супчика.

Ингредиенты

Куриная голень4 шт. Морковь1 шт. Лук1 шт. Картофель5 шт. Пшеничная мука120 г Яйцо2 шт. Чеснок3 зуб. Сушеная петрушка по вкусу Соль по вкусу Подсолнечное масло80 мл Сливочное масло50 г Черный перец (горошком) по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Лавровый лист2 шт. Укроп1 пуч.

Приготовление

Помещаем в кастрюлю куриные ножки. Заливаем их 3 л чистой воды. Доводим содержимое кастрюли до кипения. Добавляем соль, горошинки черного перца и лавровые листья. Убавляем огонь до минимального.Варим мясо в течение 1,5 часа. Затем извлекаем из бульона лавровые листочки. Достаем куриные ножки. Разделяем мясо на небольшие куски.Очищаем картофель от кожуры. Нарезаем его средними кубиками. Добавляем в кастрюлю с 3 л кипящего куриного бульона картошку. Варим ее в течение 10–15 минут. Делаем зажарку. Очищаем морковь. Натираем ее на терке с мелкими отверстиями. Нарезаем небольшим кубиком очищенный репчатый лук. Разогреваем сковороду с подсолнечным (50 мл) и сливочным маслом. Обжариваем на ней морковь и лук до полупрозрачности последнего. Добавляем 1 щеп. соли и перца. Делаем галушки. В глубокую миску вбиваем яйца. Добавляем 0,3 ч. л. соли, 1 ст. л. воды и такое же количество подсолнечного масла. Хорошенько взбиваем всё с помощью вилки. Всыпаем в яичную смесь пшеничную муку. Замешиваем однородное тесто. Обертываем его пищевой пленкой. Оставляем при комнатной температуре на 15 минут и приступаем к приготовлению начинки для галушек.Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Выкладываем чеснок в глубокую мисочку. Добавляем 2 щеп. соли и сушеную петрушку. Вливаем 1 ст. л. подсолнечного масла. Тщательно всё перемешиваем до однородности.Формируем из теста колбаску. Раскатываем ее в тонкий пласт на рабочей поверхности, припыленной пшеничной мукой. Смазываем чесночной смесью тесто, не доходя до его краев. Сворачиваем пласт с начинкой в плотный рулет. Конец теста смазываем водой. Тогда будет легче скрепить его края. Затем нарезаем полученный рулет на небольшие кусочки шириной не больше 0,5 см.Выкладываем в кастрюлю зажарку и кусочки куриного мяса. Вливаем еще 500 мл воды. Всыпаем черный молотый перец по вкусу. Доводим содержимое кастрюли до кипения.Выкладываем в кипящий бульон галушки. Добавляем их по одной, так как в ином случае они могут слипнуться. Хорошенько всё перемешиваем.При потребности добавляем еще соль и черный молотый перец по вкусу. Варим суп на среднем огне под крышкой в течение 7 минут. Мелко нарезаем хорошо промытый укроп. Всыпаем его в суп и перемешиваем. Выключаем огонь.

Разлейте горячий суп по тарелкам и презентуйте его родным. К слову, подавать хлеб с таким первым блюдом необязательно. Благодаря чесночным галушкам из теста суп выходит настолько сытным, что потребность в выпечке отпадает.